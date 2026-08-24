Como descobrir seu match musical com o line-up do Rock in Rio pelo Spotify

O Spotify disponibilizou uma ferramenta que calcula a compatibilidade de cada usuário com o line-up do Rock in Rio 2026 e gera, a partir disso, uma playlist personalizada. O recurso é resultado de uma parceria entre a plataforma e o festival.

A experiência fica dentro do próprio aplicativo do Spotify e usa o histórico de escuta do usuário para indicar afinidade com os artistas confirmados na edição, que ocorre de 4 a 13 de setembro na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.

Como acessar seu match

Acesse o aplicativo do Spotify pelo celular pelo link: https://open.spotify.com/presents/rockinrio Autorize o uso do histórico de escuta para o cálculo de compatibilidade. Veja o percentual de match com o line-up e os artistas que mais combinam com o seu perfil musical. Acesse a playlist criada automaticamente para acompanhar a preparação até o festival.

Parte de campanha global

A funcionalidade, divulgada em primeira mão pela EXAME, fica disponível dentro do próprio aplicativo do Spotify. Com base no histórico de escuta, a ferramenta indica quais artistas do line-up mais combinam com o perfil musical do usuário.

A experiência também gera cards personalizados para compartilhamento em redes sociais e disponibiliza uma playlist voltada à preparação para o festival, que acontece de 4 a 13 de setembro na Cidade do Rock, zona oeste do Rio de Janeiro.

Para o Spotify, a iniciativa busca estender a experiência do festival para além dos dias de evento. "O Spotify existe para aproximar as pessoas da música que amam, e essa colaboração com o Rock in Rio é mais uma forma de transformar essa paixão em experiências memoráveis", afirma Ellen Rocha, líder de marketing do Spotify Brasil.