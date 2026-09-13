Rock in Rio 2026: onde assistir aos shows deste domingo, 13, ao vivo e de graça

Rock in Rio 2026: Halsey, Lola Young, Ivete Sangalo e Twenty One Pilots estão entre as atrações do último dia do festival (Mauricio Santana /Getty Images)
Freelancer
Publicado em 13 de setembro de 2026 às 05h16.
O Rock in Rio 2026 chega ao último dia neste domingo, 13 de setembro, com uma programação que reúne grandes nomes internacionais e artistas brasileiros.
Para quem pretende acompanhar o show de casa, a transmissão do Rock in Rio será multiplataforma. O Multishow começa a cobertura diariamente às 15h15, enquanto o Canal Bis entra no ar a partir das 15h50.
Quem possui o plano Premium do Globoplay poderá acompanhar a cobertura completa dos cinco palcos pelo streaming, além de ter acesso a um sinal extra do Multishow em 4K.
Para quem não é assinante, também haverá acesso aos shows pelo sinal aberto das plataformas, com revezamento entre Multishow e Canal Bis a cada 30 minutos, a partir das 15h30.
A TV Globo terá entradas ao vivo durante a programação e um especial sobre o festival todas as noites.
Confira os horários e o line-up de domingo, 13, no Rock in Rio:
Sim. Ainda é possível adquirir ingressos para o domingo, 13, no Rock in Rio. Na Ticketmaster, há ingressos disponíveis no setor Gramado (nas modalidades Inteira, Meia-Entrada e Benefício Itaú 15%) e no Comfort Zone (nas modalidades Inteira, Meia-Entrada e Benefício Itaú 15%).