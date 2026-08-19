Morte de Hayden Panettiere: ex-namorado condenado por abuso estava com atriz na hora do óbito

Poucos meses antes de morrer, no domingo, 16, Hayden Panettiere promovia suas novas memórias, nas quais relatou traumas pessoais e as tentativas de romper com um relacionamento que descreveu como abusivo.

No livro e em entrevistas concedidas durante a divulgação, a atriz afirmou que havia conseguido se afastar do ex-namorado Brian Hickerson. "Abusadores se entrelaçam como ervas daninhas na sua vida", disse ela em um podcast em maio. No dia seguinte à declaração, Hickerson também falou à imprensa e expressou arrependimento pelos episódios de abuso.

As circunstâncias da morte de Panettiere ainda têm poucas informações divulgadas publicamente. Segundo uma pessoa com conhecimento dos fatos, a causa teria sido uma aparente overdose de drogas, seguida por uma parada cardíaca. Entre as últimas pessoas que estiveram com a atriz antes de sua morte estava Hickerson, com quem ela havia retomado contato.

Um relatório divulgado pela polícia de Greenville, na Carolina do Sul, na terça-feira, informou que Brian Hickerson e seu irmão, Zach Hickerson, acionaram o serviço de emergência. Os paramédicos tentaram reanimar Panettiere, sem sucesso. De acordo com a polícia, Hickerson demonstrou emoção após as tentativas de socorro.

Em um condomínio residencial de Greenville, Hickerson, de 37 anos, prestou informações aos policiais sobre Panettiere, de 36 anos. Ele também entregou uma sacola com medicamentos pertencentes à atriz. Parte das informações sobre o material aparece ocultada no relatório. Panettiere já havia falado publicamente sobre sua dependência de medicamentos controlados, iniciada quando ainda era adolescente e trabalhava como atriz. Segundo ela, um ex-representante lhe deu uma substância que acreditava ser uma anfetamina. Hickerson não foi acusado de participação na morte.

O Departamento de Polícia de Greenville informou que a investigação preliminar não encontrou evidências de "crime ou circunstâncias suspeitas". O Instituto Médico Legal do Condado de Greenville declarou que "não foram encontrados sinais de trauma que tivessem contribuído para a morte".

Hickerson, o irmão dele, outros familiares e um advogado que já o representou não responderam aos pedidos de comentário.

A informação de que Hickerson esteve com Panettiere durante suas últimas horas voltou a colocar o relacionamento dos dois em evidência. A atriz havia relatado que familiares e amigos tentavam havia anos ajudá-la a se afastar dele.

Segundo uma pessoa próxima à atriz, Panettiere contratou, em março, segurança particular para manter Hickerson distante.

"Essa pessoa na vida dela que vínhamos tentando afastar há um bom tempo estava com ela no momento de sua morte, e essa pessoa era o Brian Hickerson", disse Lesley Vogel, mãe de Panettiere, à NBC News na terça-feira.

Vogel não respondeu aos pedidos de comentário do The New York Times. Em entrevista ao site TMZ, em maio, Hickerson se referiu a Vogel, com quem Panettiere costumava manter uma relação distante, como "uma das piores pessoas que já conheci na vida".

Documentos registram episódios de violência doméstica

Documentos judiciais e as memórias de Panettiere, "This Is Me: A Reckoning", apresentam episódios de violência doméstica atribuídos a Hickerson. Em um dos processos, ele recebeu uma sentença de 45 dias de prisão depois de não contestar duas acusações de crime grave relacionadas a ferimentos causados a Panettiere.

Embora tenha adotado medidas recentes para se manter distante do ex-namorado, Panettiere também relatou períodos em que retomou o relacionamento com Hickerson e se afastou de amigos e familiares.

"O que eu nunca contei a eles foi que o abuso que eu sofria não parecia tão ruim quanto a ideia de ficar sozinha", escreveu ela em suas memórias.

