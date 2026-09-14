A corrida para o governo do Rio de Janeiro é liderada por Eduardo Paes (PSD), com 10 pontos de vantagem sobre o adversário mais próximo. Segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 14, Paes registra 35% das intenções de voto no primeiro turno.

Logo atrás, Douglas Ruas (PL) alcança 25%. Na sequência aparecem Garotinho (Republicanos) com 7%, que na última semana teve a sua candidatura barrada pela Justiça eleitoral Fluminense, William Siri (PSol) com 5%, Coronel Busnello (Missão) com 4% e André Marinho (Novo) com 3%.

Cyro Garcia (PSTU) e Juliete (UP) marcam 1% cada, enquanto Luan Monteiro (PCO) não pontuou. Votos nulos e brancos somam 9%, e 10% não souberam responder.

Na série histórica iniciada do levantamento, Paes manteve estabilidade em duas semanas, enquanto Ruas avançou 4 pontos.

Em um segundo cenário testado sem Garotinho, Eduardo Paes vai a 36%, contra 27% de Douglas Ruas. William Siri, Coronel Busnello e André Marinho empatam tecnicamente com 5% cada, seguidos por Cyro Garcia e Juliete, ambos com 1%. Brancos e nulos representam 9%, e indecisos chegam a 11%.

Segundo turno, rejeição e avaliação do governo

Nas projeções de segundo turno, Paes mantém a dianteira sobre seus principais adversários. Em um eventual confronto contra Ruas, o prefeito marca 42%, ante 33% do adversário. Neste quadro, os eleitores que declaram voto em branco ou nulo somam 11%, e 14% não souberam responder.

Se a disputa final for configurada contra o candidato do Republicanos, a vantagem institucional se amplia. Neste cenário, Paes atinge 45% das intenções de voto, enquanto Garotinho anota 24%. Os votos nulos e brancos sobem para 13%, e a parcela de eleitores indecisos ou que não quiseram responder chega a 18%.

A pesquisa também mediu o potencial de rejeição múltipla dos candidatos. Garotinho lidera a rejeição com 62%, seguido por Eduardo Paes, que enfrenta resistência de 43% do eleitorado fluminense. Cyro Garcia tem 28%, William Siri marca 27% e Douglas Ruas é rejeitado por 26%.

O levantamento consultou os eleitores sobre o trabalho do atual governador do estado, Ricardo Couto. A administração estadual tem aprovação de 48% e é desaprovada por 43% dos entrevistados, com 9% de abstenções. Na classificação qualitativa, 41% consideram a gestão regular, 32% ruim ou péssima, e 25% avaliam como ótima ou boa.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores entre 9 e 12 de setembro de 2026, por meio de entrevistas estruturadas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por contratante não informado e está registrado no TSE sob o protocolo RJ-03902/2026.