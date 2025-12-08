Como Succession previu a queda da Warner (e quem vai assumir o trono)

Às vezes a vida realmente imita a arte. Nos últimos meses, a trama de Succession, da HBO, parece ter deixado a ficção e invadido os bastidores reais da indústria do entretenimento.
Na série, a venda da Waystar RoyCo para uma gigante da tecnologia escancara os conflitos internos de uma dinastia da mídia, enquanto executivos tentam preservar relevância em meio ao colapso do modelo tradicional.
Agora, em 2025, a Warner Bros. Discovery (WBD) (curiosamente a dona da HBO) enfrenta o mesmo dilema: uma disputa pelo controle de seu império, lances hostis, separação de ativos tóxicos e uma tentativa de sobrevivência em um mercado dominado por plataformas digitais.
A briga em nova temporada
A briga pela WBD entrou em nova fase nesta segunda-feira, 8.
Com isso, os acionistas da WBD terão que decidir entre as duas gigantes. A oferta da Paramount totaliza US$ 108 bilhões, contra US$ 72 bilhões da Netflix.
David Ellison, CEO da Skydance e arquiteto da proposta da Paramount, defendeu publicamente a transação. “Acreditamos que todos se beneficiarão do aumento da competição, de um gasto maior com conteúdo e de mais lançamentos nos cinemas", disse em comunicado.
As ações da Netflix caíram após o anúncio da Paramount. Às 14h04, no horário de Brasília, os papéis operavam em queda de 3,88%, enquanto a Warner subia cerca de 4% e a Paramount tinha alta de mais de 7,22%.
Os herdeiros da WayStar Royco em Succession (Succession/Reprodução/-)
Além do conteúdo, a Netflix ganharia infraestrutura de produção física e canais de distribuição globais — elementos que historicamente não faziam parte do seu modelo de negócios, mas que hoje são considerados estratégicos para expansão e diversificação.
A empresa também se posicionaria melhor no mercado de merchandising e franquias, ampliando seu alcance além do streaming. Há possibilidade de atuar em parques temáticos, jogos e licenciamentos.
Reguladores podem travar fusão entre Netflix e HBO Max
A fusão entre duas das maiores plataformas de streaming do mundo deve atrair a atenção de órgãos reguladores nos EUA e na Europa.
Desde a fusão com a Discovery, em 2022, a Warner perdeu quase 60% de seu valor de mercado e teve prejuízo contábil de US$ 9,1 bilhões no último ano.
A venda para a Netflix (ou para a Paramount) é vista como saída para aliviar os problemas financeiros da empresa e garantir sua continuidade operacional.
A saída de John Malone do conselho em abril e a reestruturação recente reforçam a sensação de fim de ciclo — semelhante à morte de Logan Roy em Succession, que abriu espaço para a disputa final entre herdeiros e executivos.
Logan Roy (Brian Cox) na quarta temporada de Succession (HBO/Divulgação) (HBO/Reprodução)
E quando será o próximo episódio?
Apesar da oferta pesada da Paramount e da proposta estratégica da Netflix, o desfecho da disputa pela WBD permanece em aberto.
O processo de venda ainda passará por diversas etapas — incluindo análise do conselho, votação de acionistas e, sobretudo, o escrutínio de órgãos reguladores nos Estados Unidos e na União Europeia.
No centro da decisão estão questões de concentração de mercado, impacto sobre a concorrência e efeitos no ecossistema global de conteúdo.
Uma fusão entre Netflix e Warner criaria um grupo com presença dominante no streaming, portfólio de franquias líderes e acesso direto a produção, distribuição e exibição — do mobile aos cinemas. Reguladores já sinalizaram preocupação com a consolidação excessiva no setor.
A Paramount, por sua vez, posiciona sua oferta como um caminho menos problemático do ponto de vista antitruste e tenta mobilizar acionistas descontentes com os rumos estratégicos da WBD, apontando uma suposta preferência injustificada pela proposta da Netflix.
Nos bastidores, conselheiros, investidores institucionais e analistas acompanham os lances com atenção. Com o setor em processo de reestruturação global, a negociação pela Warner é mais do que uma aquisição.
Assim como em Succession, onde nenhum dos herdeiros assume o trono da Waystar RoyCo, o futuro da Warner pode ser decidido por forças externas: algoritmos, balanços e fusões. E o roteiro corporativo de Hollywood ainda parece longe de ter sua cena final.