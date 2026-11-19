Os fãs da série "Percy Jackson e os Olimpianos", do Disney+, poderão acompanhar a continuação da história a partir de sexta-feira, 20. A terceira temporada chega ao streaming com oito episódios e adapta os acontecimentos de "A Maldição do Titã", terceiro livro da saga escrita por Rick Riordan.

Para quem ficou curioso em saber a qual chalé pertenceria no Acampamento Meio-Sangue, o universo de Percy Jackson conta com 20 opções, cada uma dedicada a uma divindade da mitologia grega.

Na história, os semideuses são encaminhados aos espaços de acordo com sua ascendência divina. As habilidades e características associadas a cada deus também podem ajudar os fãs a descobrir com qual chalé mais se identificam.

A seguir, conheça os chalés e descubra com qual deles você mais se identifica.

Os 12 chalés originais

Chalé 1 — Zeus

Deus dos céus e dos raios, Zeus é associado à liderança, à autoridade, à coragem e à determinação. Seus filhos podem desenvolver habilidades ligadas aos ventos, ao céu e aos raios. Em uma interpretação de personalidade, o chalé reúne pessoas que gostam de assumir responsabilidades e liderar, mas que também podem apresentar orgulho e desejo de influência.

Chalé 2 — Hera

Deusa do casamento e da família, Hera não tem filhos semideuses no acampamento. Por isso, seu chalé é honorário. O espaço representa valores como compromisso, tradição, proteção e vínculos familiares.

Chalé 3 — Poseidon

O deus dos mares tem filhos com afinidade com a água e habilidades relacionadas ao oceano. Resistência, coragem e independência também fazem parte das características associadas à linhagem. No perfil interpretativo, aparecem pessoas leais e intuitivas, que conseguem manter a calma em momentos difíceis, mas podem reagir intensamente quando provocadas.

Chalé 4 — Deméter

Deusa da agricultura, Deméter está ligada às plantas, aos cultivos, à fertilidade da terra e aos ciclos naturais. Seus filhos são associados à paciência, à persistência e à praticidade, além de valorizarem a estabilidade, o crescimento e a proteção.

Chalé 5 — Ares

Deus da guerra, Ares representa força física, competitividade e disposição para o combate. Seus descendentes são frequentemente associados a personalidades intensas e diretas, que defendem suas convicções e não costumam fugir de confrontos.

Chalé 6 — Atena

A deusa da sabedoria e da estratégia está relacionada à inteligência, ao planejamento, ao raciocínio lógico e às habilidades intelectuais. Seu chalé combina com pessoas analíticas, curiosas e observadoras, que preferem entender uma situação antes de tomar decisões e valorizam o conhecimento.

Chalé 7 — Apolo

Deus da música, da profecia e da cura, Apolo reúne descendentes com talentos que podem envolver música, poesia, arco e flecha e medicina. Alguns também apresentam habilidades proféticas. O perfil interpretativo é de pessoas criativas, comunicativas e expressivas, que gostam de compartilhar seus talentos e inspirar outras pessoas.

Chalé 8 — Ártemis

Assim como Hera, Ártemis não tem filhos semideuses. Seu chalé é honorário e recebe as Caçadoras de Ártemis durante suas visitas ao acampamento. O espaço simboliza independência, disciplina, companheirismo e habilidades relacionadas à caça.

Chalé 9 — Hefesto

Deus das forjas e da metalurgia, Hefesto está associado à engenharia, à invenção, à construção e ao domínio de ferramentas. Seus filhos costumam ser relacionados à criatividade prática e à capacidade de resolver problemas por meio da construção, da invenção e do aperfeiçoamento de objetos e sistemas.

Chalé 10 — Afrodite

A deusa do amor e da beleza representa a estética e as relações afetivas. Alguns de seus filhos também possuem o charmspeak, habilidade sobrenatural de persuasão. Em termos de personalidade, o chalé está associado a pessoas sociáveis, persuasivas e sensíveis às emoções, que demonstram interesse por relacionamentos e expressão pessoal.

Chalé 11 — Hermes

Deus dos viajantes, mensageiros e ladrões, Hermes representa astúcia, agilidade, versatilidade e improvisação. Seu chalé também abriga semideuses que ainda não foram reconhecidos por seus pais divinos. O perfil inclui pessoas adaptáveis, curiosas e bem-humoradas, que encontram soluções alternativas para diferentes situações.

Chalé 12 — Dioniso

Deus do vinho e do êxtase, Dioniso tem ligação com videiras, uvas e poderes relacionados à vegetação e à loucura. Seus filhos são associados à espontaneidade, à irreverência e à intensidade, além de valorizarem a liberdade e experiências que fogem das convenções.

Hades e os chalés dos deuses menores

Os outros oito chalés surgiram depois de uma reivindicação de Percy Jackson. Ao fim da primeira saga, o semideus exige que os deuses reconheçam seus filhos e que todas as divindades com descendentes tenham um espaço reservado no Acampamento Meio-Sangue.

Com isso, Hades, um dos Três Grandes, ganha o chalé 13. Os espaços de número 14 a 20 são destinados a divindades menores.

Chalé Divindade Características e perfil interpretativo 13 — Hades Deus do submundo e dos mortos Pessoas reservadas, independentes e persistentes, com afinidade por temas profundos. Alguns descendentes podem controlar sombras e mortos. 14 — Íris Deusa do arco-íris e das mensagens Comunicativos, expressivos e criativos, com interesse em conexões. 15 — Hipnos Deus do sono e dos sonhos Sonhadores, tranquilos e contemplativos, ligados ao universo dos sonhos. 16 — Nêmesis Deusa da justiça retributiva e do equilíbrio Atentos às consequências, à reciprocidade e à reparação de injustiças. 17 — Niké Deusa da vitória Competitivos, disciplinados e determinados, motivados por desafios. 18 — Hebe Deusa da juventude Entusiasmados, sociáveis, espontâneos e acolhedores. 19 — Tique Deusa da sorte e da fortuna Ousados, flexíveis e imprevisíveis, dispostos a assumir riscos. 20 — Hécate Deusa da magia e das encruzilhadas Curiosos, estudiosos e intuitivos, com interesse por mistérios e magia.

Como descobrir a qual chalé você pertence?

Quem quer descobrir sua possível ascendência divina pode recorrer aos testes de personalidade publicados pelo Read Riordan, plataforma oficial relacionada ao universo da franquia. O site já disponibilizou quizzes sobre linhagem divina, mas a disponibilidade atual de um teste específico de reclamação precisa ser verificada.

Outra possibilidade é fazer uma autoanálise a partir das características atribuídas a cada divindade. Nesse caso, vale observar como você toma decisões, lida com conflitos, constrói relacionamentos e quais são suas principais habilidades e ambições.