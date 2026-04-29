De Drake a Bruno Mars: a estratégia da gigante japonesa para dominar a indústria musical

O Avex Music Group, braço global da gigante japonesa Avex, anunciou a criação de um fundo de US$ 100 milhões voltado à aquisição de catálogos musicais.

A iniciativa, segundo a Variety, será estruturada por meio de um acordo de financiamento com o City National Bank, combinando US$ 50 milhões em capital próprio e até US$ 50 milhões em dívida.

A estratégia reforça o movimento de consolidação no mercado de direitos musicais, com gravadoras e investidores ampliando portfólios em busca de receitas recorrentes.

Aquisição inicial inclui produtor de hit global

O primeiro ativo adquirido pelo fundo é o catálogo do produtor Infamous, conhecido pelo sucesso “Lose Control”, de Teddy Swims, além de trabalhos com Lil Wayne e Charlie Puth.

O portfólio da Avex também reúne faixas recentes de destaque, como “Folded”, de Kehlani, “Nokia”, de Drake, e músicas de Tate McRae, incluindo “Sports Car”, “Tit for Tat” e “Revolving Door”.

No início do ano, a empresa anunciou uma parceria de administração editorial com Bruno Mars, válida após o fim do contrato atual do artista com BMG/Warner Chappell. Também firmou acordo de distribuição global com a The Orchard.

Mercado de catálogos segue aquecido

Outros movimentos recentes reforçam o aquecimento do setor. A Primary Wave Music firmou parceria com o espólio de Harry Chapin, incluindo direitos sobre músicas, imagem e nome do artista, conhecido por “Cat’s in the Cradle”.

Já a Concord, que anunciou acordo para ser adquirida pela BMG, comprou a editora independente Mothership Music Publishing. O negócio inclui cerca de 5 mil músicas, com obras de artistas como Tom Waits, The Marías e Bad Religion.

No segmento de gravadoras, a Big Machine Records promoveu Allison Jones a vice-presidente executiva de A&R. A executiva teve papel relevante na contratação de artistas como Thomas Rhett, Florida Georgia Line e The Band Perry.

“Allison é uma executiva consumada de A&R”, disse Borchetta em comunicado. "Ela conhece cada artista, cada música e cada editora, e é obcecada por estar no topo da cultura pop. A Big Machine simplesmente não seria o que é hoje sem Allison ao meu lado, e estou muito feliz por podermos continuar juntos nesta nova temporada."