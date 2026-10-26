Nova temporada de 'Lupin' conquista a crítica e chega ao topo da Netflix mundial

A quarta temporada da série francesa "Lupin" estreou na última sexta-feira, 23, e já conquistou o topo do ranking mundial da plataforma. Para completar, a produção alcançou 100% de aprovação da crítica especializada no Rotten Tomatoes.

Estrelada por Omar Sy, a série retorna após mais de três anos de espera e aposta novamente nas aventuras de Assane Diop, um ladrão habilidoso que usa disfarces, inteligência e planos elaborados para enfrentar adversários perigosos.

'Lupin: Parte 4' conquista a crítica e o público

A quarta temporada de "Lupin" estreou com 100% de aprovação no Rotten Tomatoes, plataforma que reúne avaliações de críticos profissionais. O resultado considera cinco análises publicadas até o momento e ainda pode mudar conforme novas críticas forem adicionadas.

A terceira temporada também registra 100% de aprovação no site, indicando uma recepção positiva da crítica para os dois capítulos mais recentes da produção.

Segundo o FlixPatrol, a série também ocupa atualmente o primeiro lugar no Top 10 de séries mais assistidas da Netflix.

Nova temporada chega após três anos de espera

A quarta parte de "Lupin" chegou ao catálogo depois de mais de três anos desde o lançamento da terceira temporada, em 2023. Os novos episódios preservam os elementos que caracterizam a produção: mistérios, planos engenhosos, perseguições e reviravoltas.

Quatro anos após os acontecimentos da terceira parte, Assane continua preso e planeja cumprir o restante da pena para reencontrar a família no Senegal. Seus planos mudam quando um impostor anuncia uma série de roubos simultâneos a museus usando o nome de Lupin. Com imagens que o colocam na cena de um dos crimes, o protagonista precisa escapar da prisão para provar sua inocência e descobrir quem está por trás dos assaltos.

Confira o trailer de 'Lupin: Parte 4'

'Lupin' vai ter parte 5?

A Netflix ainda não confirmou uma continuação da série, mas Omar Sy já deixou claro que gostaria de continuar interpretando Assane Diop. Em entrevista à revista francesa Première, o ator afirmou que aceitaria viver o personagem pelo resto da vida.

Em outra entrevista, ao Radio Times, que foi ao ar no último sábado, 24, Sy também comentou o futuro que gostaria de ver para o personagem: "Quero ver Assane encontrando paz e conseguindo equilibrar a vida de criminoso com seu papel de pai", definiu o ator.