Datafolha: Lula tem 38% e Flávio Bolsonaro tem 35% em 1º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem uma leve liderança na corrida ao Palácio do Planalto, segundo o levantamento do instituto Datafolha, divulgado neste sábado, 16.

Em um cenário de primeiro turno simulado pela pesquisa, o presidente e pré-candidato à reeleição registra 38% das intenções de voto. O petista é seguido de perto pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), com 35%.

Tanto o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), quanto o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), registram 3% cada um.

Em seguida, Renan Santos (Missão), Samara Martins (UP) e Augusto Cury (Avante) têm 2% das intenções de voto cada um.

Rui Costa Pimenta (PCO) e Cabo Daciolo (Mobiliza) aparecem com 1%. Votos brancos e nulos somam 9%, e 3% não souberam responder.

1º turno com Ciro Gomes

Em um segundo cenário possível de primeiro turno, considerando uma possível candidatura de Ciro Gomes (PSDB), Lula registra 37%. Flávio Bolsonaro aparece logo atrás com 34%.

Nesta simulação, o tucano registra 5% das intenções de voto, enquanto Zema tem 4%, e Caiado, Renan Santos e Augusto Cury têm 2% cada. Samara Martins, Rui Costa Pimenta e Cabo Daciolo registram 1%.

Desta vez, os respondentes que escolheram branco ou nulo chegam a 8%, e 3% não souberam responder.

Ciro Gomes é pré-candidato ao governo do Ceará e já afirmou que não pretende concorrer ao Palácio do Planalto.

O Datafolha realizou 2.004 entrevistas com eleitores acima de 16 anos em 139 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o código BR-00290/2026.