Em entrevista ao TMZ, realizada perto do lançamento do livro, Hickerson confirmou os relatos apresentados pela atriz. Ele afirmou ter passado por um "lugar sombrio", que incluiu "drogas, álcool, abuso".

"Coisa terrível que eu fiz com ela", disse ele.

Hickerson também afirmou que havia conversado com Panettiere no dia anterior sobre o lançamento das memórias e classificou a relação que mantinham naquele momento como de "bons amigos".

"Acho que a Hayden é uma das pessoas mais talentosas que já conheci na vida", disse ele na entrevista, "e eu seria um idiota se não me afastasse dela e a deixasse florescer na carreira".

Panettiere e Hickerson se conheceram oito anos antes, em um bar de West Hollywood. Segundo a atriz, o relacionamento "avançou numa velocidade estonteante".

Ela relatou que os dois dançavam em sua sala de estar, jogavam jogos de tabuleiro e assistiam à Netflix, longe de câmeras e até da própria família. "Duas melhores amigas morando juntas sob o mesmo teto", escreveu.

A relação, porém, passou a registrar episódios de agressão descritos pela atriz. "Os tapas viraram socos", escreveu ela. Em outra passagem, afirmou que Hickerson "espancou meu rosto tão feio que eu não saí de casa por semanas".

Nas memórias, Panettiere também descreveu uma viagem de Dia dos Namorados a Wyoming, em 2020. Segundo seu relato, após uma noite de consumo de bebidas alcoólicas, uma discussão entre os dois se tornou violenta na casa que haviam alugado. Ela escreveu que Hickerson a empurrou contra uma parede e lhe deu um tapa. A polícia foi acionada por causa de uma ocorrência no local, e ele passou a noite preso.

"Eu tinha bebido muito e fiquei violento com ela", disse ele na entrevista ao TMZ.

Registros judiciais também mostram que Hickerson foi preso em conexão com um episódio ocorrido em Los Angeles, em 2 de maio de 2019. O processo não detalha o ocorrido, mas identifica uma pessoa ou testemunha envolvida como "Hayden P.". Panettiere escreveu nas memórias que uma vizinha chamou o serviço de emergência depois de uma briga na qual Hickerson teria imobilizado a atriz no chão e a golpeado repetidas vezes.

Inicialmente, Hickerson respondeu a sete acusações de crimes graves, entre elas agressão e tentativa de dissuadir uma testemunha, e a uma acusação de agressão como contravenção. Posteriormente, aceitou, sem contestação, a condenação por duas acusações de crime grave relacionadas aos ferimentos de Panettiere.

Durante o período em que Hickerson cumpria a pena, Panettiere, que também relatou problemas com alcoolismo, estava internada em uma clínica para tentar manter a sobriedade. Após a libertação dele, registros mostram que Hickerson violou a liberdade condicional, em 2022. Como consequência, recebeu ordem para não consumir bebidas alcoólicas nem entrar no Sunset Marquis, hotel localizado em West Hollywood, na Califórnia.

Em 1º de agosto de 2022, Hickerson recebeu uma sentença de vários anos de liberdade condicional. Entre as condições impostas estavam a conclusão de um programa de tratamento para violência doméstica com duração de um ano, a participação em reuniões dos Alcoólicos Anônimos e dezenas de sessões para controle da raiva, conforme documentos judiciais. Ele já afirmou integrar um grupo dos Alcoólicos Anônimos liderado pelo ator Shia LaBeouf.

Os registros judiciais indicam ainda que Hickerson tentou em duas ocasiões obter a redução das condenações de crimes graves para contravenções.

Na primeira tentativa, em 2025, promotores afirmaram ao juiz que existiam "numerosos incidentes de violência doméstica" e mencionaram que Hickerson havia sido acusado anteriormente de tentar dissuadir uma testemunha.

A segunda tentativa ocorreu na semana passada, segundo os documentos judiciais, mas o juiz rejeitou o pedido.