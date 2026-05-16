James Cameron admite crise em Avatar e diz que franquia ficou 'cara demais'

O diretor James Cameron admitiu em entrevista ao podcast Empire que a franquia "Avatar" se tornou cara demais para "seguir no ritmo atual". Responsável por uma das sagas mais ambiciosas da história do cinema, o cineasta afirmou que as próximas continuações precisarão passar por mudanças importantes para continuarem viáveis financeiramente.

Novos filmes precisam ser mais baratos

Segundo Cameron, a meta agora é produzir os próximos filmes “na metade do tempo e por dois terços do custo”. A saga começou em 2009 com "Avatar", que se tornou um fenômeno mundial e lidera até hoje a lista das maiores bilheterias da história do cinema. O sucesso abriu caminho para uma sequência de projetos cada vez mais complexos tecnologicamente, especialmente pelas inovações em captura de movimento e efeitos visuais desenvolvidas por Cameron.

O problema é que essa ambição também elevou drasticamente os custos. "Avatar: O Caminho da Água" (2022) exigiu anos de desenvolvimento e novas tecnologias para cenas subaquáticas. Já "Avatar: Fogo e Cinzas" (2025), que arrecadou cerca de US$ 1,49 bilhão mundialmente, gastou um orçamento estimado em US$ 400 milhões e entrou para a lista dos filmes mais caros já produzidos. Apesar do resultado gigantesco, o desempenho teria ficado abaixo do que o estúdio esperava internamente, já que os dois primeiros filmes tiveram US$ 2,9 bilhões e US$ 2,3 bilhões, respectivamente.

"Avatar: Fogo e Cinzas" arrecadou US$ 345 milhões no lançamento e ficou em segundo lugar entre as maiores estreias de Hollywood em 2025 (Divulgação)

Cameron já havia sinalizado anteriormente que os filmes seguem em desenvolvimento, mas ainda sem garantias definitivas de que realmente acontecerão. Hoje, a Disney mantém duas datas reservadas para novos capítulos da franquia, programados para 2029 e 2031. Ainda assim, o estúdio não tem obrigação contratual de produzir as continuações.

Sobre o que é Avatar?

Criada por James Cameron, a franquia "Avatar" se consolidou como um dos maiores fenômenos da história do cinema ao unir inovação tecnológica, efeitos visuais revolucionários e uma narrativa centrada em Pandora.

Desde o primeiro filme, lançado em 2009, a saga acompanha a trajetória de Jake Sully e Neytiri em meio aos conflitos entre os Na’vi e os humanos exploradores do planeta. A sequência "Avatar: O Caminho da Água", lançada em 2022, expandiu esse universo ao apresentar novas regiões e clãs de Pandora, enquanto "Avatar: Fogo e Cinzas", de 2025, mergulhou em territórios mais sombrios ao introduzir o agressivo Povo das Cinzas. Atualmente, os dois primeiros filmes estão disponíveis no Disney+, enquanto o terceiro chega ao catálogo no dia 24 de junho.