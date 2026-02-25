‘Bridgerton’: tudo o que sabemos sobre a parte 2 da 4ª temporada da série

'Bridgerton': temporada baseada no livro "Um Perfeito Cavalheiro" será concluída em fevereiro no streaming
Redatora
Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 19h01.
A 4ª temporada de "Bridgerton" entra na reta final com a estreia da segunda parte na Netflix em 26 de fevereiro. A nova fase da série adapta o livro "Um Perfeito Cavalheiro", de Julia Quinn, coloca Benedict Bridgerton no centro da trama e marca o retorno de um personagem querido pelos fãs nos episódios finais.
A temporada foi dividida em dois blocos de quatro episódios. A primeira parte chegou ao streaming em 29 de janeiro, e os capítulos finais serão disponibilizados também às 5h (horário de Brasília).
O novo ano acompanha o romance entre Benedict Bridgerton e Sophie Baek. Interpretado por Luke Thompson, Benedict assume o protagonismo após temporadas focadas nos irmãos.
A trama começa em um baile de máscaras organizado por Violet Bridgerton, onde o personagem conhece a misteriosa “Dama de Prata”. A jovem é Sophie Baek, interpretada pela Yerin Ha, uma criada que esconde sua identidade.
A Netflix confirmou o retorno de Anthony Bridgerton, interpretado por Jonathan Bailey, nos episódios finais da 4ª temporada. O personagem foi protagonista da segunda temporada e esteve ausente ao longo da terceira.
Nos primeiros capítulos do novo ano, houve apenas menções ao nascimento do primeiro filho de Anthony e Kate Sharma. A divulgação de imagens inéditas confirma agora sua presença na reta final da história.
A temporada apresenta personagens que ampliam o núcleo central da narrativa:
Os quatro episódios finais da 4ª temporada de "Bridgerton" estreiam em 26 de fevereiro, às 5h da manhã (horário de Brasília), na Netflix. Ao todo, a temporada conta com oito episódios.
Além disso, a Netflix confirmou a renovação da série para a 5ª e 6ª temporadas, garantindo a continuidade da adaptação dos romances da família Bridgerton.