Framboesa de Ouro 2026: veja os indicados ao prêmio dos piores do cinema

'Código Alarum': longa é estrelado por Scott Eastwood, Sylvester Stallone e Isis Valverde (Imagem Filmes /Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 11h31.
A brasileira Isis Valverde aparece entre os indicados ao Framboesa de Ouro 2026, premiação que “celebra” os piores desempenhos do cinema. A atriz concorre na categoria de pior atriz coadjuvante por sua atuação em “Código Alarum”, produção que também rendeu uma indicação a Sylvester Stallone na categoria masculina.
A lista de indicados da 46ª edição do Razzie foi divulgada nesta semana e tem como destaques os filmes “A Branca de Neve” (2025) e “Guerra dos Mundos” (2025), que lideram com seis indicações cada. O prêmio é organizado por membros que votam nos longas e performances considerados os piores do ano.
Além de “A Branca de Neve” e “Guerra dos Mundos”, concorrem ao prêmio de pior filme “The Electric State”, “Hurry Up Tomorrow” e “Star Trek: Section 31”.
Nas categorias de atuação principal, Abel “The Weeknd” Tesfaye foi indicado como pior ator por interpretar uma versão ficcional de si mesmo em “Hurry Up Tomorrow”. Ele disputa o “troféu” com Dave Bautista (“In the Lost Lands”), Ice Cube (“Guerra dos Mundos”), Scott Eastwood (“Código Alarum”) e Jared Leto (“Tron: Ares”).
Entre as mulheres, as indicadas a pior atriz são Ariana DeBose (“Love Hurts”), Milla Jovovich (“In the Lost Lands”), Natalie Portman (“Fountain of Youth”), Rebel Wilson (“Bride Hard”) e Michelle Yeoh (“Star Trek: Section 31”).
A categoria de pior combinação em cena também chamou atenção neste ano, com indicações que incluem os sete anões do live-action “A Branca de Neve”, Ice Cube e sua câmera de Zoom em “Guerra dos Mundos” e The Weeknd ao lado em “Hurry Up Tomorrow”.
Os vencedores do Framboesa de Ouro 2026 serão anunciados no dia 14 de março, tradicionalmente poucos dias antes da cerimônia do Oscar.