Morte de Hayden Panettiere aos 36 anos: relembre os astros de Hollywood que morreram antes dos 40

A morte de Hayden Panettiere, aos 36 anos, no domingo, 16, acrescentou o nome da atriz à lista de artistas de Hollywood que morreram antes dos 40 anos. Conhecida pelas séries Heroes e Nashville e pela franquia Pânico, Panettiere foi encontrada inconsciente em Greenville, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. A morte foi confirmada no local.

A causa da morte ainda não foi determinada e o caso permanece sob investigação da polícia e do escritório do legista do Condado de Greenville. A apuração preliminar das autoridades não identificou sinais de crime nem circunstâncias consideradas suspeitas. Policiais e equipes médicas atenderam a uma ocorrência sobre uma mulher inconsciente por volta das 13h50, no horário local.

A trajetória de Panettiere começou ainda na infância e passou por televisão, cinema e dublagem. Em Heroes, interpretou Claire Bennet, enquanto em Nashville viveu Juliette Barnes, papel que lhe rendeu duas indicações ao Globo de Ouro. No cinema, participou de produções como Duelo de Titãs e interpretou Kirby Reed em filmes da franquia Pânico.

A morte aos 36 anos se soma a outros casos de atores que tiveram suas carreiras interrompidas antes dos 40. Nas últimas duas décadas, nomes como Heath Ledger, Brittany Murphy, Anton Yelchin, Cameron Boyce e Naya Rivera morreram em diferentes circunstâncias, após participarem de produções de alcance internacional.

Um dos casos ocorreu em janeiro de 2008. Ledger morreu aos 28 anos, em Nova York, após uma intoxicação acidental causada pela combinação de medicamentos prescritos. O ator australiano já tinha recebido uma indicação ao Oscar por O Segredo de Brokeback Mountain e havia terminado as filmagens de Batman: O Cavaleiro das Trevas, no qual interpretou o Coringa.

Em 2009, Ledger recebeu postumamente o Oscar de melhor ator coadjuvante pela atuação como Coringa. O prêmio foi entregue pouco mais de um ano depois de sua morte e tornou-se parte da repercussão em torno do último papel que ele concluiu integralmente no cinema.

De Brittany Murphy a Naya Rivera: mortes antes dos 40 anos

Em dezembro de 2009, Brittany Murphy morreu aos 32 anos após sofrer um colapso em sua residência, em Los Angeles. A atriz havia participado de filmes como As Patricinhas de Beverly Hills, Garota, Interrompida, 8 Mile, Recém-Casados e Grande Menina, Pequena Mulher. O laudo determinou pneumonia como causa principal da morte, com anemia e intoxicação por múltiplos medicamentos como fatores contribuintes. O caso foi classificado como acidental.

Outro caso ocorreu em 2016, quando Anton Yelchin morreu aos 27 anos em um acidente na entrada de sua casa, em Los Angeles. O ator ficou preso entre seu próprio veículo e uma estrutura depois que o automóvel se movimentou. Yelchin interpretava Pavel Chekov nos filmes da nova geração cinematográfica de Star Trek.

O modelo do veículo envolvido no acidente fazia parte de um recall, convocação feita pelo fabricante para corrigir problemas de segurança, relacionado ao risco de movimentação involuntária. A morte de Yelchin foi classificada como acidental.

Em 2019, Cameron Boyce morreu aos 20 anos após sofrer uma convulsão enquanto estava em casa. Conhecido por trabalhos no Disney Channel, participou da série Jessie, da franquia Descendentes e dos filmes Gente Grande. Exames determinaram que Boyce morreu em decorrência de SUDEP, sigla em inglês para morte súbita inesperada em epilepsia. O óbito foi classificado como decorrente de causas naturais.

No ano seguinte, Naya Rivera, conhecida pelo papel de Santana Lopez na série Glee, morreu aos 33 anos durante um passeio de barco no Lago Piru, na Califórnia. Ela estava acompanhada do filho, então com 4 anos, que foi encontrado sozinho e em segurança na embarcação.

O corpo da atriz foi localizado cinco dias depois. A investigação determinou que Rivera morreu por afogamento e classificou o caso como acidente.

As mortes também provocaram novas manifestações públicas sobre os trabalhos desses atores. Após os óbitos, fãs e colegas de profissão passaram a compartilhar cenas, fotografias, entrevistas e registros das produções das quais eles participaram, enquanto premiações, estúdios e integrantes das equipes prestaram homenagens.

Outros astros de Hollywood que também partiram cedo