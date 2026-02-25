‘Bridgerton’: tudo o que sabemos sobre a parte 2 da 4ª temporada da série

A 4ª temporada de "Bridgerton" entra na reta final com a estreia da segunda parte na Netflix em 26 de fevereiro. A nova fase da série adapta o livro "Um Perfeito Cavalheiro", de Julia Quinn, coloca Benedict Bridgerton no centro da trama e marca o retorno de um personagem querido pelos fãs nos episódios finais.

A temporada foi dividida em dois blocos de quatro episódios. A primeira parte chegou ao streaming em 29 de janeiro, e os capítulos finais serão disponibilizados também às 5h (horário de Brasília).

Qual é a história da 4ª temporada de ‘Bridgerton’?

O novo ano acompanha o romance entre Benedict Bridgerton e Sophie Baek. Interpretado por Luke Thompson, Benedict assume o protagonismo após temporadas focadas nos irmãos.

A trama começa em um baile de máscaras organizado por Violet Bridgerton, onde o personagem conhece a misteriosa “Dama de Prata”. A jovem é Sophie Baek, interpretada pela Yerin Ha, uma criada que esconde sua identidade.

Anthony Bridgerton retorna na segunda parte

A Netflix confirmou o retorno de Anthony Bridgerton, interpretado por Jonathan Bailey, nos episódios finais da 4ª temporada. O personagem foi protagonista da segunda temporada e esteve ausente ao longo da terceira.

Nos primeiros capítulos do novo ano, houve apenas menções ao nascimento do primeiro filho de Anthony e Kate Sharma. A divulgação de imagens inéditas confirma agora sua presença na reta final da história.

Quem são os novos personagens?

A temporada apresenta personagens que ampliam o núcleo central da narrativa:

Sophie Baek (Yerin Ha): criada que assume a identidade da Dama de Prata e desperta o interesse de Benedict.

Lady Araminta Gun (Katie Leung): viúva que busca garantir o casamento de uma das filhas.

Rosamund Li (Michelle Mao): filha mais velha, determinada a conquistar Benedict.

Posy Li (Isabella Wei): irmã mais nova, frequentemente ofuscada dentro da família.

Quando estreia a segunda parte de ‘Bridgerton’?

Os quatro episódios finais da 4ª temporada de "Bridgerton" estreiam em 26 de fevereiro, às 5h da manhã (horário de Brasília), na Netflix. Ao todo, a temporada conta com oito episódios.

Além disso, a Netflix confirmou a renovação da série para a 5ª e 6ª temporadas, garantindo a continuidade da adaptação dos romances da família Bridgerton.