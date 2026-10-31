Halloween: 10 filmes de terror recentes para assistir na noite de 31 de outubro

Com o Halloween se aproximando, chega também a oportunidade de colocar os filmes de terror em dia. Os serviços de streaming oferecem opções para quem gosta de sustos repentinos, histórias sobrenaturais, suspense psicológico e criaturas que transformam situações cotidianas em pesadelos.

Para ajudar na escolha, selecionamos dez filmes que exploram diferentes vertentes do gênero e oferecem alternativas para a noite mais assustadora do ano.

1. 'Sorria' (2022)

O terror dirigido por Parker Finn acompanha Rose Cotter, uma psiquiatra que presencia um acontecimento perturbador envolvendo uma paciente. Depois do episódio, ela começa a experimentar situações inexplicáveis e passa a acreditar que uma presença sobrenatural está perseguindo seus passos.

O diferencial está nos sorrisos assustadores que aparecem em momentos inesperados. O filme combina tensão psicológica, sustos repentinos e uma atmosfera de paranoia que faz o espectador desconfiar até das cenas aparentemente comuns.

Onde assistir: Disney+.

2. 'Fale Comigo' (2022)

Um grupo de adolescentes descobre uma mão embalsamada capaz de permitir contato com espíritos. A experiência vira uma brincadeira popular, até que uma das sessões ultrapassa os limites que os participantes conseguem controlar.

Dirigido pelos irmãos Danny e Michael Philippou, o filme apresenta uma abordagem contemporânea da possessão, com jovens que transformam o sobrenatural em entretenimento.

Onde assistir: HBO Max.

3. 'Hereditário' (2018)

Após a morte da matriarca da família, Annie Graham começa a descobrir segredos perturbadores sobre a própria linhagem. Enquanto tenta lidar com o luto, a personagem percebe que acontecimentos estranhos estão relacionados a uma história familiar muito mais sombria.

Dirigido por Ari Aster, o longa constrói o medo a partir das relações entre os integrantes da família e de detalhes que ganham novos significados ao longo da trama.

Onde assistir: Prime Video.

4. 'Um Lugar Silencioso' (2018)

Em um mundo devastado por criaturas que atacam qualquer pessoa que produza sons, uma família precisa sobreviver mantendo o silêncio. Pequenos ruídos podem revelar sua localização e colocar todos em perigo.

Dirigido e protagonizado por John Krasinski, o filme utiliza sons ambientes, expressões faciais e longos momentos de silêncio para criar suspense. A dinâmica familiar também acrescenta uma dimensão emocional à luta pela sobrevivência.

Onde assistir: Netflix.

5. 'O Telefone Preto' (2021)

Um garoto de 13 anos é sequestrado por um assassino mascarado e mantido em um porão isolado. No local, ele encontra um telefone preto desconectado que começa a tocar, permitindo que escute as vozes de vítimas anteriores do criminoso. Com a ajuda delas, tenta encontrar uma maneira de escapar.

Estrelado por Ethan Hawke, o filme dirigido por Scott Derrickson combina suspense psicológico, elementos sobrenaturais e uma atmosfera sombria.

Onde assistir: Telecine.

6. 'M3GAN' (2022)

Uma engenheira desenvolve uma boneca equipada com inteligência artificial para cuidar de sua sobrinha órfã. Criada para proteger a criança, M3GAN passa a interpretar essa missão de maneira cada vez mais perigosa.

O filme mistura terror, ficção científica e humor ácido para explorar a dependência tecnológica e os limites de sistemas criados para substituir a presença humana.

Onde assistir: Telecine.

7. 'A Substância' (2024)

Demi Moore interpreta Elisabeth Sparkle, uma celebridade que perde espaço na televisão e decide experimentar um tratamento capaz de criar uma versão mais jovem de si mesma. O procedimento promete resultados extraordinários, mas exige regras rigorosas e desencadeia consequências cada vez mais grotescas.

Dirigido por Coralie Fargeat, o longa utiliza o horror corporal para discutir padrões de beleza, envelhecimento e a pressão exercida sobre a aparência feminina.

Onde assistir: Netflix.

8. 'Nosferatu' (2024)

Na releitura do clássico do terror, uma jovem passa a ser perseguida por uma presença sobrenatural ligada ao conde Orlok, uma criatura que espalha medo e destruição por onde passa.

Dirigido por Robert Eggers, o filme aposta em cenários góticos, sombras, figurinos de época e uma atmosfera opressora para reconstruir a lenda do vampiro.

Onde assistir: Netflix.

9. 'Cemitério Maldito' (2019)

Baseado no romance de Stephen King, o filme acompanha uma família que se muda para uma casa próxima a uma estrada movimentada e descobre um antigo cemitério com propriedades sobrenaturais.

Quando uma tragédia atinge os moradores, a possibilidade de reverter a morte abre caminho para acontecimentos aterrorizantes.

A história explora o luto e o desejo de recuperar quem se perdeu, mostrando como decisões motivadas pela dor podem desencadear consequências devastadoras.

Onde assistir: Disney+ e Paramount+.

10. 'Pecadores' (2025)

Dirigido por Ryan Coogler e protagonizado por Michael B. Jordan em dois papéis: o filme acompanha irmãos gêmeos que retornam à cidade natal, no Mississippi dos anos 1930, para abrir um estabelecimento musical. A inauguração, porém, acaba marcada pela chegada de uma ameaça sobrenatural.

A produção mistura vampiros, blues, violência e elementos históricos para construir uma narrativa que ultrapassa os limites do terror tradicional.

Onde assistir: Netflix e HBO Max.