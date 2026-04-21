Karol G fará show no Brasil em 2027; confira datas da turnê

Karol G: após cantar duas músicas brasileiras em seu show no Coachella, a colombiana confirma apresentação em São Paulo (Kevin Mazur/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 21 de abril de 2026 às 15h02.
Karol G, um dos principais nomes do reggaeton, lançou o álbum "Tropicoqueta" no meio do ano passado.
Agora, quase um ano depois do lançamento, a colombiana anunciou uma turnê mundial nesta terça-feira, 21, com passagem pelo Brasil.
A apresentação ocorrerá em São Paulo no dia 12 de fevereiro de 2027.
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O show da cantora acontecerá na Mercado Livre Arena Pacaembu, de acordo com o site oficial da artista.
Essa não será a primeira vez de Karol G no Brasil. Em setembro do ano passado, ela foi a estrela do intervalo do jogo da NFL em São Paulo, uma partida entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs na Neo Química Arena.
Antes disso, ela já tinha vindo ao país em 2019, para se apresentar em um bloco de Carnaval, e em 2024, durante o Rock in Rio.
No último domingo, 20, Karol G foi uma das headliners do Coachella.
Durante o show expansivo e eclético, que custou três vezes mais que o valor do cachê recebido do festival, a colombiana cantou em português e anunciou a nova turnê.
A apresentação foi uma defesa da cultura latino-americana, incluindo duas músicas brasileiras no setlist. A primeira foi em "Tá OK", de Kevin O Chris e Dennis DJ que possui uma versão com a cantora e a segunda foi a música "Bandida Entrenada", funk com versos em português.
|Data
|Cidade
|Local
|País
|24/07/2026
|Chicago, IL
|Soldier Field
|Estados Unidos
|29/07/2026
|Toronto, ON
|Rogers Stadium
|Canadá
|02/08/2026
|Washington, DC
|Northwest Stadium
|Estados Unidos
|07/08/2026
|Las Vegas, NV
|Allegiant Stadium
|Estados Unidos
|14/08/2026
|Los Angeles, CA
|SoFi Stadium
|Estados Unidos
|21/08/2026
|San Francisco, CA
|Levi's Stadium
|Estados Unidos
|26/08/2026
|Seattle, WA
|Lumen Field
|Estados Unidos
|29/08/2026
|Phoenix, AZ
|State Farm Stadium
|Estados Unidos
|02/09/2026
|San Antonio, TX
|Alamodome
|Estados Unidos
|06/09/2026
|El Paso, TX
|Sun Bowl Stadium
|Estados Unidos
|12/09/2026
|Boston, MA
|Gillette Stadium
|Estados Unidos
|17/09/2026
|New York, NY
|MetLife Stadium
|Estados Unidos
|24/09/2026
|Atlanta, GA
|Mercedes-Benz Stadium
|Estados Unidos
|27/09/2026
|Houston, TX
|Reliant Stadium
|Estados Unidos
|02/10/2026
|Miami, FL
|Hard Rock Stadium
|Estados Unidos
|09/10/2026
|Tampa, FL
|Raymond James Stadium
|Estados Unidos
|15/10/2026
|Dallas, TX
|AT&T Stadium
|Estados Unidos
|06/11/2026
|Monterrey
|Estadio BBVA
|México
|13/11/2026
|Cidade do México
|GNP Seguros Stadium
|México
|27/11/2026
|San José
|Estadio Nacional de Costa Rica
|Costa Rica
|04/12/2026
|Bogotá
|Nemesio Camacho El Campín Stadium
|Colômbia
|15/01/2027
|Quito
|Estadio Olímpico Atahualpa
|Equador
|22/01/2027
|Lima
|Estadio San Marcos
|Peru
|28/01/2027
|Santiago
|Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos
|Chile
|05/02/2027
|Buenos Aires
|A definir
|Argentina
|12/02/2027
|São Paulo
|Mercado Livre Arena Pacaembu
|Brasil
|19/02/2027
|Santo Domingo
|Estadio Olímpico
|República Dominicana
|26/02/2027
|San Juan
|Estadio Hiram Bithorn Sosa
|Porto Rico
|03/06/2027
|Barcelona
|Estadi Olimpic
|Espanha
|11/06/2027
|Sevilla
|Estadio La Cartuja
|Espanha
|18/06/2027
|Lisboa
|Estadio Da Luz
|Portugal
|24/06/2027
|Madrid
|Riyadh Air Metropolitano
|Espanha
|01/07/2027
|Paris
|La Défense Arena
|França
|06/07/2027
|Londres
|Tottenham Hotspur Stadium
|Reino Unido
|10/07/2027
|Amsterdã
|Johan Cruijff ArenA
|Países Baixos
|14/07/2027
|Varsóvia
|PGE Narodowy
|Polônia
|17/07/2027
|Düsseldorf
|Merkur Spiel-Arena
|Alemanha
|21/07/2027
|Lyon
|Groupama Stadium
|França
|24/07/2027
|Milão
|San Siro Stadium
|Itália