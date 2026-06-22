Os 10 livros favoritos de Stephen King

Stephen King: lista de favoritos mostra influências que vão muito além do terror (Brian ZAK/Getty Images)
Redatora
Publicado em 22 de junho de 2026 às 07h50.
Conhecido por clássicos do terror como "It: A Coisa" e "O Iluminado", o escritor Stephen King surpreendeu ao revelar quais considera seus livros favoritos de todos os tempos. A seleção reúne obras de diferentes gêneros e períodos históricos, com destaque para romances clássicos e títulos marcados por críticas sociais e políticas.
A lista foi divulgada originalmente no livro The Top Ten: Writers Pick Their Favorite Books, publicado em 2007. Na obra, diversos escritores foram convidados a apontar seus livros preferidos.
Embora seja conhecido como um dos maiores nomes da literatura de terror, King escolheu principalmente obras que vão além do gênero que o consagrou.
Nascido em 1947, em Portland, no estado do Maine, Stephen King alcançou projeção internacional com o romance "Carrie, a Estranha", publicado em 1974. Desde então, o autor lançou mais de 60 romances e centenas de contos, muitos deles adaptados para o cinema e a televisão.
Além do terror, sua produção inclui obras de drama, fantasia, suspense e ficção contemporânea, como "À Espera de um Milagre" e Rita Hayworth e a "Redenção de Shawshank", que inspirou o filme "Um Sonho de Liberdade".
Embora o terror tenha transformado Stephen King em um dos autores mais populares do mundo, sua lista de favoritos mostra uma influência literária muito mais ampla, que atravessa diferentes gêneros, épocas e estilos.