Além de 'O Agente Secreto': 10 filmes brasileiros indicados ao Oscar e onde assisti-los

A 98ª edição do Oscar já acontece no próximo dia 15 de março e o Brasil segue em festa com as chances de O Agente Secreto, longa-metragem brasileiro nomeado a quatro prêmios. O filme de Kleber Mendonça Filho é o sexto brasileiro a concorrer à categoria de Melhor Filme Internacional, e disputa também as estatuetas de Melhor Filme, Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Elenco.

Se vencer na premiação, O Agente Secreto pode conquistar a segunda estatueta do Oscar para o Brasil, após a vitória inédita de Ainda Estou Aqui em 2025 na categoria de Melhor Filme Internacional. Antes dele, o país já havia concorrido na categoria pelo menos outras quatro vezes. A primeira delas foi com o aclamado O Pagador de Promessas (1962), de Anselmo Duarte, em 1963. O filme perdeu para Sempre aos Domingos (Les dimanches de Ville d'Avray, da França) e deu início a uma sequência de produções nacionais "esnobadas" pela Academia.

Também concorreram ao prêmio, mas nunca levaram a estatueta para casa, O Quatrilho (1995), de Fábio Barreto; O Que É Isso, Companheiro? (1997), de Bruno Barreto e Central do Brasil (1998), de Walter Salles, único diretor brasileiro a ter dois filmes brasileiros indicados à premiação.

Em Central do Brasil, além da indicação a Melhor Filme Internacional, a produção também foi nomeada a Melhor Atriz, para Fernanda Montenegro. Em 2025, Fernanda Torres disputou o mesmo prêmio da mãe, mas acabou perdendo a estatueta para Mickey Madison (Anora).

Brasileiros indicados a outras categorias do Oscar

Para além das categorias nas quais Ainda Estou Aqui e O Agente Secreto concorreram, os filmes nacionais já tiveram destaques também nas categorias de Melhor Animação, com O Menino e o Mundo; Melhor Documentário de Longa Metragem, com Democracia em Vertigem, entre outros.

O Agente Secreto e Cidade de Deus são os únicos filmes brasileiros a receber quatro indicações ao Oscar. O filme de Fernando Meirelles foi nomeado a Melhor Edição, Melhor Direção, Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Fotografia, mas não levou nenhum prêmio para casa.

Veja abaixo a lista completa de filmes nacionais que já concorreram ao Oscar e onde assisti-los.

Onde assistir aos filmes brasileiros que concorreram ao Oscar?

O Pagador de Promessas (1962)

Indicações ao Oscar: Melhor Filme Internacional - 1963

Onde assistir: Globoplay e Prime Video.

O Quatrilho (1995)

Indicações ao Oscar: Melhor Filme Internacional - 1996

Onde assistir: Globoplay e Prime Video.

O Que É Isso, Companheiro? (1997)

Indicações ao Oscar: Melhor Filme Internacional - 1998

Onde assistir: Globoplay e Prime Video.

Central do Brasil (1998)

Indicações ao Oscar: Melhor Filme Internacional, Melhor Atriz (Fernanda Torres) - 1999

Onde assistir: Netflix, Globoplay, Prime Video, Apple TV (por aluguel)

Uma História de Futebol (1998)

Indicações ao Oscar: Melhor Curta-metragem em Live-action - 2001

Onde assistir: YouTube (gratuito)

Cidade de Deus (2003)

Indicações ao Oscar: Melhor Direção, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Fotografia, Melhor Montagem/Edição - 2004

Onde assistir: Netflix, Max, Globoplay, Prime Video

O Menino e o Mundo (2013)

Indicações ao Oscar: Melhor Filme de Animação

Onde assistir: Globoplay

Democracia em Vertigem (2019)

Indicações ao Oscar: Melhor Documentário de Longa Metragem

Onde assistir: Globoplay

O Oscar de 2026 acontece no dia 15 de março. A EXAME acompanha a cerimônia ao vivo diretamente de Los Angeles.

Quando será o Oscar de 2026?

A 98ª edição do Oscar será no dia 15 de março em Los Angeles (Califórnia, EUA), no Teatro Dolby.

Onde assistir ao Oscar de 2026?

A premiação completa será exibida na TV Globo, TNT e no streaming, pela Max.

Que horas começa a cerimônia do Oscar de 2026?

O início da cerimônia está previsto para as 20h (horário de Brasília).