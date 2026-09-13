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Rock in Rio 2026: confira o line-up e os horários dos shows deste domingo, 13 de setembro

Último dia do festival reúne Ivete Sangalo, Halsey, Twenty One Pilots, Zara Larsson e outros nomes em seis palcos do evento

Rock in Rio: atrações estarão espalhadas em seis palcos (Divulgação/Rock in Rio)

Rock in Rio: atrações estarão espalhadas em seis palcos (Divulgação/Rock in Rio)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 05h00.

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O Rock in Rio 2026 chega ao fim neste domingo, 13, com uma programação que reúne atrações nacionais e internacionais nos seis palcos do festival.

No Palco Mundo, Ivete Sangalo, Lola Young e Halsey se apresentam antes do Twenty One Pilots, responsável pelo encerramento da edição. No Sunset, a agenda reúne participações de Joyce Alane, Viviane Batidão e Céu, além do show de Zara Larsson.

Veja o line-up e os horários deste domingo, 13:

Palco Mundo

  • 17h00 - Ivete Sangalo
  • 19h10 - Lola Young
  • 21h35 - Halsey
  • 00h05 - Twenty One Pilots

Palco Sunset

  • 15h50 - Carol Biazin convida Joyce Alane
  • 18h05 - Joelma convida Viviane Batidão
  • 20h20 - Marina Sena convida Céu
  • 22h50 - Zara Larsson

New Dance Order

  • 21h05 - Dawn Patrol / Maz, Andot, Riascode, Bakka
  • 22h30 - Illusionize
  • 00h00 - Roddy Lima
  • 01h30 - John Summit

Espaço Favela

  • 15h00 - Marvvila
  • 16h50 - Suel
  • 19h10 - Dennis

Palco Supernova

  • 14h30 - Ar Baby
  • 16h00 - Bruna Black
  • 18h00 - Sant
  • 20h10 - Lourena

Palco Global Village

  • 15h00 - Kynnie
  • 16h50 - Lucy Alves
  • 19h10 - Haley Smalls

Onde assistir ao Rock in Rio 2026 ao vivo?

O festival poderá ser acompanhado pelo Multishow, Canal Bis, Globoplay e TV Globo. A programação muda de acordo com o canal e o tipo de acesso.

  • Multishow: transmissão a partir das 15h15 no dia 13, com shows dos palcos Mundo e Sunset;
  • Canal Bis: transmissão a partir das 15h50 nos mesmos dias, com apresentações do Espaço Favela, New Dance Order e Supernova;
  • Globoplay: não assinantes poderão acompanhar os cinco palcos pelo sinal aberto, que se alterna entre Multishow e Bis a cada 30 minutos, a partir das 15h30;
  • Globoplay Premium: assinantes terão acesso à cobertura completa e a um sinal extra do Multishow em 4K;
  • TV Globo: exibe flashes durante a programação e um especial com os principais momentos de cada dia.

Como chegar na Cidade do Rock?

O público do festival tem duas alternativas oficiais de transporte integradas ao aplicativo. O serviço Primeira Classe oferece pontos de embarque estratégicos no Rio de Janeiro, na Grande Rio  também em estados vizinhos, como São Paulo e Minas Gerais.

Para quem prefere o transporte público, o BRT opera com três linhas especiais criadas exclusivamente para o evento, com itinerários diretos e semidiretos rumo à Cidade do Rock.

A compra das duas modalidades pode ser feita de forma simples, diretamente pela plataforma do evento.

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