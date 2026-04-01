'Com carinho, Kitty': que horas estreia a nova temporada na Netflix?

(Divulgação/Netflix)
Redação Exame
Publicado em 1 de abril de 2026 às 09h02.
A série "Com Carinho, Kitty" retorna nesta semana para sua 3ª temporada.
Um spin-off do filme "Para Todos os Garotos Que Já Amei", a produção acompanha a história de Kitty Song Covey, interpretada por Anna Cathcart. Na nova temporada, Kitty estará em seu último ano na escola KISS, na Coreia do Sul.
A nova temporada da produção estreia na Netflix na próxima quinta-feira, 2 de abril.
Os novos episódios chegam nesta quinta-feira, 2, às 05h da manhã (horário de Brasília).
Segundo a sinopse oficial, na nova temporada, a personagem planeja aproveitar o período para viver experiências com os amigos e fortalecer laços familiares na Coreia do Sul.
Parte central da trama envolve a tentativa de definir seu relacionamento com Min Ho, interpretado por Sang Heon Lee, enquanto lida com dúvidas sobre sentimentos e futuro. Revelações inesperadas e novos personagens também prometem aparecer ao longo dos episódios.
Para alegria dos fãs, Lara Jean Covey (Lana Condor), personagem original da franquia de filmes e irmã de Kitty, irá retornar ao universo para apoiar a irmã em um dos momentos mais decisivos.