'Harry Potter': HBO quer acelerar série e já prepara 2ª temporada; veja o que se sabe

‘Harry Potter’: 1ª temporada da série da HBO tem estreia marcada para o Natal de 2026 (Reprodução/Redes Sociais)
Redatora
Publicado em 30 de março de 2026 às 11h05.
A HBO já trabalha na segunda temporada da série “Harry Potter” antes mesmo da estreia da primeira, em dezembro deste ano. A informação foi divulgada por Casey Bloys, chefe da plataforma, em entrevista ao jornal The Times, de Londres.
Segundo o executivo, a equipe de roteiristas já iniciou a produção dos novos episódios. Ele afirmou que a estratégia é reduzir o tempo entre as temporadas, mas destacou que a série não terá lançamentos anuais.
“Nosso objetivo é não ter um intervalo muito grande, principalmente porque as crianças estão crescendo”, disse o executivo. Ele também afirmou que a série é grande e complexa, o que exige mais tempo de produção.
A adaptação televisiva seguirá os sete livros escritos por J.K. Rowling, com cada temporada dedicada a um volume da história. O primeiro capítulo será baseado em “A Pedra Filosofal”.
Imagens já divulgadas no trailer mostram momentos do início da trajetória de Harry Potter, como a chegada a Hogwarts e a viagem no trem ao lado de Rony.
Personagens como Dumbledore, Snape e Draco Malfoy também aparecem.
A série de “Harry Potter” traz novos nomes para interpretar os protagonistas e personagens do universo criado por J.K. Rowling.
Entre o elenco principal inclui:
As gravações ocorrem nos estúdios Warner Bros. Studios Leavesden. A série tem Francesca Gardiner como showrunner e direção de Mark Mylod. A produção executiva inclui Rowling, Neil Blair, Ruth Kenley-Letts e David Heyman.