De Pelé ao 7 a 1: gerações relembram diferentes eras da Seleção Brasileira

Gerações: torcedores comentam diferença entre as seleções brasileiras (Foto: IA)
Colaboradora
Publicado em 8 de junho de 2026 às 10h02.
A Seleção Brasileira sempre foi capaz de despertar sentimentos que vão além do futebol.
Para algumas gerações, ela representava orgulho nacional, confiança absoluta e a certeza de que o Brasil entrava em campo para vencer. Para outras, tornou-se símbolo de frustrações, desconfiança e até mesmo traumas.
Da era de Pelé ao histórico 7 a 1 contra a Alemanha, a forma como os torcedores enxergam a Amarelinha mudou, assim como o próprio futebol. Histórias de diferentes gerações ajudam a explicar como essa relação foi se transformando ao longo das décadas.
Muito antes de Neymar, Ronaldo ou Ronaldinho Gaúcho, a Seleção era representada por um nome que atravessou gerações: Pelé.
Para o torcedor Daniel Carlos da Costa, 78 anos, acompanhar o Brasil nas décadas de 1960 e 1970 era viver uma realidade completamente diferente da atual. Segundo ele, a camisa amarela carregava um respeito que poucos times conseguiram alcançar na história do esporte.
"O mundo respeitava a camisa amarela do Brasil e, por onde a seleção passava, o público enchia os estádios para ver o Brasil jogar, principalmente um gênio chamado Pelé", diz Costa em entrevista à EXAME.
Na visão dele, aquela foi a época em que a Seleção reunia tantos talentos que os técnicos tinham dificuldade para definir quem ficaria fora das convocações.
"Aquela época foi a era de ouro da Seleção Brasileira, quando só havia craques. Os técnicos não sabiam quais jogadores deveriam ficar de fora. Quando a bola rolava, o objetivo era chegar ao gol adversário, e não ficar trocando passes na defesa, como acontece em muitos jogos de hoje."
Para ele, o futebol brasileiro perdeu "parte da aura" que possuía na época.
"Antes, os adversários tremiam quando batiam de frente com a nossa seleção. Hoje, eles já não têm o mesmo respeito", afirma.
Se a geração de Pelé cresceu acostumada a ver o Brasil campeão, a de Sueli de Azevedo, de 49 anos, viveu uma longa espera. Em 1994, a Seleção chegava aos Estados Unidos carregando um jejum de 24 anos sem conquistar uma Copa do Mundo.
Grávida da filha Marcela, ela acompanhou a campanha cercada de amigos, familiares e vizinhos. A lembrança da final contra a Itália continua viva mais de três décadas depois.
"Quando Roberto Baggio bateu o pênalti para fora, foi aquela explosão. Todo mundo se abraçando, todo mundo saindo nas ruas para comemorar", diz.
Apesar do título, aquela Seleção enfrentava críticas. O estilo pragmático adotado por Carlos Alberto Parreira era constantemente comparado ao futebol mais artístico que havia marcado gerações anteriores.
"Os brasileiros estavam acostumados a ver o futebol brasileiro como aquele futebol artístico. Mas eles foram mostrando que, pelo pragmático também, iriam conseguir levar a gente para uma final", afirma.
Para Sueli, o tetra teve um significado que ultrapassou as quatro linhas. O país ainda tentava lidar com a morte de Ayrton Senna e enfrentava um período de instabilidade econômica.
"Aquele título veio como uma esperança para o Brasil. Nós precisávamos muito daquele título."
A conquista também ficou marcada em sua vida pessoal. Exatamente um mês depois da final, nasceu sua filha.
O sentimento de confiança voltou a atingir o ápice em 2002. Para Andrés Luis Botário, 45 anos, o pentacampeonato representou a última vez em que o torcedor brasileiro acreditou plenamente na superioridade da Seleção.
Curiosamente, a equipe chegou à Copa desacreditada após uma campanha complicada nas Eliminatórias.
"Ninguém esperava muito daquele time. A classificação tinha sido complicada e a Seleção não passava tanta confiança assim. Durante a Copa, o time foi se encaixando e dando show. Parecia que a cada jogo a confiança aumentava."
Com Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Cafu liderando a equipe, o Brasil encantou os torcedores.
"Você ligava a TV sabendo que tinha craque em todo lugar. O Ronaldo fazia gol, o Rivaldo resolvia jogo, o Ronaldinho inventava umas jogadas malucas."
Para Andrés, o pentacampeonato consolidou uma sensação que hoje parece distante.
"Naquela época, a gente entrava em qualquer Copa achando que podia ser campeão. Talvez hoje exista esperança, mas não aquela certeza que o torcedor brasileiro tinha antigamente."
Poucas pessoas conseguem comparar tantas fases da Seleção quanto a jornalista Suleima Sena, 44 anos, que viveu o tetra, o penta e também o trauma do 7 a 1.
Para ela, a maior transformação não aconteceu dentro de campo, mas na relação emocional entre o Brasil e sua seleção. A jornalista lembra que, durante a Copa de 1994, o país inteiro parecia respirar futebol.
"Quando o Brasil entrava em campo, especialmente em Copa do Mundo, o país simplesmente parava. Naquela época, os jogadores pareciam fazer parte da nossa família."
Segundo Suleima, essa relação começou a mudar gradualmente ao longo dos anos.
"O torcedor ficou mais distante, mais crítico e menos identificado. Hoje, quando você conversa com jovens jogadores, o sonho muitas vezes é atuar em clubes como Real Madrid ou disputar uma Champions League. Ali existia algo que ia além do futebol. Existia um sentimento coletivo de pertencimento."
Se para os mais velhos a principal lembrança é um título, para muitos jovens o momento mais marcante foi uma derrota.
Gabrielle Botario, de 24 anos, estava reunida com familiares na casa de uma prima quando assistiu à semifinal da Copa do Mundo de 2014 contra a Alemanha. A cada gol sofrido, a sensação era de incredulidade.
"Conforme os gols iam saindo, eu ficava mais incrédula da situação. Nunca me senti tão humilhada."
Na avaliação dela, o resultado foi ao mesmo tempo um acidente esportivo e um divisor de águas na história da Seleção. O impacto foi tão grande que ela se afastou da Amarelinha por um período.
"A seleção alemã realmente estava em um bom momento, mas não precisava ser necessariamente uma derrota tão traumatizante para o Brasil. Demorei para querer voltar a assistir aos jogos. Acho que só voltei a ver de fato depois das Olimpíadas."
Para Gabrielle, a principal consequência do 7 a 1 foi a mudança na forma como os brasileiros passaram a enxergar a equipe nacional.
"Não é mais uma relação de fé e confiança, é um 'vamos ver até onde vai'", diz.