Rock in Rio 2026: confira o line-up e os horários dos shows deste domingo, 13 de setembro

Rock in Rio: atrações estarão espalhadas em seis palcos (Divulgação/Rock in Rio)
Repórter
Publicado em 13 de setembro de 2026 às 05h00.
O Rock in Rio 2026 chega ao fim neste domingo, 13, com uma programação que reúne atrações nacionais e internacionais nos seis palcos do festival.
No Palco Mundo, Ivete Sangalo, Lola Young e Halsey se apresentam antes do Twenty One Pilots, responsável pelo encerramento da edição. No Sunset, a agenda reúne participações de Joyce Alane, Viviane Batidão e Céu, além do show de Zara Larsson.
Palco Mundo
Palco Sunset
New Dance Order
Espaço Favela
Palco Supernova
Palco Global Village
O festival poderá ser acompanhado pelo Multishow, Canal Bis, Globoplay e TV Globo. A programação muda de acordo com o canal e o tipo de acesso.
O público do festival tem duas alternativas oficiais de transporte integradas ao aplicativo. O serviço Primeira Classe oferece pontos de embarque estratégicos no Rio de Janeiro, na Grande Rio também em estados vizinhos, como São Paulo e Minas Gerais.
Para quem prefere o transporte público, o BRT opera com três linhas especiais criadas exclusivamente para o evento, com itinerários diretos e semidiretos rumo à Cidade do Rock.
A compra das duas modalidades pode ser feita de forma simples, diretamente pela plataforma do evento.