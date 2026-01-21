Framboesa de Ouro 2026: veja os indicados ao prêmio dos piores do cinema

A brasileira Isis Valverde aparece entre os indicados ao Framboesa de Ouro 2026, premiação que “celebra” os piores desempenhos do cinema. A atriz concorre na categoria de pior atriz coadjuvante por sua atuação em “Código Alarum”, produção que também rendeu uma indicação a Sylvester Stallone na categoria masculina.

A lista de indicados da 46ª edição do Razzie foi divulgada nesta semana e tem como destaques os filmes “A Branca de Neve” (2025) e “Guerra dos Mundos” (2025), que lideram com seis indicações cada. O prêmio é organizado por membros que votam nos longas e performances considerados os piores do ano.

Além de “A Branca de Neve” e “Guerra dos Mundos”, concorrem ao prêmio de pior filme “The Electric State”, “Hurry Up Tomorrow” e “Star Trek: Section 31”.

Nas categorias de atuação principal, Abel “The Weeknd” Tesfaye foi indicado como pior ator por interpretar uma versão ficcional de si mesmo em “Hurry Up Tomorrow”. Ele disputa o “troféu” com Dave Bautista (“In the Lost Lands”), Ice Cube (“Guerra dos Mundos”), Scott Eastwood (“Código Alarum”) e Jared Leto (“Tron: Ares”).

Entre as mulheres, as indicadas a pior atriz são Ariana DeBose (“Love Hurts”), Milla Jovovich (“In the Lost Lands”), Natalie Portman (“Fountain of Youth”), Rebel Wilson (“Bride Hard”) e Michelle Yeoh (“Star Trek: Section 31”).

A categoria de pior combinação em cena também chamou atenção neste ano, com indicações que incluem os sete anões do live-action “A Branca de Neve”, Ice Cube e sua câmera de Zoom em “Guerra dos Mundos” e The Weeknd ao lado em “Hurry Up Tomorrow”.

Os vencedores do Framboesa de Ouro 2026 serão anunciados no dia 14 de março, tradicionalmente poucos dias antes da cerimônia do Oscar.

Veja a lista completa dos indicados ao Framboesa de Ouro 2026:

Pior filme

“The Electric State”

“Hurry Up Tomorrow”

“A Branca de Neve”

“Star Trek: Section 31”

“Guerra dos Mundos”

Pior ator

Dave Bautista – “In the Lost Lands”

Ice Cube – “Guerra dos Mundos”

Scott Eastwood – “Código Alarum”

Jared Leto – “Tron: Ares”

The Weeknd – “Hurry Up Tomorrow”

Pior atriz

Ariana DeBose – “Love Hurts”

Milla Jovovich – “In the Lost Lands”

Natalie Portman – “Fountain of Youth”

Rebel Wilson – “Bride Hard”

Michelle Yeoh – “Star Trek: Section 31”

Pior remake ou sequência

“Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado”

“Five Nights at Freddy’s 2”

“Smurfs”

“A Branca de Neve”

“Guerra dos Mundos”

Pior atriz coadjuvante

Anna Chlumsky – “Bride Hard”

Ema Horvath – “The Strangers: Chapter 2”

Scarlet Rose Stallone – “Gunslingers”

Kacey Rohl – “Star Trek: Section 31”

Isis Valverde – “Código Alarum”

Pior ator coadjuvante

Todos os anões em CGI – “A Branca de Neve”

Nicolas Cage – “Gunslingers”

Stephen Dorff – “Bride Hard”

Greg Kinnear – “Off the Grid”

Sylvester Stallone – “Código Alarum”

Pior combo em tela

Os anões – “A Branca de Neve”

James Corden e Rihanna – “Smurfs”

Ice Cube e sua câmera no Zoom – “Guerra dos Mundos”

Robert DeNiro e Robert DeNiro – “The Alto Knights”

The Weeknd e seu ego colossal – “Hurry Up Tomorrow”

Pior diretor

Rich Lee – “Guerra dos Mundos”

Olatunde Osunsanmi – “Star Trek: Section 31”

Irmãos Russo – “The Electric State”

Trey Edward Shults – “Hurry Up Tomorrow”

Marc Webb – “A Branca de Neve”

Pior roteiro