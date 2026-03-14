Isis Valverde 'perde' prêmio de Pior Atriz Coadjuvante para filha de Stallone

A brasileira Isis Valverde não levou o prêmio de "Pior Atriz Coadjuvante" no Framboesa de Ouro de 2026. O troféu ficou com Scarlett Rose Stallone, filha do ator Sylvester Stallone.

Os vencedores da premiação, que reconhece os piores filmes e atuações de Hollywood, foram anunciados na última sexta-feira, 13, em Los Angeles.

Indicação de Isis Valverde

Isis Valverde foi indicada pela atuação no filme "Código Alarum" (2025), dirigido por Michael Polish. O longa é protagonizado por Sylvester Stallone e Scott Eastwood, filho do ator Clint Eastwood.

No filme, Stallone interpreta um agente da CIA que persegue os protagonistas. Curiosamente, o ator é também o mais "premiado" da história do Framboesa de Ouro com 12 troféus acumulados.

Quem venceu a categoria

A vencedora da categoria foi Scarlett Rose Stallone, premiada por sua atuação no faroeste "Terra de Pistoleiros" (2025), dirigido por Brian Skiba. O elenco do filme também conta com nomes como Nicolas Cage, Heather Graham e Stephen Dorff.

Filme mais "premiado" da edição

O grande destaque da edição de 2026 foi "Guerra dos Mundos" (2025), estrelado pelo ator e cantor Ice Cube. O longa venceu cinco das seis categorias em que foi indicado:

Pior Filme;

Pior Ator (Ice Cube);

Pior Prequela, Remake, Cópia ou Continuação;

Pior Diretor;

Pior Roteiro.

O filme "Branca de Neve" (2025) também chamou atenção na premiação. Indicado em seis categorias, o longa da Disney levou dois troféus: "Pior Ator Coadjuvante" e "Pior Combo", concedidos coletivamente aos sete anões.

O que é o Framboesa de Ouro

Criado em 1981, o Framboesa de Ouro é uma premiação que satiriza cerimônias tradicionais do cinema, como o Oscar e o Globo de Ouro. O evento foi idealizado pelos colegas de faculdade John J. B. Wilson e Mo Murphy e tem como objetivo destacar as piores produções e atuações do ano em Hollywood.