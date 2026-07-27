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Jão anuncia show da turnê 'Memórias Póstumas' no Nubank Parque

Cantor divulgou que a primeira apresentação será no dia 25 de setembro; clientes Itaú terão direito à pré-venda

Jão: cantor leva 11 mil fãs para o Vale do Anhangabaú em 'Audição do Memórias Póstumas' (Divulgação)

Jão: cantor leva 11 mil fãs para o Vale do Anhangabaú em 'Audição do Memórias Póstumas' (Divulgação)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 27 de julho de 2026 às 14h09.

Última atualização em 27 de julho de 2026 às 14h48.

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Na tarde desta segunda-feira, 27, Jão anunciou uma apresentação única do álbum "Memórias Póstumas" no Nubank Parque. O show está marcado para o dia 25 de setembro.

Antes da confirmação, o cantor começou a dar pistas sobre a apresentação em seu site. Após o lançamento do álbum, uma contagem regressiva programada para terminar às 14 horas desta segunda-feira apareceu na página. Junto com o relógio, havia um rascunho do palco.

Idealizado por Jão em parceria com a equipe da U.F.O Sounds, o show terá um palco 360°, projetado para aproximar o artista do público.

A informação sobre a apresentação foi antecipada pelo jornalista José Norberto Flesch no X (antigo Twitter). Pouco depois, Jão confirmou o evento em suas redes sociais.

Quanto custam os ingressos para o show do Jão?

Imagem oficial do palco 360° em formato circular para o show de Jão no Nubank Parque

Rascunho divulgado mostra a estrutura de palco 360° idealizada por Jão para a apresentação no Nubank Parque. (Divulgação)

Os fãs terão a oportunidade de comprar ingressos a partir de R$ 130, nas modalidades Inteira, Meia-Entrada ou Meia-Social.

  • CADEIRA SUPERIOR: R$130,00 (meia) | R$182,00 (cliente Itaú) | R$208,00 (social) | R$260,00 (inteira)
  • CADEIRA INFERIOR: R$220,00 (meia) | R$308,00 (cliente Itaú) | R$352,00 (social) | R$440,00 (inteira)
  • PISTA: R$247,50 (meia) | R$346,50 (cliente Itaú) | R$396,00 (social) | R$495,00 (inteira)
  • PACOTE VIP SUPER FÃ ITAÚ: R$747,50 (meia) | R$846,50 (cliente Itaú) | R$896,00 (social) | R$995,00 (inteira)
    *Valor total Meia: R$747,50 (sendo R$247,50 do ingresso + R$500,00 do pacote)
    *Valor total Cliente Itaú: R$846,50 (sendo R$346,50 do ingresso + R$500,00 do pacote)
    *Valor total Social: R$896,00 (sendo R$396,00 do ingresso + R$500,00 do pacote)
    *Valor total Inteira: R$995,00 (sendo R$495,00 do ingresso + R$500,00 do pacote)

O que está incluso no Pacote Vip?

  • 1 (um) Ingresso do show para o setor Pista
  • Acesso antecipado à venue (Early Entry) com fila exclusiva
  • 1 (um) Credencial VIP especial
  • 1 (um) Poster da tour (edição limitada)
  • 1 (um) Kit Especial com itens exclusivos do merch
    *Os horários do VIP são anunciados até 48h antes do evento, nas redes sociais e no e-mail do seu cadastro da compra.

Onde comprar os ingressos?

Os fãs poderão comprar ingressos pelo site da Eventim.

A primeira pré-venda será exclusiva para clientes Itaú Private e Personnalité e está marcada para terça-feira, 28, às 9h da manhã. Na quarta-feira, 29, a pré-venda será para clientes Itáu. Enquanto, a venda geral começa na quinta-feira, 30.

Clientes Itaú terão benefícios como 30% de desconto para compras com cartões de crédito na pré-venda, limitada à compra de 4 ingressos por CPF e apenas a ingressos inteira.

A bilheteria física oficial será a Bilheteria B do Nubank Parque e funcionará apenas na abertura da Venda Geral. O resto dos dias, a venda irá acontecer na Bilheteria A, de terça-feira a sábado, das 10h às 17h.

Jão inicia nova era em evento com os fãs

No último domingo, 26, o cantor realizou a "Audição do Jão", em que os fãs tiveram a oportunidade de ouvir o álbum "Memórias Póstumas" algumas horas antes do lançamento oficial no Spotify.

O evento aconteceu no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, com estrutura exclusiva criada para o lançamento, e recebeu mais de 11 mil pessoas.

Jão apresentou o novo projeto como um "álbum sobre palavras" e se emocionou ao falar sobre o período em que sua carreira esteve em pausa. Em seu discurso inicial, o cantor revelou que chegou a perder interesse na música, mas que estava muito feliz em voltar.

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