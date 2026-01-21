Pop

'Industry': a série da HBO que incomoda o mercado financeiro

Criadores detalham reações do público do mercado no momento em que a quarta temporada chega ao streaming

'Industry': HBO estreia a quarta temporada da série enquanto criadores relatam interpretações equivocadas de profissionais do setor financeiro

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 08h13.

Os criadores da série "Industry", da HBO, afirmam receber muitas mensagens de profissionais do mercado financeiro que não compreendem a proposta da produção. A declaração foi feita em entrevista ao Wall Street Journal no momento em que a quarta temporada chega ao streaming.

Mickey Down e Konrad Kay, responsáveis pela série, disseram que muitos espectadores do setor enxergam o programa como retrato glamorizado do ambiente corporativo, ignorando o arco que expõe a deterioração de seus personagens.

‘Industry’ e mercado financeiro

Segundo Down, o enredo necessita inicialmente apresentar um ambiente sedutor para convencer o público a acompanhar a rotina dos personagens. Em seguida, a narrativa exibe consequências que desmontam essa fantasia de poder.

Down afirma que parte dos espectadores do setor financeiro assiste apenas ao início desse ciclo. “Muitos veem a primeira fase e acham divertido. Não acompanham a etapa em que tudo implode”, disse.

Kay destacou que a recepção da série também expõe reações pessoais sobre comportamento e ambição no mercado financeiro. Para ele, a série provoca identificação com traços como competitividade e busca por resultados.

Qual a história de ‘Industry’?

"Industry" estreou em 2020 e acompanha jovens profissionais tentando se firmar no setor financeiro de Londres. No início da série, os personagens atuam como trainees no banco de investimentos fictício Pierpoint & Co, enfrentando pressão por desempenho, competição interna e dilemas éticos.

À medida que avançam na carreira, os protagonistas deixam o “trading floor” e passam a ocupar posições com maior poder de decisão. Esse movimento altera as tramas, que passam a incluir operações de alto risco, relações estratégicas com investidores e conflitos pessoais ligados à ambição e ao status.

Com o encerramento da fase Pierpoint e a venda do banco, a narrativa se desloca para novos territórios financeiros. A quarta temporada coloca os personagens em lados opostos de uma fintech chamada Tender, que opera no segmento de pagamentos digitais e se torna peça central da disputa.

O enredo envolve pressões de investidores, divergências sobre governança, interesses corporativos e conexões com agendas regulatórias do governo.

O último ano da série também introduz mudanças no elenco e redistribui o foco entre os personagens. Harper passa a liderar um fundo de investimentos, Yasmin se move pelo circuito social e empresarial, e parte do núcleo original deixa a trama.

A temporada final na HBO aprofunda disputas internas, relações profissionais e estratégias corporativas, concluindo a trajetória dos personagens no ecossistema financeiro.

