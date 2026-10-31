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Halloween: 10 filmes de terror recentes para assistir na noite de 31 de outubro

Catálogo do terror recente reúne histórias de famílias assombradas, ameaças sobrenaturais e experimentos macabros; veja quais filmes escolher para a data

Halloween: de clássicos reinventados a sucessos contemporâneos, confira dez filmes de terror da última década para assistir no dia 31 de outubro (Reprodução)

Halloween: de clássicos reinventados a sucessos contemporâneos, confira dez filmes de terror da última década para assistir no dia 31 de outubro (Reprodução)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 04h01.

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Com o Halloween se aproximando, chega também a oportunidade de colocar os filmes de terror em dia. Os serviços de streaming oferecem opções para quem gosta de sustos repentinos, histórias sobrenaturais, suspense psicológico e criaturas que transformam situações cotidianas em pesadelos.

Para ajudar na escolha, selecionamos dez filmes que exploram diferentes vertentes do gênero e oferecem alternativas para a noite mais assustadora do ano.

1. 'Sorria' (2022)

O terror dirigido por Parker Finn acompanha Rose Cotter, uma psiquiatra que presencia um acontecimento perturbador envolvendo uma paciente. Depois do episódio, ela começa a experimentar situações inexplicáveis e passa a acreditar que uma presença sobrenatural está perseguindo seus passos.

O diferencial está nos sorrisos assustadores que aparecem em momentos inesperados. O filme combina tensão psicológica, sustos repentinos e uma atmosfera de paranoia que faz o espectador desconfiar até das cenas aparentemente comuns.

Onde assistir: Disney+.

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2. 'Fale Comigo' (2022)

Um grupo de adolescentes descobre uma mão embalsamada capaz de permitir contato com espíritos. A experiência vira uma brincadeira popular, até que uma das sessões ultrapassa os limites que os participantes conseguem controlar.

Dirigido pelos irmãos Danny e Michael Philippou, o filme apresenta uma abordagem contemporânea da possessão, com jovens que transformam o sobrenatural em entretenimento.

Onde assistir: HBO Max.

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3. 'Hereditário' (2018)

Após a morte da matriarca da família, Annie Graham começa a descobrir segredos perturbadores sobre a própria linhagem. Enquanto tenta lidar com o luto, a personagem percebe que acontecimentos estranhos estão relacionados a uma história familiar muito mais sombria.

Dirigido por Ari Aster, o longa constrói o medo a partir das relações entre os integrantes da família e de detalhes que ganham novos significados ao longo da trama.

Onde assistir: Prime Video.

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4. 'Um Lugar Silencioso' (2018)

Em um mundo devastado por criaturas que atacam qualquer pessoa que produza sons, uma família precisa sobreviver mantendo o silêncio. Pequenos ruídos podem revelar sua localização e colocar todos em perigo.

Dirigido e protagonizado por John Krasinski, o filme utiliza sons ambientes, expressões faciais e longos momentos de silêncio para criar suspense. A dinâmica familiar também acrescenta uma dimensão emocional à luta pela sobrevivência.

Onde assistir: Netflix.

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5. 'O Telefone Preto' (2021)

Um garoto de 13 anos é sequestrado por um assassino mascarado e mantido em um porão isolado. No local, ele encontra um telefone preto desconectado que começa a tocar, permitindo que escute as vozes de vítimas anteriores do criminoso. Com a ajuda delas, tenta encontrar uma maneira de escapar.

Estrelado por Ethan Hawke, o filme dirigido por Scott Derrickson combina suspense psicológico, elementos sobrenaturais e uma atmosfera sombria.

Onde assistir: Telecine.

6. 'M3GAN' (2022)

Uma engenheira desenvolve uma boneca equipada com inteligência artificial para cuidar de sua sobrinha órfã. Criada para proteger a criança, M3GAN passa a interpretar essa missão de maneira cada vez mais perigosa.

O filme mistura terror, ficção científica e humor ácido para explorar a dependência tecnológica e os limites de sistemas criados para substituir a presença humana.

Onde assistir: Telecine.

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7. 'A Substância' (2024)

Demi Moore interpreta Elisabeth Sparkle, uma celebridade que perde espaço na televisão e decide experimentar um tratamento capaz de criar uma versão mais jovem de si mesma. O procedimento promete resultados extraordinários, mas exige regras rigorosas e desencadeia consequências cada vez mais grotescas.

Dirigido por Coralie Fargeat, o longa utiliza o horror corporal para discutir padrões de beleza, envelhecimento e a pressão exercida sobre a aparência feminina.

Onde assistir: Netflix.

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8. 'Nosferatu' (2024)

Na releitura do clássico do terror, uma jovem passa a ser perseguida por uma presença sobrenatural ligada ao conde Orlok, uma criatura que espalha medo e destruição por onde passa.

Dirigido por Robert Eggers, o filme aposta em cenários góticos, sombras, figurinos de época e uma atmosfera opressora para reconstruir a lenda do vampiro.

Onde assistir: Netflix.

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9. 'Cemitério Maldito' (2019)

Baseado no romance de Stephen King, o filme acompanha uma família que se muda para uma casa próxima a uma estrada movimentada e descobre um antigo cemitério com propriedades sobrenaturais.

Quando uma tragédia atinge os moradores, a possibilidade de reverter a morte abre caminho para acontecimentos aterrorizantes.

A história explora o luto e o desejo de recuperar quem se perdeu, mostrando como decisões motivadas pela dor podem desencadear consequências devastadoras.

Onde assistir: Disney+ e Paramount+.

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10. 'Pecadores' (2025)

Dirigido por Ryan Coogler e protagonizado por Michael B. Jordan em dois papéis: o filme acompanha irmãos gêmeos que retornam à cidade natal, no Mississippi dos anos 1930, para abrir um estabelecimento musical. A inauguração, porém, acaba marcada pela chegada de uma ameaça sobrenatural.

A produção mistura vampiros, blues, violência e elementos históricos para construir uma narrativa que ultrapassa os limites do terror tradicional.

Onde assistir: Netflix e HBO Max.

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