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'Harry Potter: série foge da fórmula da Marvel e não terá expansão

Série da HBO Max estreia em dezembro de 2026 e deve seguir apenas os livros, sem expansão estilo MCU

'Harry Potter': franquia de sucesso terá uma nova série da HBO com data de estreia marcada para o Natal de 2026 (HBO/Divulgação)

'Harry Potter': franquia de sucesso terá uma nova série da HBO com data de estreia marcada para o Natal de 2026 (HBO/Divulgação)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 1 de abril de 2026 às 07h20.

A nova série de “Harry Potter”, da HBO, não seguirá o modelo de universo compartilhado no estilo Marvel Studios. A produção será uma adaptação direta dos livros escritos por J.K. Rowling e não terá spin-offs ou expansão de franquia.

A informação foi confirmada pelo executivo Casey Bloys, que afirmou que o foco será contar a história original ao longo das temporadas. Em entrevista ao Radio Times, ele destacou que não há planos para criar séries derivadas ou um universo interligado.

"Primeiramente, estaremos muito ocupados com os livros e será um longo processo. Então, não, a ideia não é fazer uma DC ou Marvel ou coisa do tipo. A ideia é apenas seguir os livros", destacou.

Adaptação dos livros de J.K. Rowling

Em entrevista anterior ao The Times, Bloys afirmou que a adaptação televisiva seguirá os sete livros escritos por J.K. Rowling, com cada temporada dedicada a um volume da história. O primeiro capítulo será baseado em “A Pedra Filosofal”.

Imagens já divulgadas no trailer mostram momentos do início da trajetória de Harry Potter, como a chegada a Hogwarts e a viagem no trem ao lado de Rony. Personagens como Dumbledore, Snape e Draco Malfoy também aparecem na prévia.

Quando estreia a série de 'Harry Potter' na HBO?

A série "Harry Potter" tem estreia prevista para dezembro de 2026, no período de Natal, com oito episódios na primeira temporada.

As gravações já foram iniciadas, e a produção deve apresentar uma abordagem mais ampla, sem se limitar apenas ao ponto de vista do protagonista.

Elenco da série

O elenco principal inclui Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton no papel de Hermione Granger e Alastair Stout como Ron Weasley. Também foram confirmados John Lithgow como Alvo Dumbledore e Johnny Flynn como Lúcio Malfoy.

A produção ainda deve incluir personagens como Nicolas Flamel e o professor Binns, ampliando a presença de figuras do universo original.

Acompanhe tudo sobre:SériesHarry PotterMarvelHBO

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