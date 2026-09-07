Por que Fergie não participou do show do Black Eyed Peas no Rock in Rio 2026?

O Black Eyed Peas se apresentou na noite deste domingo, 6, no Palco Mundo do Rock in Rio 2026, às 21h20, antes do encerramento com Calvin Harris. Foi a segunda passagem do grupo pelo festival carioca, depois do show de 2019, que teve participação de Anitta. A formação oficial que subiu ao palco é o trio composto por will.i.am, apl.de.ap e Taboo.

O repertório resgatou os maiores hits da banda. Entre as faixas apresentadas estiveram "Let's Get It Started", "Boom Boom Pow", "Rock That Body", "Pump It", "Where Is the Love?" e "I Gotta Feeling", além de parcerias marcantes da trajetória do grupo, como "#thatPOWER", com Justin Bieber, e "Scream & Shout", com Britney Spears. O show ainda teve homenagem ao Brasil, com "Mas Que Nada" e a estreia de "We Live Up in Here", faixa inédita produzida em parceria com o brasileiro Papatinho.

A ausência que voltou a chamar atenção foi a de Fergie. A cantora deixou o Black Eyed Peas em 2017 para se dedicar à maternidade e a projetos pessoais, e desde então o grupo segue sem ela na formação. Fergie não participou de nenhum dos shows da banda em 2026, e toda a divulgação do festival foi feita apenas com o trio.

Houve especulação sobre um possível retorno depois que Fergie voltou a dividir o palco com will.i.am, apl.de.ap e Taboo em maio de 2026, durante o American Music Awards, onde o grupo recebeu o troféu de música nostálgica do ano por "Rock That Body". O reencontro, porém, não se traduziu em participação nos shows recentes.

Fergie entrou para o Black Eyed Peas em 2002, mas a banda já existia bem antes disso. O grupo foi formado em Los Angeles em 1995 por will.i.am e apl.de.ap, que depois trouxeram Taboo, e lançou os primeiros álbuns, "Behind the Front" (1998) e "Bridging the Gap" (2000), com a vocalista Kim Hill. Nessa fase, o alcance do Black Eyed Peas não passava muito do circuito do hip-hop.

Foi com a chegada de Fergie que o grupo furou a bolha e alcançou um público bem mais amplo. A partir de "Elephunk" (2003), a banda incorporou refrões pop às bases de hip-hop e emplacou sucessos globais como "Where Is the Love?" e "Shut Up". Vieram ainda "Monkey Business", "The E.N.D." e "The Beginning", quatro álbuns com a cantora que consolidaram o Black Eyed Peas como um dos maiores fenômenos pop dos anos 2000.

Nos shows atuais, parte das vozes femininas que eram de Fergie fica com J. Rey Soul, nome artístico de Jessica Reynoso. Filipina revelada na versão local do reality "The Voice", ela acompanha o Black Eyed Peas desde 2018 e assumiu trechos como os de "Don't Lie" e "The Time (Dirty Bit)". J. Rey Soul, no entanto, não é integrante oficial do grupo, que permanece formalmente como um trio.