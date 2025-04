Que horas começa 'The Last of Us'? 3º episódio estreia neste domingo; veja fotos

A segunda temporada de "The Last of Us" retorna com o capítulo 3 neste domingo, 27 de abril, logo após o chocante episódio que narra a invasão de Jackson pelos infectados e a cruel morte de Joel (Pedro Pascal). Como acontece com as demais séries da HBO, os episódios serão lançados semanalmente — e a EXAME realiza a cobertura com bastidores inéditos, entrevistas exclusivas e críticas.

Neste domingo, os fãs acompanham a continuação dos eventos do segundo episódio da temporada, no qual Joel morre. As fotos do capítulo deste domingo revelam a reação de Ellie (Bella Ramsay) à ausência de Joel e o início de sua jornada em busca de vingança.

Craig Mazin e Neil Druckmann, criadores da série, já anunciaram que o conteúdo do segundo jogo será desenvolvido em mais de uma temporada. Serão, ao todo, sete capítulos para a segunda temporada de "The Last of Us".

Que horas começa a segunda temporada 'The Last of Us'?

Os episódios da segunda temporada de "The Last of Us" serão lançados semanalmente aos domingos, às 22h.

Veja as fotos do episódio 3 da 2ª temporada de 'The Last of Us'

Veja o trailer e saiba o que esperar do próximo episódio de 'The Last of Us'

'The Last of Us': veja as datas de cada episódio da 2ª temporada

13/4: episódio 1

20/4: episódio 2

27/8: episódio 3

04/5: episódio 4

11/5: episódio 5

18/5: episódio 6

25/5: episódio 7

Como assistir todos os episódios de ' The Last of Us'?

A Max contém todos os episódios da primeira temporada de "The Last of Us" disponíveis em seu catálogo.