'The White Lotus': Quem matou e quem morreu no último episódio da 3ª temporada?

A terceira temporada da série "The White Lotus", da HBO, chegou ao fim neste domingo, 6 de abril, com um episódio de 90 minutos – o mais longo da série até agora. Até a conclusão dessa leva de capítulos, muitos telespectadores ficaram se perguntando qual personagem morreria e quem seria o responsável pelo crime.

Seguindo o costume, Mike White aproveitou aparece para resolver o mistério plantado logo nos minutos iniciais da temporada, e também para resolver todas as tramas que se desenrolaram nos sete capítulos anteriores.

Quem disparou os tiros no primeiro episódio? E de quem é o corpo encontrado?

Ao longo da temporada, diversas teorias surgiram sobre os disparos ouvidos nos minutos iniciais do primeiro episódio – a principal apontava para o envolvimento de Greg (ou Gary), vivido por Jon Gries, em um possível assassinato de Belinda (Natasha Rothwell), após ela descobrir que ele estava escondido na Tailândia desde que fugiu das investigações sobre a morte de Tanya (Jennifer Coolidge), na segunda temporada.

Além disso, uma gangue criminosa liderada por Valentin (Arnas Fedaravicius), um falso mentor de bem-estar do resort, se alia ao trio formado por Jaclyn (Michelle Monaghan), Laurie (Carrie Coon) e Kate (Leslie Bibb). No penúltimo capítulo, foi revelado que Valentin e seu grupo roubaram o spa do hotel e planejavam outros golpes.

Outro núcleo marcante é o da família Ratliff. O patriarca Timothy (Jason Isaacs) se vê ameaçado pela possibilidade de ser preso após descobrir os crimes do próprio sócio. Sem saída para essa situação, ele passa a tomar os medicamentos fortes da esposa e chega a roubar a arma de Gaitok (Tayme Thapthimthong), segurança do hotel. Em meio a alucinações, ele se imagina cometendo suicídio e até matando os filhos Saxon (Patrick Schwarzenegger) e Lochlan (Sam Nivola).

Gaitok, por sua vez, também enfrenta seus próprios dilemas. Além de ser responsabilizado pelo roubo ao resort, ele sofre com a desaprovação de Mook (Lalisa Manobal), sua parceira, que o acusa de não ter ambição. Ao descobrir o envolvimento de Valentin no crime, Gaitok se vê diante da possibilidade de fazer justiça com as próprias mãos.

Por outro lado, Rick Hatchett (Walton Goggins) entra em rota de colisão com Jim Hollinger (Scott Glenn), marido de uma das proprietárias do White Lotus, e a quem Rick acredita ser o responsável pela morte de seu pai. O confronto entre os dois acaba em tragédia, com Jim dizendo estar armado. Rick tenta buscar ajuda com a terapeuta do hotel, mas ela está em sessão com Zion (exatamente na cena do primeiro episódio da temporada).

Sem conseguir conter sua raiva, Rick rouba a arma de Jim e atira duas vezes no peito dele. Quando Sritala (Lek Patravadi), esposa de Jim, questiona o motivo, Rick diz que Jim matou seu pai – mas ela revela que Jim é, na verdade, seu verdadeiro pai. Em meio à confusão, começa um tiroteio. Rick e Chelsea (Aimee Lou Wood), que sempre nutriu sentimentos por ele, fogem. Mas, Chelsea é baleada durante a fuga e parece não resistir.

Rick tenta escapar levando Chelsea nos braços, mas Gaitok chega ao local. Sritala ordena que o segurança atire em Rick. Mesmo relutante, ele obedece e dispara dois tiros, jogando Rick e Chelsea na água.

Assim, o caos chega ao fim com um saldo de várias mortes: Rick, Jim, Chelsea e os dois seguranças que atormentavam Gaitok. Este, por sua vez, se transforma no novo e leal guarda-costas de Sritala.

O que esperar da 4ª temporada de The White Lotus?

Com o fim da terceira temporada de "The White Lotus", surge a grande dúvida dos fãs: o que vem por aí na quarta temporada?

A resposta já é animadora. A HBO e a Max confirmaram uma nova temporada antes mesmo da estreia do terceiro ano. A renovação antecipada evidencia a confiança da emissora no trabalho de Mike White, criador, roteirista e diretor da produção.

Seguindo o padrão da antologia, a próxima temporada deve contar com um novo elenco, tramas inéditas e, claro, outra morte misteriosa como pano de fundo para explorar os excessos e contradições de seus personagens. Segundo a revista norte-americana Variety, as filmagens só devem começar em 2026, o que indica uma possível estreia em 2027.

Embora os detalhes estejam sendo mantidos sob sigilo, a executiva da HBO, Francesca Orsi, sugeriu que a história pode se passar em um país europeu. Já o produtor David Bernad acrescentou que Mike White prefere evitar cenários frios — o que praticamente descarta uma ambientação em resort de inverno.

Uma pista interessante para tentar adivinhar o próximo destino da trama é observar os hotéis da rede Four Seasons, já que todas as temporadas anteriores foram filmadas em propriedades da marca.

Com estreia prevista apenas para 2027, os fãs terão que esperar um pouco mais pela nova leva de episódios. Ainda assim, com as promessas e pistas deixadas pela equipe criativa, tudo indica que a espera será bem recompensada.