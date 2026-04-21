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Karol G fará show no Brasil em 2027; confira datas da turnê

A estrela de reggaeton fará apresentação em São Paulo em fevereiro do próximo ano

Karol G: após cantar duas músicas brasileiras em seu show no Coachella, a colombiana confirma apresentação em São Paulo (Kevin Mazur/Getty Images)

Karol G: após cantar duas músicas brasileiras em seu show no Coachella, a colombiana confirma apresentação em São Paulo (Kevin Mazur/Getty Images)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 21 de abril de 2026 às 15h02.

Karol G, um dos principais nomes do reggaeton, lançou o álbum "Tropicoqueta" no meio do ano passado.

Agora, quase um ano depois do lançamento, a colombiana anunciou uma turnê mundial nesta terça-feira, 21, com passagem pelo Brasil.

A apresentação ocorrerá em São Paulo no dia 12 de fevereiro de 2027.

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Onde será o show de Karol G no Brasil?

O show da cantora acontecerá na Mercado Livre Arena Pacaembu, de acordo com o site oficial da artista.

Passagens de Karol G no Brasil

Essa não será a primeira vez de Karol G no Brasil. Em setembro do ano passado, ela foi a estrela do intervalo do jogo da NFL em São Paulo, uma partida entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs na Neo Química Arena.

Antes disso, ela já tinha vindo ao país em 2019, para se apresentar em um bloco de Carnaval, e em 2024, durante o Rock in Rio.

Músicas brasileiras durante set no Coachella

No último domingo, 20, Karol G foi uma das headliners do Coachella.

Durante o show expansivo e eclético, que custou três vezes mais que o valor do cachê recebido do festival, a colombiana cantou em português e anunciou a nova turnê.

A apresentação foi uma defesa da cultura latino-americana, incluindo duas músicas brasileiras no setlist. A primeira foi em "Tá OK", de Kevin O Chris e Dennis DJ que possui uma versão com a cantora e a segunda foi a música "Bandida Entrenada", funk com versos em português.

Confira o calendário da turnê

DataCidadeLocalPaís
24/07/2026Chicago, ILSoldier FieldEstados Unidos
29/07/2026Toronto, ONRogers StadiumCanadá
02/08/2026Washington, DCNorthwest StadiumEstados Unidos
07/08/2026Las Vegas, NVAllegiant StadiumEstados Unidos
14/08/2026Los Angeles, CASoFi StadiumEstados Unidos
21/08/2026San Francisco, CALevi's StadiumEstados Unidos
26/08/2026Seattle, WALumen FieldEstados Unidos
29/08/2026Phoenix, AZState Farm StadiumEstados Unidos
02/09/2026San Antonio, TXAlamodomeEstados Unidos
06/09/2026El Paso, TXSun Bowl StadiumEstados Unidos
12/09/2026Boston, MAGillette StadiumEstados Unidos
17/09/2026New York, NYMetLife StadiumEstados Unidos
24/09/2026Atlanta, GAMercedes-Benz StadiumEstados Unidos
27/09/2026Houston, TXReliant StadiumEstados Unidos
02/10/2026Miami, FLHard Rock StadiumEstados Unidos
09/10/2026Tampa, FLRaymond James StadiumEstados Unidos
15/10/2026Dallas, TXAT&T StadiumEstados Unidos
06/11/2026MonterreyEstadio BBVAMéxico
13/11/2026Cidade do MéxicoGNP Seguros StadiumMéxico
27/11/2026San JoséEstadio Nacional de Costa RicaCosta Rica
04/12/2026BogotáNemesio Camacho El Campín StadiumColômbia
15/01/2027QuitoEstadio Olímpico AtahualpaEquador
22/01/2027LimaEstadio San MarcosPeru
28/01/2027SantiagoEstadio Nacional Julio Martínez PradanosChile
05/02/2027Buenos AiresA definirArgentina
12/02/2027São PauloMercado Livre Arena PacaembuBrasil
19/02/2027Santo DomingoEstadio OlímpicoRepública Dominicana
26/02/2027San JuanEstadio Hiram Bithorn SosaPorto Rico
03/06/2027BarcelonaEstadi OlimpicEspanha
11/06/2027SevillaEstadio La CartujaEspanha
18/06/2027LisboaEstadio Da LuzPortugal
24/06/2027MadridRiyadh Air MetropolitanoEspanha
01/07/2027ParisLa Défense ArenaFrança
06/07/2027LondresTottenham Hotspur StadiumReino Unido
10/07/2027AmsterdãJohan Cruijff ArenAPaíses Baixos
14/07/2027VarsóviaPGE NarodowyPolônia
17/07/2027DüsseldorfMerkur Spiel-ArenaAlemanha
21/07/2027LyonGroupama StadiumFrança
24/07/2027MilãoSan Siro StadiumItália
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