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Relação com o titular e habilidade de articulação: entenda o papel do vice-presidente

Cargo não tem rotina administrativa fixa pela Constituição mas seu papel vai além da sucessão presidencial

A atuação de um vice-presidente pode variar desde uma postura discreta e de bastidor até um forte protagonismo na gestão pública (YouTube/Reprodução)

A atuação de um vice-presidente pode variar desde uma postura discreta e de bastidor até um forte protagonismo na gestão pública (YouTube/Reprodução)

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Publicado em 30 de outubro de 2026 às 21h03.

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Com a atribuição primária de substituir o presidente em ocasiões de viagem, licença ou vacância, a vice-presidência da República guarda uma dinâmica funcional singular na estrutura do Poder Executivo brasileiro. Enquanto o presidente está em pleno exercício de suas funções, o papel do vice não possui obrigações administrativas rígidas ou rotinas fixas predeterminadas pelo texto constitucional, permitindo que a relevância do cargo oscile significativamente a cada mandato.

A atuação de um vice-presidente pode variar desde uma postura discreta e de bastidor até um forte protagonismo na gestão pública. Historicamente, a amplitude dessas tarefas é moldada por dois fatores centrais: a relação de confiança estabelecida com o presidente da República e a capacidade de articulação do próprio ocupante para construir pontes com o Congresso Nacional, governadores e setores da sociedade civil.

Missões estratégicas e acúmulo de funções

Na ausência de uma agenda diária imposta por lei, cabe ao titular do Palácio do Planalto delegar atribuições ao seu substituto imediato. Em governos passados e recentes, essa descentralização assumiu diferentes formatos:

  • Missões diplomáticas e comerciais: Chefiar delegações internacionais e representar o País em posse de líderes estrangeiros ou em fóruns multilaterais.

  • Coordenação de comissões e conselhos: Liderar debates estratégicos de longo prazo, como conselhos voltados ao desenvolvimento da Amazônia, transição energética ou infraestrutura.

  • Comando de ministérios: Assumir pastas de grande relevância na Esplanada — a exemplo do vice-presidente Geraldo Alckmin, que assumiu o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços entre 2023 até abril de 2026 —, combinando a liturgia da vice-presidência com a gestão direta de políticas públicas.

  • Articulação política: Atuar como interlocutor junto ao Poder Legislativo no acompanhamento da tramitação de propostas prioritárias do Executivo.

 

Arquitetura constitucional do cargo

O desenho institucional da vice-presidência reflete o equilíbrio entre estabilidade e flexibilidade. O artigo 79 da Constituição Federal determina que o vice auxiliará o presidente sempre que por ele convocado para missões especiais, além de conceder espaço para que leis complementares estabeleçam eventuais atribuições adicionais.

Apesar dessa abertura para uma atuação expandida, a função carrega um componente de reserva institucional. O vice-presidente permanece como o garantidor imediato da continuidade administrativa em cenários de transição ou impedimento do titular.

Assim, a influência real da vice-presidência da República não reside estritamente em um organograma formal, mas no espaço político negociado no dia a dia da governabilidade e na habilidade de transformar a posição de auxílio em uma peça-chave da governança do Estado.

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