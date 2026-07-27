Prime Video divulga teaser da 6ª temporada de The Chosen e emociona fãs; assista

A espera pela sexta temporada de The Chosen ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira (27). O Prime Video divulgou o primeiro teaser oficial da nova fase da série, que retratará os momentos finais da vida de Jesus Cristo e culminará em sua crucificação.

Com pouco mais de um minuto, a prévia aposta muito mais na emoção do que em grandes revelações. Em tom sombrio, o vídeo traz imagens rápidas dos discípulos, do sofrimento de Jesus e dos eventos que antecedem a crucificação, reforçando que a nova temporada será a mais intensa da produção até agora. O teaser termina com a frase "The hour has come" ("A hora chegou"), indicando que a narrativa entra em sua reta final.

A repercussão entre os fãs foi imediata. Nas redes sociais e em fóruns dedicados à série, muitos disseram não estar preparados para assistir à adaptação da Paixão de Cristo. Alguns relataram ter se emocionado apenas com os primeiros segundos do vídeo, enquanto outros afirmaram que esta deverá ser a temporada mais difícil de acompanhar justamente pelo vínculo criado com os personagens ao longo dos últimos oito anos.

O ator que interpreta Jesus, Jonathan Roumie, em recente entrevista na ChoseoCon, convenção de fãs da série, disse, sobre as imagens difíceis da temporada:

"Não abandone Jesus no momento em que ele mais precisa só porque é difícil para você", disse Roumie.

Católico, Roumie estava quase desistindo de ser ator, endividado e sem esperança quando Dallas Jenkins o chamou para interpretar o papel mais conhecido do mundo, em 2018. Eles haviam trabalhado em um curta metragem anos antes, que Jenkins fazia para a igreja que frequentava nos Estados Unidos, em Illinois.

Assista aqui:

A temporada mais aguardada

Criada por Dallas Jenkins, The Chosen tornou-se um fenômeno mundial ao apresentar a história de Jesus sob a perspectiva das pessoas que conviveram com ele. Depois de abordar milagres, parábolas, o chamado dos discípulos e, na quinta temporada, os acontecimentos da Semana Santa e da Última Ceia, a série agora chega ao momento considerado o ápice da narrativa cristã: a prisão, o julgamento e a crucificação de Cristo.

Em entrevistas anteriores, Jenkins afirmou que a equipe optou por uma abordagem menos gráfica e mais emocional da crucificação, priorizando o impacto humano e espiritual dos acontecimentos. Segundo o diretor, a intenção é mostrar não apenas o sofrimento físico de Jesus, mas também o efeito daquele dia sobre seus seguidores, sua mãe, Maria Madalena e até seus opositores.

Quando estreia?

A sexta temporada estreia em 15 de novembro, exclusivamente no Prime Video. Os três primeiros episódios serão lançados de uma só vez, enquanto os demais chegarão semanalmente até dezembro. O desfecho da temporada, que mostrará as últimas horas de Jesus e a crucificação, também terá lançamento nos cinemas em 2027, antes da sétima e última temporada, dedicada à ressurreição.

Para quem acompanha The Chosen desde o início, o teaser deixa claro que a série chega ao seu momento mais delicado — e, ao mesmo tempo, ao mais esperado. Ainda que o público conheça o desfecho da história há mais de dois mil anos, a força da prévia está justamente em lembrar que reviver a crucificação sob a ótica de personagens com quem os espectadores criaram laços promete tornar essa experiência especialmente impactante.

Como The Chosen saiu do crowdfunding para se tornar um fenômeno global

O sucesso de The Chosen vai muito além da audiência. A série entrou para a história da televisão por ter nascido de um modelo praticamente inédito para uma produção desse porte: o financiamento coletivo.

Em 2019, quando ainda era um projeto considerado arriscado pelos grandes estúdios, o criador Dallas Jenkins decidiu recorrer ao crowdfunding para bancar a primeira temporada. A campanha arrecadou mais de US$ 10 milhões junto a mais de 16 mil investidores, tornando-se, na época, a série de TV financiada coletivamente de maior sucesso da história.

A aposta deu certo. Durante a pandemia, os produtores decidiram disponibilizar gratuitamente a primeira temporada no aplicativo oficial da série, acreditando que seria uma forma de levar esperança às pessoas. Em vez de reduzir as receitas, a estratégia ampliou exponencialmente a base de fãs e consolidou um modelo inédito: assistir era gratuito, mas milhões de espectadores passaram a contribuir voluntariamente para financiar os capítulos seguintes.

Hoje, The Chosen é considerada uma das maiores produções independentes da história do entretenimento. A série já alcançou centenas de milhões de espectadores em mais de 170 países, foi traduzida para dezenas de idiomas e tem como meta ser dublada em 100 línguas e legendada em mais de 600, por meio da fundação sem fins lucrativos Come and See.

O impacto também chegou à indústria audiovisual. Depois de provar que havia público para produções bíblicas de alta qualidade, The Chosen abriu espaço para uma nova onda de conteúdos inspirados na fé e despertou o interesse de gigantes do entretenimento.

O Prime Video tornou-se a casa das temporadas mais recentes, enquanto os episódios passaram a estrear também nos cinemas, arrecadando centenas de milhões de dólares em bilheteria antes mesmo de chegarem ao streaming.

Mais do que uma série religiosa, The Chosen tornou-se um fenômeno cultural e de negócios: um projeto que nasceu do apoio direto do público, desafiou o modelo tradicional de Hollywood e mostrou que histórias de fé podem alcançar sucesso comercial e repercussão mundial.