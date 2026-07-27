Jão transforma audição de ‘Memórias Póstumas’ em cerimônia para 11 mil fãs

Jão reuniu 11 mil fãs no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, para apresentar “Memórias Póstumas”, seu quinto álbum de estúdio, pela primeira vez.

Com cadeiras dispostas como em uma igreja ou um casamento, flores, corredor central e o cantor vestido de terno, a tradicional audição ganhou ares de cerimônia na noite de domingo, 26.

Realizado poucas horas antes de o disco chegar às plataformas digitais, o evento marcou o reencontro do cantor com o público após mais de um ano longe dos holofotes.

As audições são uma das principais e mais antigas tradições da carreira do cantor. Antes de cada lançamento, Jão reúne os fãs para apresentar as novas músicas em primeira mão e compartilhar as histórias por trás do projeto.

Como foi a 'Audição do Jão'?

Na audição de "Memórias Póstumas", Jão e sua equipe transformaram o Vale do Anhangabaú em um cenário inspirado no universo visual do álbum. No centro do espaço, um morro verde coberto de flores reproduzia uma das imagens apresentadas no teaser de divulgação do álbum.

Vestido de terno e com uma flor no cabelo, o cantor entrou pelos fundos do evento, caminhou pelo carpete verde no meio dos fãs antes de subir ao palco na estrutura idealizada por sua equipe.

Ali, câmeras revelaram que um pequeno toca-CD aguardava o artista ao lado de uma estrutura luminosa que subia e descia, semelhante à usada em sua última apresentação da era “Super”, no Lollapalooza.

Antes de iniciar a audição, Jão falou sobre o período em que permaneceu afastado. Ele contou que atravessou um ano difícil e chegou a perder o interesse pela música e pela própria carreira, mas encontrou na escrita uma forma de expressar o que sentia.

O cantor também revelou que buscou consolo nas entrevistas da atriz Fernanda Torres. “A vi dizendo que a pior coisa que pode acontecer com alguém é perder o interesse pela vida, e agora, aqui na frente de vocês, da minha mãe e da minha irmã, para todo mundo que está aqui, eu entendo o que isso significa”, disse Jão.

A rotina de criação do álbum ajudou o cantor a atravessar esse período difícil, marcado pela morte do pai, tema muito presente no álbum. “Foi um processo muito feliz”, afirmou.

Jão encerrou o discurso dizendo que deixaria a música contar a história, afinal, como ele mesmo descreveu, “Memórias Póstumas é um álbum sobre palavras”.

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O aguardado reencontro com os fãs

O evento começou no fim da tarde de domingo, 26, mas os primeiros fãs chegaram ao Vale do Anhangabaú ainda durante a madrugada, em busca de um lugar próximo ao palco.

Sofia Silva entrou na fila às 5h e conseguiu acompanhar a audição de perto. A fã, que já havia participado de eventos semelhantes de Jão, destacou a identificação do público com os temas de “Memórias Póstumas”.

“São momentos da vida dele que refletem na nossa também, como perder alguém e enfrentar situações do dia a dia que deixam uma marca. Tenho certeza de que esse evento vai ficar marcado para o resto da minha vida”, disse a fã.

Maria Eduarda de Jesus veio do Rio de Janeiro só para a audição e considera que a experiência valeu a viagem. “Supriu muito as minhas expectativas. É um álbum que vem para confortar quem está precisando de conforto. Jão estava de recesso há um bom tempo, mas chegou fazendo uma volta estrondosa e que vai ficar marcada para várias pessoas aqui”, afirmou.

A fã pretende retornar a São Paulo em setembro para o primeiro show de Jão após o hiato, no Nubank Parque.

A animação dos fãs também apareceu nos figurinos. Camisetas com o rosto do cantor, produtos da SuperTurnê e de álbuns anteriores, além da camiseta “Meninos e Meninas F.C.”, lançada por Jão em parceria com a Adidas, encheram o Vale do Anhangabaú.

Alguns fãs foram além e recriaram visuais de diferentes fases da carreira do cantor. O influenciador digital Nicolas Sarubbi, por exemplo, compareceu à audição com um figurino inspirado na capa de “Memórias Póstumas”.

Nicolas Sarubbi, influenciador e fã do Jão, escolheu um look parecido com o da capa de "Memórias Póstumas" para a audição

'Memórias Póstumas' por Jão

O quinto álbum de estúdio de Jão é seu trabalho mais denso. Com 14 faixas compostas pelo cantor e por Pedro Tófani, seu namorado e diretor criativo, o projeto aborda temas que vão do luto às dificuldades de relacionamento longos.

“Catedral”, primeira canção do disco, apresenta aos fãs um universo semelhante ao de “Supernova”, versão deluxe de “Super”. A partir daí, porém, o álbum avança por um caminho novo, mais maduro e intimista.

Os momentos acústicos devem despertar a nostalgia dos fãs de “Anti-Herói” e continuam entre os pontos fortes do cantor. Ainda assim, Jão não abandona a dimensão grandiosa de seu trabalho e inclui canções claramente pensadas para ganhar força nos palcos.

É o caso de “Jabuticabeira”, “Coincidências” e “Passeios Noturnos”, faixas que se destacam pela produção e exploram sonoridades ainda pouco presentes na discografia de Jão.

Já “Memórias Póstumas” encerra o projeto, mas é onde tudo começou. Durante a audição, Jão revelou que a faixa-título foi primeira canção escrita para o álbum, ainda em 2024.