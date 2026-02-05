Pop

Que horas estreia o 5º episódio da 4ª temporada de 'Industry'?

Confira como e quando assistir ao quinto episódio da série da HBO Max

Industry: Episódio 5 da série tem horário de estreia definido (Divulgação/HBO)

Da Redação
Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 06h00.

A quarta temporada de Industry, série dramática sobre o mundo competitivo das finanças, continua ganhando novos episódios semanalmente. O 5º episódio será disponibilizado antes na plataforma de streaming. Ele chega ao HBO Max na madrugada de sexta-feira, dia 6 de fevereiro, por volta de 3h, no horário de Brasília.

A mudança foi feita para evitar a concorrência com o Super Bowl de 2026, um dos eventos esportivos de maior audiência na TV americana, que acontece no próximo domingo. O calendário retorna à programação normal a partir de 15 de fevereiro, com os novos episódios saindo aos domingos.

Sobre o que é 'Industry'?

A série Industry acompanha um grupo de jovens recém formados que disputam vagas permanentes em um grande banco de investimentos internacional, o fictício Pierpoint & Co, em Londres.

A trama mostra o dia a dia intenso do mercado financeiro, com jornadas exaustivas, decisões de alto risco e uma cultura corporativa marcada por competição extrema, ambição e jogos de poder.

Criada por ex profissionais do mercado financeiro, Industry é conhecida pelo retrato cru e realista do setor, sem glamourizar excessos. Drogas, sexo, dinheiro e manipulação fazem parte do cotidiano dos personagens.

Elenco

  • Myha'la Herrold como Harper Stern;
  • Marisa Abela como Yasmin Kara-Hanani;
  • Kit Harington como Henry Muck;
  • Charlie Heaton como Jim Dycker;
  • Toheeb Jimoh como Kwabena Bannerman;
  • Kal Penn como Jonah Atterbury;
  • Miriam Petche como Sweetpea Golightly;
  • Sagar Radia como Rishi Ramdani;
  • Kiernan Shipka como Haley Clay;
  • Ken Leung como Eric Tao;
  • Max Minghella como Whitney Halberstram.
