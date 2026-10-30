Relação com o titular e habilidade de articulação: entenda o papel do vice-presidente

A atuação de um vice-presidente pode variar desde uma postura discreta e de bastidor até um forte protagonismo na gestão pública. Historicamente, a amplitude dessas tarefas é moldada por dois fatores centrais: a relação de confiança estabelecida com o presidente da República e a capacidade de articulação do próprio ocupante para construir pontes com o Congresso Nacional, governadores e setores da sociedade civil.

Missões estratégicas e acúmulo de funções

Na ausência de uma agenda diária imposta por lei, cabe ao titular do Palácio do Planalto delegar atribuições ao seu substituto imediato. Em governos passados e recentes, essa descentralização assumiu diferentes formatos:

Missões diplomáticas e comerciais: Chefiar delegações internacionais e representar o País em posse de líderes estrangeiros ou em fóruns multilaterais.

Coordenação de comissões e conselhos: Liderar debates estratégicos de longo prazo, como conselhos voltados ao desenvolvimento da Amazônia, transição energética ou infraestrutura.

Comando de ministérios: Assumir pastas de grande relevância na Esplanada — a exemplo do vice-presidente Geraldo Alckmin, que assumiu o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços entre 2023 até abril de 2026 —, combinando a liturgia da vice-presidência com a gestão direta de políticas públicas.

Articulação política: Atuar como interlocutor junto ao Poder Legislativo no acompanhamento da tramitação de propostas prioritárias do Executivo.

Arquitetura constitucional do cargo



O desenho institucional da vice-presidência reflete o equilíbrio entre estabilidade e flexibilidade. O artigo 79 da Constituição Federal determina que o vice auxiliará o presidente sempre que por ele convocado para missões especiais, além de conceder espaço para que leis complementares estabeleçam eventuais atribuições adicionais.

Apesar dessa abertura para uma atuação expandida, a função carrega um componente de reserva institucional. O vice-presidente permanece como o garantidor imediato da continuidade administrativa em cenários de transição ou impedimento do titular.

Assim, a influência real da vice-presidência da República não reside estritamente em um organograma formal, mas no espaço político negociado no dia a dia da governabilidade e na habilidade de transformar a posição de auxílio em uma peça-chave da governança do Estado.