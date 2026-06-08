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Corretora de criptoativos NovaDAX anuncia fim das atividades no Brasil

Empresa já havia feito uma demissão em massa em dezembro diante da nova regulação do BC

Martelo de juiz e representações de criptomoedas (Kanchanara/Unsplash)

Martelo de juiz e representações de criptomoedas (Kanchanara/Unsplash)

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 8 de junho de 2026 às 09h44.

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A corretora de criptomoedas NovaDAX anunciou nesta segunda-feira, 8, que encerrou suas atividades no Brasil. Segundo o comunicado da decisão, a partir de hoje não será feito o cadastro de novos usuários e nem será mais possível efetuar ordens de compra na plataforma.

Em nota enviada à EXAME, a NovaDAX afirma que a decisão foi tomada a partir de avaliação estratégica do grupo controlador, sem dar mais detalhes. No final do ano passado a empresa teve uma onda de demissões que, segundo fontes, refletia o aumento dos requisitos regulatórios impostos pelo Banco Central e o momento negativo do mercado cripto.

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"O Brasil teve um papel importante na trajetória da NovaDAX desde o início de nossas operações. Essa decisão foi tomada após uma análise cuidadosa de nossas prioridades e dos rumos futuros da companhia”, afirmou em nota Edward Zhang, CEO da NovaDAX.

No cronograma de encerramento consta que os usuários ainda poderão efetuar depósitos em reais e criptoativos até o dia 12 de junho e que ordens de venda de ativos digitais serão processadas até o dia 30 deste mês. A partir do dia 1º de julho a plataforma só estará disponível para saques.

A NovaDAX aparecia em quinto lugar em volume de negociação de criptoativos no Brasil no ranking do Cointrader Monitor e em nono no ranking do Livecoins. A exchange é brasileira e funcionava desde 2018, porém é controlada por uma holding chinesa.

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