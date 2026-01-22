Quem mais venceu o Framboesa de Ouro? Veja os recordistas

Enquanto o Oscar reconhece a excelência no cinema, o Framboesa de Ouro percorre caminho oposto. Criado em 1981, o prêmio destaca anualmente filmes, roteiros e atuações consideradas as piores da temporada.

Nomes de grande relevância em Hollywood acumulam vitórias e indicações ao longo de mais de quatro décadas.

Sylvester Stallone é o maior vencedor

Sylvester Stallone lidera o ranking histórico do Framboesa de Ouro entre os homens. O ator soma mais de 40 indicações e 12 vitórias, incluindo o título de “Pior Ator do Século”, concedido em 2000.

Em janeiro deste ano, o ator ampliou seu histórico ao ser indicado como pior ator coadjuvante por "Código Alarum". Stallone foi presença recorrente nas listas da premiação nas décadas de 1980 e 1990.

Já no ranking feminino, Madonna aparece como principal recordista. A cantora e atriz acumula 15 indicações e 9 vitórias, incluindo o título de “Pior Atriz do Século”. Entre os filmes que renderam prêmios estão "Surpresa em Xangai" (1986), "Corpo de Evidência" (1993) e "Destino Insólito" (2002).

Além disso, a edição de 2026 marcou a primeira indicação de atriz brasileira na premiação. Isis Valverde concorre a pior atriz coadjuvante por "Código Alarum", filme que também rendeu nova indicação para Stallone.

Outros recordistas da premiação

Outros protagonistas do cinema norte-americano também figuram entre os maiores vencedores da premiação. Kevin Costner soma 6 vitórias, com destaque para críticas recebidas por filmes como "O Mensageiro" e "Wyatt Earp".

Adam Sandler acumula 9 vitórias, considerando atuação, roteiro e produção. O artista detém o recorde de maior número de prêmios obtidos por um único filme, com "Cada Um Tem a Gêmea Que Merece".

O ator Jared Leto também está entre os piores de Hollywood com 3 vitórias recentes por "Casa Gucci" e "Morbius".

Além disso, o histórico do Framboesa de Ouro registra casos de artistas que receberam prêmios do Oscar e do Framboesa em intervalo de 24 horas. Em 2010, Sandra Bullock recebeu o troféu de pior atriz por "Maluca Paixão" e venceu o Oscar de melhor atriz por "Um Sonho Possível" no dia seguinte.

Além de Bullock, a atriz Halle Berry também entrou para a história ao receber pessoalmente o Framboesa de Ouro por "Mulher-Gato", em 2005, levando consigo o Oscar que havia vencido em 2002.

Ranking dos recordistas do Framboesa de Ouro

Sylvester Stallone — 12 vitórias / 41 indicações

Madonna — 9 vitórias / 15 indicações

Adam Sandler — 9 vitórias / 39 indicações

Kevin Costner — 6 vitórias / 16 indicações

Jared Leto — 3 vitórias / 5 indicações

Sandra Bullock — 1 vitória / 3 indicações

Halle Berry — 1 vitória / 2 indicações

Isis Valverde — 1 indicação

Filme com maior número de vitórias

No acumulado por obra, "Cada Um Tem a Gêmea Que Merece" (2011) segue como recordista absoluto do Framboesa de Ouro ao vencer todas as 10 categorias em que foi indicado.

Para 2026, "Código Alarum" aparece com o maior número de indicações, incluindo pior filme e pior direção.