Karol G fará show no Brasil em 2027; confira datas da turnê

Karol G, um dos principais nomes do reggaeton, lançou o álbum "Tropicoqueta" no meio do ano passado.

Agora, quase um ano depois do lançamento, a colombiana anunciou uma turnê mundial nesta terça-feira, 21, com passagem pelo Brasil.

A apresentação ocorrerá em São Paulo no dia 12 de fevereiro de 2027.

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Onde será o show de Karol G no Brasil?

O show da cantora acontecerá na Mercado Livre Arena Pacaembu, de acordo com o site oficial da artista.

Passagens de Karol G no Brasil

Essa não será a primeira vez de Karol G no Brasil. Em setembro do ano passado, ela foi a estrela do intervalo do jogo da NFL em São Paulo, uma partida entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs na Neo Química Arena.

Antes disso, ela já tinha vindo ao país em 2019, para se apresentar em um bloco de Carnaval, e em 2024, durante o Rock in Rio.

Músicas brasileiras durante set no Coachella

No último domingo, 20, Karol G foi uma das headliners do Coachella.

Durante o show expansivo e eclético, que custou três vezes mais que o valor do cachê recebido do festival, a colombiana cantou em português e anunciou a nova turnê.

A apresentação foi uma defesa da cultura latino-americana, incluindo duas músicas brasileiras no setlist. A primeira foi em "Tá OK", de Kevin O Chris e Dennis DJ que possui uma versão com a cantora e a segunda foi a música "Bandida Entrenada", funk com versos em português.

Confira o calendário da turnê