6 apostas do setor supermercadista apresentadas na APAS Show

Na edição de 2026 a feira do setor de supermercados, APAS Show, revelou os produtos e estratégias que estão em alta no mercado. Entre os dias 18 e 21, as empresas mostraram que estão apostando em tendências como saudabilidade, indulgência, conveniência e expansão de portfólio.

A seguir, confira seis destaques do evento supermercadista:

1. Danone aposta no público infantil

A Danone apostou na conexão com o público infantil ao apresentar a parceria entre Danoninho e a animação Bluey, da BBC Studios. A empresa estampou personagens da série nas embalagens da marca.

2. Bem Brasil Alimentos mantém portifólio variado

A Bem Brasil Alimentos participou da APAS Show com o objetivo de reforçar sua posição no segmento de batatas pré-fritas congeladas.

Com um portfólio de mais de 20 produtos voltados ao food service e varejo, a companhia destacou a trajetória de crescimento, pautada por investimentos em fatores como qualidade, sustentabilidade e governança.

Fundada há 19 anos, a empresa possui duas fábricas no Triângulo Mineiro e soma mais de 1.300 empregos diretos.

3. Nordeste na mira da Minalba Brasil

Minalba Brasil apresentou novidades focadas na ampliação de portfólio e no fortalecimento de sua presença no Nordeste.

A companhia levou ao evento lançamentos como de novas linhas de energético, e também ampliação da linha zero com embalagens de 2 litros.

A participação teve o objetivo de reforçar a estratégia da empresa de ampliar sua atuação no mercado de bebidas não alcoólicas.

4. Froneri se concentra no varejo

Pelo quarto ano consecutivo a Froneri participou da APAS Show apostando em inovação de portfólio e experiências voltadas ao varejo.

Entre os lançamentos esteve nova linha da Moça Caldas, nos sabores Brigadeiro, Merengue de Morango e Trufadinho, criada para estimular o consumo por impulso nos freezers.

A companhia também promoveu ativações interativas, como o game “Chuva de Produtos”, além de encontros com parceiros comerciais e iniciativas voltadas à otimização da operação no ponto de venda.

5. Proteínas dominam portifólio da JBS

A JBS participou da feira destacando seu amplo portfólio de proteínas e marcas reconhecidas globalmente, como Friboi, Seara e Swift.

A companhia também reforçou iniciativas ligadas à economia circular e negócios correlatos, incluindo biodiesel, reciclagem e soluções para gestão de resíduos sólidos.

Com operação em mais de 20 países e presença em 180 mercados, a empresa levou à APAS Show sua estratégia de inovação e diversificação no setor alimentício.

6. A ‘Farmacinha no Supermercado’, da Viveo

Na área de saúde e cuidados pessoais, a Viveo apostou em novas categorias para ampliar sua presença no canal alimentar.

A companhia apresentou o projeto “Farmacinha no Supermercado”, da marca Cremer, voltado à expansão da categoria de primeiros socorros dentro dos supermercados.

Já a marca Topz lançou a vertical Topz Femme, direcionada ao público feminino, com itens como sabonetes íntimos, lenços umedecidos, discos de algodão e hastes flexíveis para maquiagem.