Jão anuncia show da turnê 'Memórias Póstumas' no Nubank Parque

Na tarde desta segunda-feira, 27, Jão anunciou uma apresentação única do álbum "Memórias Póstumas" no Nubank Parque. O show está marcado para o dia 25 de setembro.

Antes da confirmação, o cantor começou a dar pistas sobre a apresentação em seu site. Após o lançamento do álbum, uma contagem regressiva programada para terminar às 14 horas desta segunda-feira apareceu na página. Junto com o relógio, havia um rascunho do palco.

Idealizado por Jão em parceria com a equipe da U.F.O Sounds, o show terá um palco 360°, projetado para aproximar o artista do público.

A informação sobre a apresentação foi antecipada pelo jornalista José Norberto Flesch no X (antigo Twitter). Pouco depois, Jão confirmou o evento em suas redes sociais.

Quanto custam os ingressos para o show do Jão?

Rascunho divulgado mostra a estrutura de palco 360° idealizada por Jão para a apresentação no Nubank Parque. (Divulgação)

Os fãs terão a oportunidade de comprar ingressos a partir de R$ 130, nas modalidades Inteira, Meia-Entrada ou Meia-Social.

CADEIRA SUPERIOR: R$130,00 (meia) | R$182,00 (cliente Itaú) | R$208,00 (social) | R$260,00 (inteira)

R$130,00 (meia) | R$182,00 (cliente Itaú) | R$208,00 (social) | R$260,00 (inteira) CADEIRA INFERIOR: R$220,00 (meia) | R$308,00 (cliente Itaú) | R$352,00 (social) | R$440,00 (inteira)

R$220,00 (meia) | R$308,00 (cliente Itaú) | R$352,00 (social) | R$440,00 (inteira) PISTA: R$247,50 (meia) | R$346,50 (cliente Itaú) | R$396,00 (social) | R$495,00 (inteira)

R$247,50 (meia) | R$346,50 (cliente Itaú) | R$396,00 (social) | R$495,00 (inteira) PACOTE VIP SUPER FÃ ITAÚ: R$747,50 (meia) | R$846,50 (cliente Itaú) | R$896,00 (social) | R$995,00 (inteira)

*Valor total Meia: R$747,50 (sendo R$247,50 do ingresso + R$500,00 do pacote)

*Valor total Cliente Itaú: R$846,50 (sendo R$346,50 do ingresso + R$500,00 do pacote)

*Valor total Social: R$896,00 (sendo R$396,00 do ingresso + R$500,00 do pacote)

*Valor total Inteira: R$995,00 (sendo R$495,00 do ingresso + R$500,00 do pacote)

O que está incluso no Pacote Vip?

1 (um) Ingresso do show para o setor Pista

Acesso antecipado à venue (Early Entry) com fila exclusiva

1 (um) Credencial VIP especial

1 (um) Poster da tour (edição limitada)

1 (um) Kit Especial com itens exclusivos do merch

*Os horários do VIP são anunciados até 48h antes do evento, nas redes sociais e no e-mail do seu cadastro da compra.

Onde comprar os ingressos?

Os fãs poderão comprar ingressos pelo site da Eventim.

A primeira pré-venda será exclusiva para clientes Itaú Private e Personnalité e está marcada para terça-feira, 28, às 9h da manhã. Na quarta-feira, 29, a pré-venda será para clientes Itáu. Enquanto, a venda geral começa na quinta-feira, 30.

Clientes Itaú terão benefícios como 30% de desconto para compras com cartões de crédito na pré-venda, limitada à compra de 4 ingressos por CPF e apenas a ingressos inteira.

A bilheteria física oficial será a Bilheteria B do Nubank Parque e funcionará apenas na abertura da Venda Geral. O resto dos dias, a venda irá acontecer na Bilheteria A, de terça-feira a sábado, das 10h às 17h.

Jão inicia nova era em evento com os fãs

No último domingo, 26, o cantor realizou a "Audição do Jão", em que os fãs tiveram a oportunidade de ouvir o álbum "Memórias Póstumas" algumas horas antes do lançamento oficial no Spotify.

O evento aconteceu no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, com estrutura exclusiva criada para o lançamento, e recebeu mais de 11 mil pessoas.

Jão apresentou o novo projeto como um "álbum sobre palavras" e se emocionou ao falar sobre o período em que sua carreira esteve em pausa. Em seu discurso inicial, o cantor revelou que chegou a perder interesse na música, mas que estava muito feliz em voltar.