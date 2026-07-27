'A Boca do Diabo': novo filme de terror estreia nesta semana no streaming

'A Boca do Diabo': suspense de sobrevivência coloca um grupo de amigos frente a frente com uma criatura escondida sob a água (Reprodução)
Redatora
Publicado em 27 de julho de 2026 às 14h19.
Os fãs de suspense e terror já têm um novo lançamento para colocar na lista. "A Boca do Diabo" (The Devil's Mouth), novo filme original do Prime Video, estreia nesta quarta-feira, 29, e aposta em uma combinação de sobrevivência, mergulho em cavernas e ataques de tubarão.
Dirigido por Jeff Wadlow, o longa acompanha cinco amigos que viajam pela costa da Tailândia para uma última aventura antes de seguirem caminhos diferentes na vida adulta. O passeio, porém, se transforma em um pesadelo quando eles ficam presos em um sistema de cavernas inundadas e precisam escapar de um predador mortal.
A trama começa quando os jovens participam de um mergulho guiado em um remoto sistema de cavernas conhecido como Boca do Diabo, considerado uma das atrações naturais mais impressionantes da região.
Durante a exploração, eles descobrem que uma tempestade recente alterou completamente o ambiente subterrâneo. As cavernas foram inundadas e uma criatura predadora permaneceu viva nas águas, transformando a expedição em uma luta pela sobrevivência. Presos em um labirinto de passagens estreitas, os amigos precisam encontrar uma saída antes que o oxigênio acabe — e antes que o predador os alcance.
Além do perigo representado pela criatura, o isolamento faz crescer a tensão entre os personagens, colocando amizades e decisões à prova conforme a situação se torna cada vez mais extrema.
O elenco principal reúne:
A direção é de Jeff Wadlow, que também comandou os filmes "Verdade ou Desafio", "A Ilha da Fantasia" e "Imaginário". O roteiro é assinado por Aja Gabel e Myung Joh Wesner.
O longa tem 105 minutos de duração.
O filme aposta em uma combinação de terror e sobrevivência em um cenário claustrofóbico.
Além da ameaça representada pelo tubarão-touro, a história mostra como o medo e o desespero colocam à prova a confiança entre os amigos enquanto eles tentam sair vivos das cavernas.