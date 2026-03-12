Stallone vai participar do novo filme de 'Rambo'

Sylvester Stallone confirmou seu envolvimento no novo filme da franquia “Rambo”, que ganhará um prelúdio intitulado “John Rambo”. O longa mostrará a juventude do personagem antes dos acontecimentos de "Rambo: Programado para Matar" e terá Noah Centineo no papel do veterano de guerra em uma versão mais jovem.

A produção marca o sexto filme do universo da saga iniciada há mais de quatro décadas. Será realizada pela Lionsgate em parceria com a Millennium Media e a AGBO.

Juventude do personagem

O filme “John Rambo” funcionará como uma história de origem do personagem que marcou o cinema de ação. A trama se passa antes do primeiro longa da franquia e acompanha o período inicial da vida do ex-soldado.

Quem assume o papel principal é Noah Centineo, conhecido por produções como "Para Todos os Garotos que Já Amei". O ator interpretará uma versão mais jovem de "John Rambo", personagem eternizado por Sylvester Stallone desde o início da saga.

Stallone volta a ‘Rambo’, mas fora do elenco

Embora tenha interpretado o personagem em cinco filmes ao longo de mais de 40 anos, será a primeira vez que Sylvester Stallone atuará oficialmente como produtor de um projeto da franquia.

Nos capítulos anteriores, o ator também esteve envolvido na escrita das histórias e dirigiu o filme “Rambo”, lançado em 2008. Ao todo, os cinco longas da saga arrecadaram mais de US$ 819 milhões nas bilheterias mundiais, segundo dados do Box Office Mojo.

Segundo Adam Fogelson, presidente do grupo de filmes da Lionsgate, a participação de Stallone foi considerada essencial para o desenvolvimento do novo longa.

Elenco

O roteiro do filme foi escrito por Rory Haines e Sohrab Noshirvani. A direção ficará a cargo de Jalmari Helander, cineasta conhecido pelo filme "Sisu".

Entre os produtores executivos estão Anthony e Joe Russo, Trevor Short, Dallas Sonnier, Amanda Presmyk e o próprio Sylvester Stallone.

Além de Noah Centineo, o elenco do prelúdio também conta com Yao, Jason Tobin, Quincy Isaiah, Jefferson White e Tayme Thapthimthong. As filmagens já estão em andamento em Bangkok, na Tailândia.