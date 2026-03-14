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Isis Valverde 'perde' prêmio de Pior Atriz Coadjuvante para filha de Stallone

Framboesa de Ouro, que 'celebra' os piores do cinema, anunciou vencedores na última sexta-feira, 13

Isis Valverde perde Framboesa de Ouro de 'Pior Atriz Coadjuvante' para filha de Sylvester Stallone (Divulgação)

Isis Valverde perde Framboesa de Ouro de 'Pior Atriz Coadjuvante' para filha de Sylvester Stallone (Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 14 de março de 2026 às 12h58.

A brasileira Isis Valverde não levou o prêmio de "Pior Atriz Coadjuvante" no Framboesa de Ouro de 2026. O troféu ficou com Scarlett Rose Stallone, filha do ator Sylvester Stallone.

Os vencedores da premiação, que reconhece os piores filmes e atuações de Hollywood, foram anunciados na última sexta-feira, 13, em Los Angeles.

Indicação de Isis Valverde

Isis Valverde foi indicada pela atuação no filme "Código Alarum" (2025), dirigido por Michael Polish. O longa é protagonizado por Sylvester Stallone e Scott Eastwood, filho do ator Clint Eastwood.

No filme, Stallone interpreta um agente da CIA que persegue os protagonistas. Curiosamente, o ator é também o mais "premiado" da história do Framboesa de Ouro com 12 troféus acumulados.

Quem venceu a categoria

A vencedora da categoria foi Scarlett Rose Stallone, premiada por sua atuação no faroeste "Terra de Pistoleiros" (2025), dirigido por Brian Skiba. O elenco do filme também conta com nomes como Nicolas Cage, Heather Graham e Stephen Dorff.

Filme mais "premiado" da edição

O grande destaque da edição de 2026 foi "Guerra dos Mundos" (2025), estrelado pelo ator e cantor Ice Cube. O longa venceu cinco das seis categorias em que foi indicado:

  • Pior Filme;
  • Pior Ator (Ice Cube);
  • Pior Prequela, Remake, Cópia ou Continuação;
  • Pior Diretor;
  • Pior Roteiro.

O filme "Branca de Neve" (2025) também chamou atenção na premiação. Indicado em seis categorias, o longa da Disney levou dois troféus: "Pior Ator Coadjuvante" e "Pior Combo", concedidos coletivamente aos sete anões.

O que é o Framboesa de Ouro

Criado em 1981, o Framboesa de Ouro é uma premiação que satiriza cerimônias tradicionais do cinema, como o Oscar e o Globo de Ouro. O evento foi idealizado pelos colegas de faculdade John J. B. Wilson e Mo Murphy e tem como objetivo destacar as piores produções e atuações do ano em Hollywood.

Acompanhe tudo sobre:FilmesCinemaOscarAtores e atrizes

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