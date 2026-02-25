'Industry' é renovada pela HBO para 5ª e última temporada

A série de sucesso "Industry", da HBO, já tem data marcada para acabar. A emissora anunciou nesta quarta-feira, 25, que renovou o programa televisivo para a sua quinta e última temporada.

Diferentemente da popularidade quase imediata de "Game of Thrones", "Euphoria" e "The Last of Us", o drama financeiro ambientado em Londres apenas se tornou um nome de peso da emissora durante a sua terceira temporada.

Mesmo "Succession", considerada uma obra com trajetória semelhante de reconhecimento tardio, já estava conquistando o público em sua segunda temporada.

Apesar da demora para desabrochar, "Industry" construiu uma crescente audiência fiel. Ela finaliza a sua quarta temporada neste domingo, 1º, às 22h, com 30% mais telespectadores, em média, que a temporada anterior.

A trajetória ascendente não poderia ser prevista com os números modestos de sua estreia, quando chegou a figurar entre as séries menos assistidas da história da HBO.

Anúncio da quinta e última temporada

Os criadores Mickey Down e Konrad Kay comemoraram a renovação com um pronunciamento público.

"Temos o privilégio de integrar o pequeno e seleto clube de dramas que chegaram a cinco temporadas na HBO", disseram. "Há algum tempo estamos pensando em como terminar a série em um ponto alto sem precedentes. Diferente de alguns dos nossos personagens, sabemos quando ir embora de uma festa."

A vice-presidente executiva de programação da HBO, Francesca Orsi, destacou a singularidade da série no catálogo da emissora à Variety.

"Por quatro temporadas, Industry nos emocionou ao examinar poder, dinheiro, política e classe", afirmou. "Sob a visão ambiciosa e singular de Mickey e Konrad, a série se consolidou como um drama contemporâneo importante na grade da HBO, que mantém o público na beira da cadeira semana após semana."

Jane Tranter, produtora executiva e fundadora da Bad Wolf, estúdio responsável pela produção da série, também celebrou o anúncio.

"Mickey e Konrad magnificamente amadureceram uma ideia bruta e brilhante em um drama ousado e sem concessões, apaixonadamente apreciado tanto pela crítica quanto por sua base de fãs ferozmente leal", disse ela à Variety.

4ª temporada começa com maior audiência

A quarta temporada estreou com mais de 800 mil espectadores americanos em três dias nas plataformas da HBO e HBO Max.

Foi um salto de 20% em relação à estreia da terceira temporada, segundo dados da Warner Bros. Discovery divulgados pelo Deadline.

Ao longo da temporada, a série passou a registrar uma média de 1,7 milhão de espectadores por episódio nos Estados Unidos, 30% acima do desempenho da terceira temporada no mesmo período, de acordo com o Variety.

O interesse pela série deu sinais de aceleração ainda antes da estreia: o consumo das temporadas anteriores cresceu 60% globalmente na semana que antecedeu o lançamento do primeiro episódio da quarta temporada, em comparação com o período equivalente antes da terceira, segundo o Deadline.

O elenco desta temporada reúne Myha'la, Marisa Abela, Kit Harington, Ken Leung, Max Minghella, Miriam Petche, Sagar Radia, Toheeb Jimoh, Charlie Heaton, Amy James-Kelly, Kiernan Shipka, Kal Penn e Jack Farthing, entre outros.

Harington, que entrou na série na terceira temporada como fã, descreveu à GQ a atração pelo projeto como quase instintiva.

"Havia um tom distinto e interessante, uma teatralidade que eu realmente gostei. A escrita era densa, não minimalista — e a combinação das escolhas musicais, do estilo e dessa energia incrível dos atores jovens... foi quase vampírico da minha parte", disse o ator, famoso pelo papel de Jon Snow em "Game of Thrones".

Já Max Minghella, que estreou nesta temporada como o enigmático fundador de fintech Whitney Halberstram, admitiu à publicação ter chegado ao projeto sem nunca ter assistido à série, mas recuperou rapidamente o atraso.

"É um programa bastante intenso para digerir e absorver em um período concentrado", disse. "A escrita é repleta de subtexto e tem sido um desafio e um prazer notáveis trabalhar em algo que exige tanto de você."

Uma trama pesada que conquistou até o Brasil

Quando "Industry" estreou em 2020, era uma série sobre jovens ambiciosos tentando sobreviver nos escalões mais baixos de um grande banco de investimentos em Londres.

Na primeira temporada, era drama de escritório com doses generosas de sexo, drogas, hierarquia e humilhação cotidiana. O elenco era de desconhecidos. A audiência, mínima.

A virada começou na terceira temporada, quando a série deixou de ser apenas um retrato do ambiente financeiro e passou a falar de algo mais amplo: as engrenagens sobrepostas de finanças, política, mídia e tecnologia que controlam a sociedade britânica.

No centro disso, os indivíduos que, tendo ascendido a posições de poder, passam a moldar o destino de uma nação. "A série foi concebida e lançada como o mundo dos poderosos visto pela ótica de quem não tem poder", disse o cocriador Mickey Down à GQ. "Agora, esses personagens têm poder."

Na quarta temporada, Harper e Yasmin, interpretadas por Myha'la e Marisa Abela, são arrastadas para um jogo de gato e rato de alto risco quando uma promissora fintech irrompe na cena londrina. A amizade tortuosa entre as duas começa a rachar sob a pressão do dinheiro, do poder e do desejo de estar no topo.

"A pergunta que nos fizemos foi: se não estivéssemos fazendo a quarta temporada de 'Industry', o que estaríamos escrevendo? Seriam thrillers de conspiração financeira", diz Down.

Myha'la disse à GQ que o sucesso da série se comprova com uma métrica inusitada. "Finalmente chegamos aos números em que estou recebendo 'Vem ao Brasil!' nos comentários do meu Instagram. Quando você conquista o Brasil — bate diferente", disse.