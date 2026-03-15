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'36 filmes': Fernanda Montenegro recorda momentos marcantes da carreira

Em entrevista ao Canal Brasil, atriz de 96 anos fala sobre trajetória no cinema e o filme 'Velhos Bandidos', que marca sua despedida das telas

Fernanda Montenegro: atriz de 96 anos se despede das telas no filme 'Velhos Bandidos', dirigido por seu filho (TV Globo/Reprodução)

Fernanda Montenegro: atriz de 96 anos se despede das telas no filme 'Velhos Bandidos', dirigido por seu filho (TV Globo/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 15 de março de 2026 às 08h00.

A atriz Fernanda Montenegro, de 96 anos, relembrou momentos de sua trajetória no cinema em entrevista ao programa Cinejornal, do Canal Brasil. Durante a conversa, a atriz refletiu sobre a carreira e destacou surpresa ao perceber a quantidade de filmes que realizou ao longo da vida.

“Nunca pensei que um dia teria feito 36 filmes — e fiz”, afirma Montenegro. A entrevista foi conduzida pela jornalista Simone Zuccolotto e será exibida no dia 16 de março, às 19h30, no Canal Brasil, de acordo com informações da coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

Trajetória no cinema

Durante o programa, a atriz revisita momentos marcantes de sua carreira e recorda trabalhos importantes do cinema brasileiro. Entre os exemplos citados, está uma cena do filme “Central do Brasil”, um dos projetos mais conhecidos de sua filmografia.

A conversa apresenta reflexões sobre sua trajetória artística e o percurso que a levou a participar de dezenas de produções ao longo de décadas de atuação.

Despedida das telas com 'Velhos Bandidos'

Na entrevista, Fernanda Montenegro também aborda a decisão de se despedir das telas com o longa “Velhos Bandidos”, que chega aos cinemas no dia 26 de março.

A comédia é dirigida por Cláudio Torres, filho da atriz. O projeto nasceu a partir de uma proposta do cineasta para realizar uma comédia centrada em personagens mais velhos.

Segundo Montenegro, o filme foi pensado a partir da convivência do diretor com a geração de artistas que acompanhou de perto ao longo da vida, especialmente por acompanhar de perto a carreira dos pais.

Além disso, a atriz também menciona sua recente participação no filme “Vitória”, dirigido por seu genro Andrucha Waddington e lançado no ano passado.

Durante a entrevista, ela destaca a satisfação em ver os filhos seguirem carreira na mesma área artística, considerando essa continuidade familiar um motivo de alegria.

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