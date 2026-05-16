Sinner vence Medvedev e vai à final em Roma atrás de título inédito

A busca de Jannik Sinner pelo título inédito do Masters 1000 de Roma ganhou mais um capítulo neste sábado, 16. O número 1 do mundo venceu o russo Daniil Medvedev por 6/2, 5/7 e 6/4, em uma partida interrompida pela chuva na sexta-feira, 15, e concluída apenas no dia seguinte, garantindo vaga na final do torneio disputado no saibro da capital italiana.

Com o triunfo, Sinner ampliou para 28 jogos sua sequência invicta no circuito da ATP e chegou a 33 vitórias consecutivas em torneios Masters 1000. A série começou ainda na temporada passada, em Paris, e inclui os títulos conquistados neste ano em Indian Wells, Miami, Monte Carlo e Madri. O italiano também passou a liderar o retrospecto contra Medvedev com dez vitórias em 14 confrontos.

Aos 24 anos, Sinner disputará sua 38ª final como profissional e tentará conquistar o décimo título de Masters 1000 da carreira. Além disso, busca levantar em Roma o único troféu dessa categoria que ainda falta em sua coleção — feito alcançado apenas por Novak Djokovic na história do circuito.

O adversário na decisão será o norueguês Casper Ruud, atual 25º do ranking, que derrotou o italiano Luciano Darderi por duplo 6/1 na semifinal. Sinner venceu os quatro confrontos anteriores contra Ruud sem perder sets.

Emoção na semifinal

O italiano começou a semifinal em ritmo dominante, abrindo 4/0 no primeiro set após duas quebras de saque consecutivas. Sem enfrentar break-points e errando pouco, controlou a parcial com autoridade diante de um Medvedev pouco agressivo.

A partir do segundo set, porém, o jogo mudou de cenário. Medvedev passou a alongar os pontos e conseguiu uma quebra logo no início para abrir vantagem. Sinner reagiu e empatou a parcial, mas demonstrou desgaste físico durante o set, chegando a aparentar mal-estar em quadra. O russo aproveitou o momento para empatar a partida em 1 a 1.

No terceiro set, o líder do ranking recebeu atendimento médico no quadríceps e conseguiu uma quebra cedo para abrir vantagem. Quando vencia por 4/2, a chuva interrompeu novamente o duelo no Foro Itálico, adiando a conclusão para sábado.

Na retomada, Sinner confirmou o favoritismo. Mesmo após Medvedev salvar dois match-points com bons serviços, o italiano fechou a partida no game seguinte, diante da torcida local.

O número 1 do mundo terminou o confronto com 39 winners, contra 23 do russo, além de menos erros não forçados e melhor aproveitamento no saque. Agora, tentará conquistar diante de Ruud um título inédito em Roma e manter a impressionante sequência de vitórias nos Masters 1000.