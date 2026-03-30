'Harry Potter': HBO quer acelerar série e já prepara 2ª temporada; veja o que se sabe

A HBO já trabalha na segunda temporada da série “Harry Potter” antes mesmo da estreia da primeira, em dezembro deste ano. A informação foi divulgada por Casey Bloys, chefe da plataforma, em entrevista ao jornal The Times, de Londres.

Segundo o executivo, a equipe de roteiristas já iniciou a produção dos novos episódios. Ele afirmou que a estratégia é reduzir o tempo entre as temporadas, mas destacou que a série não terá lançamentos anuais.

“Nosso objetivo é não ter um intervalo muito grande, principalmente porque as crianças estão crescendo”, disse o executivo. Ele também afirmou que a série é grande e complexa, o que exige mais tempo de produção.

Adaptação dos livros de 'Harry Potter'

A adaptação televisiva seguirá os sete livros escritos por J.K. Rowling, com cada temporada dedicada a um volume da história. O primeiro capítulo será baseado em “A Pedra Filosofal”.

Imagens já divulgadas no trailer mostram momentos do início da trajetória de Harry Potter, como a chegada a Hogwarts e a viagem no trem ao lado de Rony.

Personagens como Dumbledore, Snape e Draco Malfoy também aparecem.

Elenco principal da série

A série de “Harry Potter” traz novos nomes para interpretar os protagonistas e personagens do universo criado por J.K. Rowling.

Entre o elenco principal inclui:

Dominic McLaughlin como Harry Potter

Alastair Stout como Ron Weasley

Arabella Stanton como Hermione Granger

John Lithgow como Albus Dumbledore

Paapa Essiedu como Severus Snape

Janet McTeer como Minerva McGonagall

Nick Frost como Rubeus Hagrid

Paul Whitehouse como Argus Filch

Luke Thallon como Quirinus Quirrell

Lox Pratt como Draco Malfoy

Bel Powley como Petunia Dursley

Daniel Rigby como Vernon Dursley

Katherine Parkinson como Molly Weasley

As gravações ocorrem nos estúdios Warner Bros. Studios Leavesden. A série tem Francesca Gardiner como showrunner e direção de Mark Mylod. A produção executiva inclui Rowling, Neil Blair, Ruth Kenley-Letts e David Heyman.