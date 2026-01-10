Globo de Ouro: relembre o discurso de Fernanda Torres no ano passado

Em janeiro do ano passado, um nome não saia da boca do brasileiro: Fernanda Torres. Após uma série de indicações inesperadas para prêmios internacionais, Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, teve um mês movimentado.

Entre as vitórias do longa, o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Drama que Torres levou foi um dos grandes destaques da temporada de premiações de Hollywood. Sobretudo pelo histórico da família da artista: a estatueta veio mais de 25 anos depois da indicação de sua mãe, Fernanda Montenegro, pelo papel em Central do Brasil, também dirigido por Salles.

Em 2026, é a vez de Wagner Moura e O Agente Secreto trazerem novas estatuetas da premiação para casa. O artista baiano está indicado a Melhor Ator em Filme de Drama (nomeação inédita para o Brasil) e filme de Kleber Mendonça Filho concorre em Melhor Filme de Língua Não-Inglesa e Melhor Filme de Drama.

A 83ª edição do Globo de Ouro será realizada neste domingo, 11, a partir das 22h (horário de Brasília). A transmissão será feita pela TV Globo (aberta) e pela HBO Max, no streaming.

A vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro

"É claro, eu quero dedicar esse prêmio à minha mãe. Vocês não têm ideia... Ela esteve aqui há 25 anos", disse Fernanda Torres no discurso de vitória, no dia 5 de janeiro de 2025.

O prêmio foi decisivo para acirrar a disputa pelo Oscar de Melhor Atriz de 2025, ao qual Torres também foi indicada e surpreendeu o público internacional. Quem levou o prêmio, porém, foi Mikey Madison, por sua performance em Anora.

Após muita tristeza do público brasileiro pela falta da estatueta nas mãos de Fernanda Torres, ficou a comemoração pelo Globo de Ouro e pelo Oscar de Melhor Filme Internacional.

Relembre o discurso completo de Fernanda Torres no Globo de Ouro

Meu Deus, eu não preparei nada porque já estava satisfeita. Esse foi um ano incrível para as atuações femininas. Tantas atrizes aqui que eu admiro tanto.

E, claro, eu quero agradecer a você, Walter Salles, meu parceiro, meu amigo. Que história, Walter! E, é claro, eu quero dedicar esse prêmio à minha mãe. Vocês não têm ideia. Ela esteve aqui há 25 anos.

E isso é uma prova que a arte pode durar pela vida, até durante momentos difíceis, como esta incrível Eunice Paiva, que eu fiz, passou.

E a mesma coisa que está acontecendo agora, em um mundo com tanto medo. E este filme nos ajuda a pensar em como sobreviver em momentos duros como este.

Então, à minha mãe, à minha família, para o Andrucha [Waddington, marido de Fernanda], para o Selton [Mello], meus filhos, a todos. Muito obrigada ao Globo de Ouro, Michael Barker, Mara, tantas pessoas. Muito obrigada!

Onde assistir a Ainda Estou Aqui no streaming?

O filme está disponível no catálogo da Globoplay.