Stallone vai participar do novo filme de 'Rambo'

Sylvester Stallone: ator interpretou 'John Rambo' em cinco filmes da franquia iniciada em 1982 (Reprodução)
Publicado em 12 de março de 2026 às 15h15.
Sylvester Stallone confirmou seu envolvimento no novo filme da franquia “Rambo”, que ganhará um prelúdio intitulado “John Rambo”. O longa mostrará a juventude do personagem antes dos acontecimentos de "Rambo: Programado para Matar" e terá Noah Centineo no papel do veterano de guerra em uma versão mais jovem.
A produção marca o sexto filme do universo da saga iniciada há mais de quatro décadas. Será realizada pela Lionsgate em parceria com a Millennium Media e a AGBO.
O filme “John Rambo” funcionará como uma história de origem do personagem que marcou o cinema de ação. A trama se passa antes do primeiro longa da franquia e acompanha o período inicial da vida do ex-soldado.
Quem assume o papel principal é Noah Centineo, conhecido por produções como "Para Todos os Garotos que Já Amei". O ator interpretará uma versão mais jovem de "John Rambo", personagem eternizado por Sylvester Stallone desde o início da saga.
Embora tenha interpretado o personagem em cinco filmes ao longo de mais de 40 anos, será a primeira vez que Sylvester Stallone atuará oficialmente como produtor de um projeto da franquia.
Nos capítulos anteriores, o ator também esteve envolvido na escrita das histórias e dirigiu o filme “Rambo”, lançado em 2008. Ao todo, os cinco longas da saga arrecadaram mais de US$ 819 milhões nas bilheterias mundiais, segundo dados do Box Office Mojo.
Segundo Adam Fogelson, presidente do grupo de filmes da Lionsgate, a participação de Stallone foi considerada essencial para o desenvolvimento do novo longa.
O roteiro do filme foi escrito por Rory Haines e Sohrab Noshirvani. A direção ficará a cargo de Jalmari Helander, cineasta conhecido pelo filme "Sisu".
Entre os produtores executivos estão Anthony e Joe Russo, Trevor Short, Dallas Sonnier, Amanda Presmyk e o próprio Sylvester Stallone.
Além de Noah Centineo, o elenco do prelúdio também conta com Yao, Jason Tobin, Quincy Isaiah, Jefferson White e Tayme Thapthimthong. As filmagens já estão em andamento em Bangkok, na Tailândia.
