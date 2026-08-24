Como descobrir seu match musical com o line-up do Rock in Rio pelo Spotify

Spotify: app lança ferramenta que gera playlist personalizada com base na compatibilidade do usuário com o line-up do Rock in Rio. (Jonathan Raa/NurPhoto/Getty Images)
Repórter
Publicado em 24 de agosto de 2026 às 13h49.
O Spotify disponibilizou uma ferramenta que calcula a compatibilidade de cada usuário com o line-up do Rock in Rio 2026 e gera, a partir disso, uma playlist personalizada. O recurso é resultado de uma parceria entre a plataforma e o festival.
A experiência fica dentro do próprio aplicativo do Spotify e usa o histórico de escuta do usuário para indicar afinidade com os artistas confirmados na edição, que ocorre de 4 a 13 de setembro na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.
A funcionalidade, divulgada em primeira mão pela EXAME, fica disponível dentro do próprio aplicativo do Spotify. Com base no histórico de escuta, a ferramenta indica quais artistas do line-up mais combinam com o perfil musical do usuário.
A experiência também gera cards personalizados para compartilhamento em redes sociais e disponibiliza uma playlist voltada à preparação para o festival, que acontece de 4 a 13 de setembro na Cidade do Rock, zona oeste do Rio de Janeiro.
Para o Spotify, a iniciativa busca estender a experiência do festival para além dos dias de evento. "O Spotify existe para aproximar as pessoas da música que amam, e essa colaboração com o Rock in Rio é mais uma forma de transformar essa paixão em experiências memoráveis", afirma Ellen Rocha, líder de marketing do Spotify Brasil.