Hayden Panettiere tem causa da morte revelada por site americano

RESUMO | Hayden Panettiere morreu aos 36 anos, em agosto de 2026, após ingerir oxicodona possivelmente misturada com fentanil, segundo o TMZ. A atriz teria comprado drogas de um fornecedor em Los Angeles. Brian Hickerson administrou Narcan, e ele e o irmão Zach fizeram RCP, mas Hayden não resistiu.

A causa da morte de Hayden Panettiere foi revelada. De acordo com o site TMZ, a atriz de 36 anos ingeriu um comprimido de oxicodona misturada com fentanil no dia em que morreu, em agosto deste ano.

Conhecida por seu trabalho em "Heroes", como a líder de torcida Claire Bennet, Hayden também trabalhou em "Nashville" e nos longa-metragens "Pânico 4", "Eu Te Amo, Beth Cooper" e "Duelo de Titãs".

Como Hayden Panettiere morreu?

O TMZ, site americano conhecido por revelar os bastidores da vida de celebridades, afirmou que Hayden teria consumido diversas drogas compradas de seu fornecedor na véspera da sua morte, durante um voo de Los Angeles para a Carolina do Sul.

As autoridades acreditam que a atriz teria tomado um comprimido de oxicodona na manhã em que morreu e, segundo o site, suspeitam que a pílula estivesse batizada com fentanil.

Fontes ligadas ao caso informaram ao TMZ que Hayden tinha um "traficante de longa data" em Los Angeles, que lhe fornecia medicamentos prescritos do mercado clandestino, incluindo a oxicodona.

Namorado tentou salvar a atriz

Durante uma entrevista recente, o cunhado de Hayden e irmão de Brian Hickerson afirmou que o namorado da atriz teria dado a ela um medicamento que reverte efeitos de overdose causados por opioides (Narcan) após encontrá-la inconsciente.

"Quando cheguei lá, eu sabia o código do prédio, mas não o código da porta do Airbnb. Bati forte, o que aparentemente acordou Brian de um cochilo que os dois estavam tirando no sofá-cama da sala. Quando entramos e tentamos acordar Hayden para o almoço, percebemos que ela estava inconsciente", relatou Zach ao TMZ.

"Liguei imediatamente para a emergência, e Brian deu Narcan a ela. Em seguida, fizemos RCP (Ressuscitação Cardiopulmonar) juntos enquanto a emergência estava no viva-voz, até a chegada dos bombeiros e do serviço médico. Nesse momento, assistimos enquanto eles tentavam de tudo para salvar a vida dela", completou.

A luta contra a dependência química

No início de 2026, Hayden lançou o livro de memórias "This Is Me: A Reckoning", no qual falou sobre sua luta contra a dependência química. A atriz relembrou sua trajetória desde a infância como estrela mirim até a depressão pós-parto, o vício e a recuperação, além de casos de violência doméstica.

“Eu conseguia me identificar muito com aquelas histórias, como o alcoolismo e a depressão pós-parto. Eram temas muito próximos da minha realidade”, afirmou à revista People em 2022.

Durante a conversa, Hayden também revelou que foi hospitalizada com icterícia e que foi alertada por médicos de que seu fígado “iria parar de funcionar”.

Hayden deixa uma filha de 11 anos, Kaya, fruto de seu relacionamento com o ex-boxeador profissional Wladimir Klitschko.

Qual foi a causa da morte de Hayden Panettiere?

Hayden Panettiere teria morrido após ingerir um comprimido de oxicodona possivelmente misturado com fentanil, segundo o TMZ. As autoridades suspeitam que a atriz tomou a pílula na manhã de sua morte, em agosto de 2026.

Onde Hayden Panettiere teria conseguido a oxicodona?

Hayden Panettiere teria comprado drogas de um fornecedor em Los Angeles na véspera de sua morte, durante um voo para a Carolina do Sul. Fontes ligadas ao caso afirmaram ao TMZ que o fornecedor entregava à atriz medicamentos prescritos obtidos no mercado clandestino.

Como Brian Hickerson tentou salvar Hayden Panettiere?

Brian Hickerson administrou Narcan em Hayden Panettiere após encontrá-la inconsciente, segundo o relato de Zach ao TMZ. Brian e Zach também fizeram ressuscitação cardiopulmonar até a chegada dos bombeiros e do serviço médico.

Hayden Panettiere falou publicamente sobre dependência química?

Sim. No início de 2026, Hayden Panettiere lançou o livro de memórias “This Is Me: A Reckoning”, no qual abordou dependência química, depressão pós-parto, recuperação e violência doméstica.

Quais foram os principais trabalhos de Hayden Panettiere?

Hayden Panettiere ficou conhecida por interpretar Claire Bennet em “Heroes” e também trabalhou em “Nashville”. No cinema, participou de “Pânico 4”, “Eu Te Amo, Beth Cooper” e “Duelo de Titãs”.

Hayden Panettiere tinha filhos?

Sim. Hayden Panettiere deixou Kaya, de 11 anos, filha de seu relacionamento com o ex-boxeador profissional Wladimir Klitschko.