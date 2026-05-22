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6 apostas do setor supermercadista apresentadas na APAS Show

Feira aconteceu esta semana, entre os dias 18 e 21

As apostas do setor supermercadista  (Hryshchyshen Serhii/Shutterstock)

As apostas do setor supermercadista  (Hryshchyshen Serhii/Shutterstock)

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Publicado em 22 de maio de 2026 às 13h00.

Na edição de 2026 a feira do setor de supermercados, APAS Show, revelou os produtos e estratégias que estão em alta no mercado. Entre os dias 18 e 21, as empresas mostraram que estão apostando em tendências como saudabilidade, indulgência, conveniência e expansão de portfólio.

A seguir, confira seis destaques do evento supermercadista

1. Danone aposta no público infantil 

A Danone apostou na conexão com o público infantil ao apresentar a parceria entre Danoninho e a animação Bluey, da BBC Studios. A empresa estampou personagens da série nas embalagens da marca. 

2. Bem Brasil Alimentos mantém portifólio variado 

A  Bem Brasil Alimentos participou da APAS Show com o objetivo de reforçar sua posição no segmento de batatas pré-fritas congeladas. 

Com um portfólio de mais de 20 produtos voltados ao food service e varejo, a companhia destacou a trajetória de crescimento, pautada por investimentos em fatores como qualidade, sustentabilidade e governança. 

Fundada há 19 anos, a empresa possui duas fábricas no Triângulo Mineiro e soma mais de 1.300 empregos diretos. 

3. Nordeste na mira da Minalba Brasil

Minalba Brasil apresentou novidades focadas na ampliação de portfólio e no fortalecimento de sua presença no Nordeste. 

A companhia levou ao evento lançamentos como de novas linhas de energético, e também ampliação da linha zero com embalagens de 2 litros. 

A participação teve o objetivo de reforçar a estratégia da empresa de ampliar sua atuação no mercado de bebidas não alcoólicas

4. Froneri se concentra no varejo

Pelo quarto ano consecutivo a Froneri participou da APAS Show apostando em inovação de portfólio e experiências voltadas ao varejo

Entre os lançamentos esteve nova linha da Moça Caldas, nos sabores Brigadeiro, Merengue de Morango e Trufadinho, criada para estimular o consumo por impulso nos freezers. 

A companhia também promoveu ativações interativas, como o game “Chuva de Produtos”, além de encontros com parceiros comerciais e iniciativas voltadas à otimização da operação no ponto de venda. 

5. Proteínas dominam portifólio da JBS

A  JBS participou da feira destacando seu amplo portfólio de proteínas e marcas reconhecidas globalmente, como Friboi, Seara e Swift. 

A companhia também reforçou iniciativas ligadas à economia circular e negócios correlatos, incluindo biodiesel, reciclagem e soluções para gestão de resíduos sólidos. 

Com operação em mais de 20 países e presença em 180 mercados, a empresa levou à APAS Show sua estratégia de inovação e diversificação no setor alimentício. 

6. A ‘Farmacinha no Supermercado’, da Viveo

Na área de saúde e cuidados pessoais, a  Viveo apostou em novas categorias para ampliar sua presença no canal alimentar. 

A companhia apresentou o projeto “Farmacinha no Supermercado”, da marca Cremer, voltado à expansão da categoria de primeiros socorros dentro dos supermercados

Já a marca Topz lançou a vertical Topz Femme, direcionada ao público feminino, com itens como sabonetes íntimos, lenços umedecidos, discos de algodão e hastes flexíveis para maquiagem. 

 

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