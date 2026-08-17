Quem foi Hayden Panettiere: relembre a trajetória da atriz de 'Heroes' e 'Nashville'

A atriz americana Hayden Panettiere morreu neste domingo, 16, aos 36 anos. A informação foi confirmada por seu representante à ABC News. A causa da morte não foi divulgada.

Em comunicado, o pai da atriz, Skip Panettiere, pediu privacidade "enquanto a família processa essa perda inimaginável". O representante da artista descreveu Hayden como "uma luz incrível e uma força da natureza".

Hayden começou a carreira ainda criança, aos quatro anos, em comerciais e novelas e, ao longo de mais de três décadas, construiu uma filmografia marcada por papéis de destaque no cinema e na televisão.

Relembre os trabalhos mais marcantes da atriz.

Duelo de Titãs (2000)

Um dos primeiros papéis de destaque de Hayden no cinema veio aos 10 anos, em "Duelo de Titãs". Na trama, baseada em fatos reais sobre a integração racial em um time de futebol americano na Virgínia dos anos 1970, a atriz interpretou Sheryl Yoast, filha do técnico Bill Yoast, vivido por Will Patton.

A Nova Cinderela (2005)

Em "A Nova Cinderela", Hayden deu vida a Gen Harwood, colega de patinação artística e rival da protagonista vivida por Michelle Trachtenberg.

O longa acompanha a disputa entre as jovens patinadoras rumo a uma competição nacional.

Heroes (2006-2010)

O papel que projetou Hayden internacionalmente veio na série da NBC "Heroes". A atriz interpretou Claire Bennet, uma adolescente cheerleader que descobre ter poderes de regeneração e cura instantânea.

A personagem se tornou um dos rostos mais reconhecíveis da produção e consolidou Hayden como uma das jovens atrizes mais conhecidas da televisão americana na época.

Eu Te Amo, Beth Cooper (2009)

Na comédia "Eu Te Amo, Beth Cooper", Hayden protagonizou como a personagem-título, uma garota popular do colégio que se torna alvo da paixão de um colega recém-formado durante uma noite caótica após a cerimônia de formatura.

Nashville (2012-2018)

Hayden Panettiere como a cantora Juliette Barnes na série 'Nashville: No Ritmo da Fama'. (Divulgação/ABC)

Na série musical "Nashville", Hayden viveu Juliette Barnes, uma jovem estrela country ambiciosa e em conflito com a própria carreira e vida pessoal.

O papel rendeu à atriz duas indicações ao Globo de Ouro de Melhor Atriz Coadjuvante em Série, Minissérie ou Telefilme, e permitiu que ela explorasse também o lado musical da carreira.

Pânico 4 e Pânico VI (2011 e 2023)

Hayden Panettiere interpretou a personagem Kirby Reed no filme 'Pânico 4' (2011). (Divulgação)

No cinema, Hayden ficou conhecida entre os fãs de terror por interpretar Kirby Reed, personagem cinéfila e amiga da protagonista Sidney Prescott, em "Pânico 4".

Mais de uma década depois, ela reprisou o papel em "Pânico VI", marcando o retorno da personagem à franquia e sendo celebrada pelos fãs da saga.

Memórias sobre saúde mental e perda do irmão

Em maio deste ano, Hayden lançou o livro de memórias "This Is Me: A Reckoning", no qual falou sobre depressão pós-parto, alcoolismo e a morte do irmão mais novo, o ator Jansen Panettiere, em 2023, aos 28 anos, por complicações cardíacas.

A atriz deixa uma filha, Kaya, nascida em 2014 de seu relacionamento com o ex-noivo, o ex-campeão mundial de boxe peso-pesado Wladimir Klitschko.