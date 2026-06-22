Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Os 10 livros favoritos de Stephen King

Conhecido pelo terror, autor de 'It: A Coisa' e 'O Iluminado' incluiu clássicos da literatura, sátiras políticas e romances históricos em sua seleção

Stephen King: lista de favoritos mostra influências que vão muito além do terror (Brian ZAK/Getty Images)

Stephen King: lista de favoritos mostra influências que vão muito além do terror (Brian ZAK/Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 22 de junho de 2026 às 07h50.

Conhecido por clássicos do terror como "It: A Coisa" e "O Iluminado", o escritor Stephen King surpreendeu ao revelar quais considera seus livros favoritos de todos os tempos. A seleção reúne obras de diferentes gêneros e períodos históricos, com destaque para romances clássicos e títulos marcados por críticas sociais e políticas.

A lista foi divulgada originalmente no livro The Top Ten: Writers Pick Their Favorite Books, publicado em 2007. Na obra, diversos escritores foram convidados a apontar seus livros preferidos.

Embora seja conhecido como um dos maiores nomes da literatura de terror, King escolheu principalmente obras que vão além do gênero que o consagrou.

Quem é Stephen King?

Nascido em 1947, em Portland, no estado do Maine, Stephen King alcançou projeção internacional com o romance "Carrie, a Estranha", publicado em 1974. Desde então, o autor lançou mais de 60 romances e centenas de contos, muitos deles adaptados para o cinema e a televisão.

Além do terror, sua produção inclui obras de drama, fantasia, suspense e ficção contemporânea, como "À Espera de um Milagre" e Rita Hayworth e a "Redenção de Shawshank", que inspirou o filme "Um Sonho de Liberdade".

Confira a lista dos 10 livros favoritos de Stephen King

  • A Argosy Dourada, Os Contos Mais Célebres da Língua Inglesa – editado por Charles Grayson e Van H. Cartmell (1955)
  • As Aventuras de Huckleberry Finn – Mark Twain (1884)
  • Os Versos Satânicos – Salman Rushdie (1988)
  • McTeague – Frank Norris (1899)
  • O Senhor das Moscas – William Golding (1954)
  • Bleak House – Charles Dickens (1853)
  • 1984 – George Orwell (1949)
  • O Quarteto Raj – Paul Scott (1976)
  • Luz em Agosto – William Faulkner (1932)
  • Meridiano de Sangue – Cormac McCarthy (1985)

Embora o terror tenha transformado Stephen King em um dos autores mais populares do mundo, sua lista de favoritos mostra uma influência literária muito mais ampla, que atravessa diferentes gêneros, épocas e estilos.

Acompanhe tudo sobre:LivrosCinema

Mais de Pop

De Bad Bunny a Conan O’Brien: os novos nomes do elenco de 'Toy Story 5'

Preço de 'GTA 6' vaza antes da pré-venda e valor assusta fãs; veja o que se sabe

Pré-venda do 'GTA 6' começa nesta semana; veja data, onde comprar e tudo que precisa saber

Quem trai Rhaenyra em 'A Casa do Dragão'? Veja o que deve acontecer na série

Mais na Exame

Mercados

Plano para definir acordo entre EUA e Irã derruba petróleo; Brent vai a US$ 78,78

Esporte

Pausa para hidratação: paradas na Copa do Mundo são 'comerciais' ou estão mudando os jogos?

Pop

De Bad Bunny a Conan O’Brien: os novos nomes do elenco de 'Toy Story 5'

Mundo

Chanceler do Irã relata progresso em acordo sobre guerra no Líbano