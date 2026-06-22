Os 10 livros favoritos de Stephen King

Conhecido por clássicos do terror como "It: A Coisa" e "O Iluminado", o escritor Stephen King surpreendeu ao revelar quais considera seus livros favoritos de todos os tempos. A seleção reúne obras de diferentes gêneros e períodos históricos, com destaque para romances clássicos e títulos marcados por críticas sociais e políticas.

A lista foi divulgada originalmente no livro The Top Ten: Writers Pick Their Favorite Books, publicado em 2007. Na obra, diversos escritores foram convidados a apontar seus livros preferidos.

Embora seja conhecido como um dos maiores nomes da literatura de terror, King escolheu principalmente obras que vão além do gênero que o consagrou.

Quem é Stephen King?

Nascido em 1947, em Portland, no estado do Maine, Stephen King alcançou projeção internacional com o romance "Carrie, a Estranha", publicado em 1974. Desde então, o autor lançou mais de 60 romances e centenas de contos, muitos deles adaptados para o cinema e a televisão.

Além do terror, sua produção inclui obras de drama, fantasia, suspense e ficção contemporânea, como "À Espera de um Milagre" e Rita Hayworth e a "Redenção de Shawshank", que inspirou o filme "Um Sonho de Liberdade".

Confira a lista dos 10 livros favoritos de Stephen King

A Argosy Dourada, Os Contos Mais Célebres da Língua Inglesa – editado por Charles Grayson e Van H. Cartmell (1955)

As Aventuras de Huckleberry Finn – Mark Twain (1884)

Os Versos Satânicos – Salman Rushdie (1988)

McTeague – Frank Norris (1899)

O Senhor das Moscas – William Golding (1954)

Bleak House – Charles Dickens (1853)

1984 – George Orwell (1949)

O Quarteto Raj – Paul Scott (1976)

Luz em Agosto – William Faulkner (1932)

Meridiano de Sangue – Cormac McCarthy (1985)

Embora o terror tenha transformado Stephen King em um dos autores mais populares do mundo, sua lista de favoritos mostra uma influência literária muito mais ampla, que atravessa diferentes gêneros, épocas e estilos.