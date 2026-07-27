Para essa empresa de calçados de 77 anos, seu maior ativo são seus funcionários

Pioneira no calçado infantil no Brasil desde 1949, a Bibi Calçados chega aos 77 anos de história sob o comando da terceira geração da família fundadora.

Andrea Kohlrausch, neta do fundador e filha do presidente anterior, está à frente do negócio há 7 anos e conduz a companhia com uma mistura pouco comum no varejo: tradição familiar e estrutura de governança profissional.

A Bibi foi a primeira marca de calçado infantil do país a migrar da indústria para o varejo próprio. Hoje é a maior rede de calçados infantis e acessórios da América Latina, com franquias em shopping centers do Brasil e de outros países da região, além de operações com multimarcas e exportação para mercados internacionais.

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Uma empresa familiar com conselho consultivo

Apesar do controle ainda concentrado na família fundadora, a Bibi diz ter incorporado mecanismos de governança corporativa, incluindo conselho consultivo. Para Andrea, o desafio é conciliar a proximidade típica de um negócio familiar com uma gestão profissionalizada.

"A gente busca trabalhar em uma gestão bem profissional", diz a presidente.

Café com a presidente e balanço aberto todo mês

Entre os rituais de gestão de pessoas, a empresa mantém o projeto Café com o Presidente, encontro mensal em que Andrea conversa diretamente com colaboradores de diferentes unidades, incluindo equipes na Bahia e no Rio Grande do Sul.

A companhia também abre o balanço financeiro aos funcionários todos os meses, apresentando o resultado do período e o acumulado do ano. A prática, segundo a presidente, é parte de um compromisso com a transparência interna.

"A gente também abre balanço para colaboradores para trazer o resultado que a gente teve no mês", diz Andrea.

Celebra Bibi e o reconhecimento das "pratas da casa"

O calendário interno da empresa inclui o programa Celebra Bibi, com aniversariantes homenageados semanalmente, e ações de reconhecimento para colaboradores que completam marcos de tempo de casa, como 5, 10, 20, 30 e 40 anos de empresa. Em datas como o Dia das Mães e o Dia dos Pais, a companhia promove cafés da manhã de homenagem no restaurante interno para os colaboradores.

O que ainda falta confirmar

A Bibi também citou um número expressivo de jovens formados por um de seus programas internos, com taxa de retenção relatada em torno de 50%. Como o nome, o formato e os critérios desse programa não foram detalhados na entrevista, e a empresa se comprometeu a enviar os dados por e-mail, essa informação não entrou no corpo da matéria.

Para Andrea, o cuidado com as pessoas segue a lógica dos valores da companhia.

"São os nossos maiores ativos, que são as nossas pessoas", diz a presidente da Bibi Calçados.