Elendo de 'Heroes' se reencontra para homenagear a atriz Hayden Panettiere

Antigos integrantes do elenco da série "Heroes" se encontraram para celebrar a vida e o legado da atriz Hayden Panettiere, que morreu no último dia 16 de agosto, aos 36 anos.

A reunião foi registrada por Jimmy Jean-Louis, intérprete de René, conhecido como O Haitiano, na produção da NBC. O ator publicou fotos ao lado de antigos colegas e descreveu o encontro como uma ocasião carregada de emoção, carinho e gratidão pela convivência com Hayden.

"O reencontro de 'HEROES' para celebrar a vida de Hayden foi profundamente emocionante. Havia tristeza em nossos corações, mas também muito amor, gratidão e carinho ao relembrarmos os belos momentos compartilhados e o impacto duradouro de uma vida que tocou tantas pessoas. Au revoir, Hayden", escreveu o ator.

Elenco relembra Hayden Panettiere

Entre os atores presentes estavam Jack Coleman, Masi Oka, Greg Grunberg, Santiago Cabrera, Adrian Pasdar e Madeline Zima. Zachary Quinto e Sendhil Ramamurthy também participaram do encontro por chamada de vídeo.

Coleman, que interpretou Noah Bennet, pai da personagem de Hayden, já havia publicado uma homenagem após a morte da atriz. O ator relembrou o primeiro encontro entre os dois durante as gravações do episódio piloto e contou que Hayden passou a chamá-lo de "daddio".

Ele também recordou o apelido "Haydini", criado para destacar a personalidade e o talento da atriz. Segundo Coleman, Hayden tinha uma capacidade excepcional para interpretar diferentes nuances em suas cenas.

A importância de Claire Bennet

Hayden Panettiere ganhou projeção mundial ao interpretar Claire Bennet em "Heroes", série exibida originalmente entre 2006 e 2010.

A personagem era uma líder de torcida adolescente que possuía a habilidade de regenerar o próprio corpo. Sua história se tornou um dos principais elementos da primeira temporada e ajudou a popularizar a frase "Save the cheerleader, save the world".

Claire também foi a personagem com maior número de aparições ao longo da série, consolidando Hayden como um dos principais rostos da produção.

Hayden Panettiere: atriz ganhou projeção ao interpretar Claire Bennet, uma líder de torcida com poderes de regeneração, na série “Heroes” (NBC/Divulgação)

Criador de 'Heroes' também prestou homenagem

Tim Kring, criador da série, escreveu um texto para a Variety após a morte da atriz. Ele destacou a capacidade de Hayden de trabalhar em uma produção com um elenco numeroso e ressaltou sua facilidade para encontrar diferentes camadas emocionais em uma cena.

"Hayden era uma verdadeira jogadora de equipe, o que era importante para uma série com um grande elenco. Ela era sensata além da sua idade e singularmente talentosa como atriz, com uma qualidade quase de gênio em seu trabalho."

Para Kring, a atriz tinha uma combinação rara de talento, domínio das falas e capacidade de explorar drama, humor e emoção em suas interpretações.

Atriz morreu poucos meses depois de publicar um livro

Hayden Panettiere morreu aos 36 anos, deixando uma trajetória que passou por "Heroes", "Nashville" e pela franquia "Pânico". Agora, seus antigos colegas de "Heroes" se juntam aos fãs para lembrar a atriz pelo trabalho que marcou uma geração.

Poucos meses antes da sua morte, em maio, a atriz publicou o livro "This Is Me: A Reckoning" ("Esta Sou Eu: Um Acerto de Contas", em tradução livre), livro no qual decidiu contar sua história a partir de sua própria perspectiva. A obra aborda exploração na indústria do entretenimento, dependência química, depressão pós-parto, violência doméstica e os efeitos da fama precoce.

Também em maio, a atriz deu uma longa entrevista ao Jay Sheedy Podcast, em que contou detalhes sobre sua trajetória em Hollywood e os desafios que enfrentou durante sua vida.