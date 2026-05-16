Término de Vini Jr. reacende 'maldição' amorosa antes da Copa do Mundo

O término entre Vinícius Júnior e a influenciadora Virginia Fonseca movimentou as redes sociais nesta sexta-feira, 15. O anúncio aconteceu poucos dias antes da convocação oficial da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026.

Virginia confirmou o fim do relacionamento em uma publicação nas redes sociais e pediu respeito ao momento vivido pelo ex-casal. Os dois estavam juntos desde julho de 2025 e o romance vinha recebendo forte atenção do público nos últimos meses.

A repercussão foi tão grande que a imprensa internacional também destacou o caso. Alguns veículos estrangeiros, como o argentino Clarín e o britânico The Sunday Guardian, relacionaram o término ao momento de pressão vivido por Vini Jr. dentro do Real Madrid e à proximidade da Copa do Mundo.

Outros jogadores brasileiros também romperam os relacionamentos próximos da Copa do Mundo. Veja quais foram:

Richarlison

O jogador do Tottenham terminou o relacionamento com Sandri Oliveira pouco antes da Copa de 2022 e chegou a comentar publicamente sobre o desgaste da relação. Na época, o atacante afirmou que não gostava de “injustiça” e reclamou de cobranças durante o namoro.

Sandri Oliveira e Richarlison (Instagram e AFP/AFP)

Rodrygo

O brasileiro que joga pelo Real Madrid também viveu situação parecida. Um dia antes da estreia do Brasil no Mundial do Catar, a influenciadora Luana Atik confirmou o término do relacionamento nas redes sociais.

Rodrygo e Luana Atik (Reprodução/Instagram)

Éder Militão

Já o zagueiro do Real Madrid e da Seleção Brasileira e a influenciadora Karoline Lima encerraram o relacionamento meses antes da Copa de 2022 - isso em meio à reta final da gravidez da filha do casal. O término teve ampla repercussão nas redes sociais e acabou acompanhado de trocas públicas de indiretas entre os dois após o Mundial.