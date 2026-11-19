Marlon Jackson, um dos integrantes originais do Jackson 5 e irmão de Michael Jackson, revelou nesta quinta-feira, 19, que convive há quatro anos com um câncer de próstata em estágio 4, considerado o mais grave da doença, quando há metástase.

Em entrevista ao podcast The Farah Shammas, Marlon tratou o assunto com bom humor e afirmou que, apesar do diagnóstico, está bem. "Erva daninha não morre. Por isso, ainda vou ficar por aqui por muito tempo", disse.

Segundo Marlon, o tratamento já incluiu a retirada da próstata e sessões de radioterapia. Marlon contou que mantém uma rotina ativa: caminha cerca de 6 km por dia, quatro vezes por semana. "Eu ainda parei de comer carne bovina e suína em 1977 e, depois do câncer, cortei o açúcar e tomo cuidado com o que coloco no meu corpo. Tento cuidar de mim", disse.

Além disso, disse ainda que o próprio médico reconheceu sua evolução. "[Ele disse] que estou muito melhor do que imaginava", disse.

O cantor ainda agradeceu a quem orou por ele e afirmou que a fé em Deus tem sido um apoio durante o processo.

Marlon ficou famoso como parte do Jackson 5, ao lado dos irmãos Michael, Jackie, Tito e Jermaine, grupo que fez sucesso nas décadas de 1970 e 1980. Em 1987, iniciou a carreira solo com o álbum "Baby Tonight", pela Capitol Records. Em 2015, fundou a Study Peace Foundation, organização voltada à promoção da paz, da união e da compreensão em comunidades ao redor do mundo.