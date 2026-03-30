Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

'Harry Potter': HBO quer acelerar série e já prepara 2ª temporada; veja o que se sabe

Chefe do serviço de streaming disse que nova temporada já está sendo escrita e que objetivo é reduzir o intervalo entre os lançamentos

‘Harry Potter’: 1ª temporada da série da HBO tem estreia marcada para o Natal de 2026 (Reprodução/Redes Sociais)

‘Harry Potter’: 1ª temporada da série da HBO tem estreia marcada para o Natal de 2026 (Reprodução/Redes Sociais)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 30 de março de 2026 às 11h05.

A HBO já trabalha na segunda temporada da série “Harry Potter” antes mesmo da estreia da primeira, em dezembro deste ano. A informação foi divulgada por Casey Bloys, chefe da plataforma, em entrevista ao jornal The Times, de Londres.

Segundo o executivo, a equipe de roteiristas já iniciou a produção dos novos episódios. Ele afirmou que a estratégia é reduzir o tempo entre as temporadas, mas destacou que a série não terá lançamentos anuais.

“Nosso objetivo é não ter um intervalo muito grande, principalmente porque as crianças estão crescendo”, disse o executivo. Ele também afirmou que a série é grande e complexa, o que exige mais tempo de produção.

Adaptação dos livros de 'Harry Potter'

A adaptação televisiva seguirá os sete livros escritos por J.K. Rowling, com cada temporada dedicada a um volume da história. O primeiro capítulo será baseado em “A Pedra Filosofal”.

Imagens já divulgadas no trailer mostram momentos do início da trajetória de Harry Potter, como a chegada a Hogwarts e a viagem no trem ao lado de Rony.

Personagens como Dumbledore, Snape e Draco Malfoy também aparecem.

Elenco principal da série

A série de “Harry Potter” traz novos nomes para interpretar os protagonistas e personagens do universo criado por J.K. Rowling.

Entre o elenco principal inclui:

  • Dominic McLaughlin como Harry Potter
  • Alastair Stout como Ron Weasley
  • Arabella Stanton como Hermione Granger
  • John Lithgow como Albus Dumbledore
  • Paapa Essiedu como Severus Snape
  • Janet McTeer como Minerva McGonagall
  • Nick Frost como Rubeus Hagrid
  • Paul Whitehouse como Argus Filch
  • Luke Thallon como Quirinus Quirrell
  • Lox Pratt como Draco Malfoy
  • Bel Powley como Petunia Dursley
  • Daniel Rigby como Vernon Dursley
  • Katherine Parkinson como Molly Weasley

As gravações ocorrem nos estúdios Warner Bros. Studios Leavesden. A série tem Francesca Gardiner como showrunner e direção de Mark Mylod. A produção executiva inclui Rowling, Neil Blair, Ruth Kenley-Letts e David Heyman.

Acompanhe tudo sobre:SériesHBOHarry Potter

Mais de Pop

BTS volta ao topo da Billboard e bate recorde com o álbum 'Arirang'

BBB 26: Jordana, Marciele ou Solange? Enquete revela quem deve sair no paredão

Por que Apple, Amazon e Google podem escapar da 'morte do streaming de música'

3ª temporada de 'Com Carinho, Kitty' estreia na Netflix esta semana; veja data

Mais na Exame

Negócios

A nova aposta da Kraft Heinz para dobrar de tamanho até 2030: o ketchup zero

Esporte

Às vésperas da Copa, Google entra para o time de patrocinadores da Seleção Brasileira de Futebol

Minhas Finanças

Restituição do IR 2026 terá 4 lotes; veja o calendário completo

Economia

Brasil tem 2 vantagens para lidar com choques da Guerra do Irã, diz Galípolo