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Rock in Rio 2026: onde assistir aos shows deste domingo, 13, ao vivo e de graça

Último dia do festival terá shows no Palco Mundo, Sunset, New Dance Order e outros espaços, com transmissão gratuita pelo Globoplay

Rock in Rio 2026: Halsey, Lola Young, Ivete Sangalo e Twenty One Pilots estão entre as atrações do último dia do festival (Mauricio Santana /Getty Images)

Rock in Rio 2026: Halsey, Lola Young, Ivete Sangalo e Twenty One Pilots estão entre as atrações do último dia do festival (Mauricio Santana /Getty Images)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 05h16.

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O Rock in Rio 2026 chega ao último dia neste domingo, 13 de setembro, com uma programação que reúne grandes nomes internacionais e artistas brasileiros.

Onde assistir ao Rock in Rio?

Para quem pretende acompanhar o show de casa, a transmissão do Rock in Rio será multiplataforma. O Multishow começa a cobertura diariamente às 15h15, enquanto o Canal Bis entra no ar a partir das 15h50.

Quem possui o plano Premium do Globoplay poderá acompanhar a cobertura completa dos cinco palcos pelo streaming, além de ter acesso a um sinal extra do Multishow em 4K.

Para quem não é assinante, também haverá acesso aos shows pelo sinal aberto das plataformas, com revezamento entre Multishow e Canal Bis a cada 30 minutos, a partir das 15h30.

A TV Globo terá entradas ao vivo durante a programação e um especial sobre o festival todas as noites.

Quem toca no Rock in Rio no último dia?

Confira os horários e o line-up de domingo, 13, no Rock in Rio:

Palco Mundo

Palco Sunset

  • 15h50: Carol Biazin convida Joyce Alane
  • 18h05: Joelma convida Viviane Batidão
  • 20h20: Marina Sena convida Céu
  • 22h55: Zara Larsson

Espaço Favela

  • 15h: Marvvila
  • 16h50: Suel
  • 19h10: Dennis

New Dance Order

  • 21h05: Dawn Patrol
  • 23h: Illusionize
  • 0h15: Roddy Lima
  • 1h30: John Summit

Global Village

  • 15h: Kynnie
  • 16h50: Lucy Alves
  • 19h10: Haley Smalls

Supernova

  • 14h30: AR Baby
  • 16h: Bruna Black
  • 18h: Sant
  • 20h10: Lourena

Ainda há ingressos disponíveis para domingo, 13?

Sim. Ainda é possível adquirir ingressos para o domingo, 13, no Rock in Rio. Na Ticketmaster, há ingressos disponíveis no setor Gramado (nas modalidades Inteira, Meia-Entrada e Benefício Itaú 15%) e no Comfort Zone (nas modalidades Inteira, Meia-Entrada e Benefício Itaú 15%).

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