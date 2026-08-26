Elendo de 'Heroes' se reencontra para homenagear a atriz Hayden Panettiere

Hayden Panettiere: encontro reuniu nomes do elenco da série para recordar a trajetória da atriz, que interpretou Claire Bennet (Frederic J. BROWN / AFP)
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Publicado em 26 de agosto de 2026 às 13h51.
Antigos integrantes do elenco da série "Heroes" se encontraram para celebrar a vida e o legado da atriz Hayden Panettiere, que morreu no último dia 16 de agosto, aos 36 anos.
A reunião foi registrada por Jimmy Jean-Louis, intérprete de René, conhecido como O Haitiano, na produção da NBC. O ator publicou fotos ao lado de antigos colegas e descreveu o encontro como uma ocasião carregada de emoção, carinho e gratidão pela convivência com Hayden.
"O reencontro de 'HEROES' para celebrar a vida de Hayden foi profundamente emocionante. Havia tristeza em nossos corações, mas também muito amor, gratidão e carinho ao relembrarmos os belos momentos compartilhados e o impacto duradouro de uma vida que tocou tantas pessoas. Au revoir, Hayden", escreveu o ator.
Entre os atores presentes estavam Jack Coleman, Masi Oka, Greg Grunberg, Santiago Cabrera, Adrian Pasdar e Madeline Zima. Zachary Quinto e Sendhil Ramamurthy também participaram do encontro por chamada de vídeo.
Coleman, que interpretou Noah Bennet, pai da personagem de Hayden, já havia publicado uma homenagem após a morte da atriz. O ator relembrou o primeiro encontro entre os dois durante as gravações do episódio piloto e contou que Hayden passou a chamá-lo de "daddio".
Ele também recordou o apelido "Haydini", criado para destacar a personalidade e o talento da atriz. Segundo Coleman, Hayden tinha uma capacidade excepcional para interpretar diferentes nuances em suas cenas.
Hayden Panettiere ganhou projeção mundial ao interpretar Claire Bennet em "Heroes", série exibida originalmente entre 2006 e 2010.
A personagem era uma líder de torcida adolescente que possuía a habilidade de regenerar o próprio corpo. Sua história se tornou um dos principais elementos da primeira temporada e ajudou a popularizar a frase "Save the cheerleader, save the world".
Claire também foi a personagem com maior número de aparições ao longo da série, consolidando Hayden como um dos principais rostos da produção.
Tim Kring, criador da série, escreveu um texto para a Variety após a morte da atriz. Ele destacou a capacidade de Hayden de trabalhar em uma produção com um elenco numeroso e ressaltou sua facilidade para encontrar diferentes camadas emocionais em uma cena.
"Hayden era uma verdadeira jogadora de equipe, o que era importante para uma série com um grande elenco. Ela era sensata além da sua idade e singularmente talentosa como atriz, com uma qualidade quase de gênio em seu trabalho."
Para Kring, a atriz tinha uma combinação rara de talento, domínio das falas e capacidade de explorar drama, humor e emoção em suas interpretações.
Hayden Panettiere morreu aos 36 anos, deixando uma trajetória que passou por "Heroes", "Nashville" e pela franquia "Pânico". Agora, seus antigos colegas de "Heroes" se juntam aos fãs para lembrar a atriz pelo trabalho que marcou uma geração.
Poucos meses antes da sua morte, em maio, a atriz publicou o livro "This Is Me: A Reckoning" ("Esta Sou Eu: Um Acerto de Contas", em tradução livre), livro no qual decidiu contar sua história a partir de sua própria perspectiva. A obra aborda exploração na indústria do entretenimento, dependência química, depressão pós-parto, violência doméstica e os efeitos da fama precoce.
Também em maio, a atriz deu uma longa entrevista ao Jay Sheedy Podcast, em que contou detalhes sobre sua trajetória em Hollywood e os desafios que enfrentou durante sua vida.