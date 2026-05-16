James Cameron admite crise em Avatar e diz que franquia ficou 'cara demais'

Avatar: Cameron quer cortar tempo de produção e orçamento dos próximos filmes de Pandora (Divulgação)
Freelancer
Publicado em 16 de maio de 2026 às 12h10.
O diretor James Cameron admitiu em entrevista ao podcast Empire que a franquia "Avatar" se tornou cara demais para "seguir no ritmo atual". Responsável por uma das sagas mais ambiciosas da história do cinema, o cineasta afirmou que as próximas continuações precisarão passar por mudanças importantes para continuarem viáveis financeiramente.
Segundo Cameron, a meta agora é produzir os próximos filmes “na metade do tempo e por dois terços do custo”. A saga começou em 2009 com "Avatar", que se tornou um fenômeno mundial e lidera até hoje a lista das maiores bilheterias da história do cinema. O sucesso abriu caminho para uma sequência de projetos cada vez mais complexos tecnologicamente, especialmente pelas inovações em captura de movimento e efeitos visuais desenvolvidas por Cameron.
O problema é que essa ambição também elevou drasticamente os custos. "Avatar: O Caminho da Água" (2022) exigiu anos de desenvolvimento e novas tecnologias para cenas subaquáticas. Já "Avatar: Fogo e Cinzas" (2025), que arrecadou cerca de US$ 1,49 bilhão mundialmente, gastou um orçamento estimado em US$ 400 milhões e entrou para a lista dos filmes mais caros já produzidos. Apesar do resultado gigantesco, o desempenho teria ficado abaixo do que o estúdio esperava internamente, já que os dois primeiros filmes tiveram US$ 2,9 bilhões e US$ 2,3 bilhões, respectivamente.
Cameron já havia sinalizado anteriormente que os filmes seguem em desenvolvimento, mas ainda sem garantias definitivas de que realmente acontecerão. Hoje, a Disney mantém duas datas reservadas para novos capítulos da franquia, programados para 2029 e 2031. Ainda assim, o estúdio não tem obrigação contratual de produzir as continuações.
Criada por James Cameron, a franquia "Avatar" se consolidou como um dos maiores fenômenos da história do cinema ao unir inovação tecnológica, efeitos visuais revolucionários e uma narrativa centrada em Pandora.
Desde o primeiro filme, lançado em 2009, a saga acompanha a trajetória de Jake Sully e Neytiri em meio aos conflitos entre os Na’vi e os humanos exploradores do planeta. A sequência "Avatar: O Caminho da Água", lançada em 2022, expandiu esse universo ao apresentar novas regiões e clãs de Pandora, enquanto "Avatar: Fogo e Cinzas", de 2025, mergulhou em territórios mais sombrios ao introduzir o agressivo Povo das Cinzas. Atualmente, os dois primeiros filmes estão disponíveis no Disney+, enquanto o terceiro chega ao catálogo no dia 24 de junho.