'A Boca do Diabo': novo filme de terror estreia nesta semana no streaming

Os fãs de suspense e terror já têm um novo lançamento para colocar na lista. "A Boca do Diabo" (The Devil's Mouth), novo filme original do Prime Video, estreia nesta quarta-feira, 29, e aposta em uma combinação de sobrevivência, mergulho em cavernas e ataques de tubarão.

Dirigido por Jeff Wadlow, o longa acompanha cinco amigos que viajam pela costa da Tailândia para uma última aventura antes de seguirem caminhos diferentes na vida adulta. O passeio, porém, se transforma em um pesadelo quando eles ficam presos em um sistema de cavernas inundadas e precisam escapar de um predador mortal.

Sobre o que é 'A Boca do Diabo'?

A trama começa quando os jovens participam de um mergulho guiado em um remoto sistema de cavernas conhecido como Boca do Diabo, considerado uma das atrações naturais mais impressionantes da região.

Durante a exploração, eles descobrem que uma tempestade recente alterou completamente o ambiente subterrâneo. As cavernas foram inundadas e uma criatura predadora permaneceu viva nas águas, transformando a expedição em uma luta pela sobrevivência. Presos em um labirinto de passagens estreitas, os amigos precisam encontrar uma saída antes que o oxigênio acabe — e antes que o predador os alcance.

Além do perigo representado pela criatura, o isolamento faz crescer a tensão entre os personagens, colocando amizades e decisões à prova conforme a situação se torna cada vez mais extrema.

Elenco do novo filme do Prime Video

O elenco principal reúne:

Kathryn Newton;

Lana Condor;

Nico Hiraga;

Gavin Casalegno;

Tommi Rose;

Tayme Thapthimthong.

A direção é de Jeff Wadlow, que também comandou os filmes "Verdade ou Desafio", "A Ilha da Fantasia" e "Imaginário". O roteiro é assinado por Aja Gabel e Myung Joh Wesner.

Quando estreia e onde assistir a 'A Boca do Diabo'?

"A Boca do Diabo" estreia em 29 de julho e será lançado exclusivamente no Prime Video.

O longa tem 105 minutos de duração.

O que esperar de 'A Boca do Diabo'?

O filme aposta em uma combinação de terror e sobrevivência em um cenário claustrofóbico.

Além da ameaça representada pelo tubarão-touro, a história mostra como o medo e o desespero colocam à prova a confiança entre os amigos enquanto eles tentam sair vivos das cavernas.

Veja o trailer de 'A Boca do Diabo'