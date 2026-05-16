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Término de Vini Jr. reacende 'maldição' amorosa antes da Copa do Mundo

Separação do atacante da Seleção Brasileira reacendeu casos de jogadores que viveram crises amorosas perto de grandes competições.

Vini Jr e Virginia: casal decretou o fim do relacionamento de seis meses nesta sexta-feira, 15 (Reprodução / @virginia/Instagram)

Vini Jr e Virginia: casal decretou o fim do relacionamento de seis meses nesta sexta-feira, 15 (Reprodução / @virginia/Instagram)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 16 de maio de 2026 às 11h59.

O término entre Vinícius Júnior e a influenciadora Virginia Fonseca movimentou as redes sociais nesta sexta-feira, 15. O anúncio aconteceu poucos dias antes da convocação oficial da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026

Virginia confirmou o fim do relacionamento em uma publicação nas redes sociais e pediu respeito ao momento vivido pelo ex-casal. Os dois estavam juntos desde julho de 2025 e o romance vinha recebendo forte atenção do público nos últimos meses.

A repercussão foi tão grande que a imprensa internacional também destacou o caso. Alguns veículos estrangeiros, como o argentino Clarín e o britânico The Sunday Guardian, relacionaram o término ao momento de pressão vivido por Vini Jr. dentro do Real Madrid e à proximidade da Copa do Mundo.

Outros jogadores brasileiros também romperam os relacionamentos próximos da Copa do Mundo. Veja quais foram:

Richarlison

O jogador do Tottenham terminou o relacionamento com Sandri Oliveira pouco antes da Copa de 2022 e chegou a comentar publicamente sobre o desgaste da relação. Na época, o atacante afirmou que não gostava de “injustiça” e reclamou de cobranças durante o namoro.

Sandri Oliveira e Richarlison (Instagram e AFP/AFP)

Rodrygo

O brasileiro que joga pelo Real Madrid também viveu situação parecida. Um dia antes da estreia do Brasil no Mundial do Catar, a influenciadora Luana Atik confirmou o término do relacionamento nas redes sociais.

Rodrygo e Luana Atik (Reprodução/Instagram)

Éder Militão

o zagueiro do Real Madrid e da Seleção Brasileira e a influenciadora Karoline Lima encerraram o relacionamento meses antes da Copa de 2022 - isso em meio à reta final da gravidez da filha do casal. O término teve ampla repercussão nas redes sociais e acabou acompanhado de trocas públicas de indiretas entre os dois após o Mundial.

Karoline Lima e Éder Militão (Reprodução)

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