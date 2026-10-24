Sua TV é 4K, mas a Netflix não? O que conferir antes de trocar o aparelho

Netflix em 4K: resolução máxima depende do plano e de todos os aparelhos ligados à TV (Thomas Fuller/SOPA Images/LightRocket /Getty Images)
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Publicado em 24 de outubro de 2026 às 12h54.
A Netflix só exibe 4K quando as condições se somam: plano Premium, título disponível em 4K, conexão estável de pelo menos 15 Mbps, uso de dados em Alto ou Automático e aparelhos, cabos e portas HDMI compatíveis. Antes de trocar a TV, o teste mais rápido é abrir o app nativo da televisão, medir a rede pelo próprio app e reproduzir um título com selo 4K.
A TV traz 4K estampado na caixa, mas a Netflix aparece com imagem de Full HD. Na maior parte dos casos, a televisão não é a culpada. Para entregar a resolução máxima, a Netflix exige plano Premium, título disponível em 4K, internet estável de pelo menos 15 Mbps e uma cadeia de aparelhos, cabos e portas HDMI compatível do começo ao fim. Quando um desses elos falha, o serviço reproduz na maior qualidade que o elo mais fraco permite.
A checagem abaixo segue a ordem indicada pela Central de Ajuda da Netflix e não exige comprar nada.
Só o Premium. É o único plano com resolução 4K (Ultra HD) e HDR. O Padrão e o Padrão com anúncios param em 1080p. Desde o reajuste de outubro de 2026, o Premium custa R$ 71,90 por mês no Brasil, contra R$ 51,90 do Padrão e R$ 25,90 do plano com anúncios.
O nome do plano ativo aparece na página Conta, no navegador. Quando o app detecta um aparelho capaz de reproduzir em qualidade superior à da assinatura, a Netflix pode exibir um convite para mudar de plano.
Nem todo título do catálogo tem versão 4K. A página de detalhes de cada filme ou série mostra rótulos que indicam a qualidade em que ele será reproduzido naquele aparelho:
Digitar "4K" na busca do app lista os títulos disponíveis no formato. Para teste de resolução, a Netflix indica Ilha de Segredos, 1922, Após o Furacão Maria e Passarinheiros. Para HDR, a sugestão é Nosso Planeta, Perdidos no Espaço e A Fera do Mar.
Em algumas TVs, a página mostra um único rótulo mesmo quando mais de um se aplica. Um título reproduzido em 4K com Dolby Vision, por exemplo, pode exibir só o selo Dolby Vision. A falta do selo 4K, sozinha, não comprova problema no plano ou na TV.
A recomendação oficial é de 15 Mbps ou mais, com conexão estável, para Ultra HD. Para 1080p, o patamar cai para 5 Mbps, e para 720p, para 3 Mbps.
Em conexões lentas ou instáveis, o app reduz a qualidade para evitar travamentos. A reprodução também pode começar em resolução mais baixa e subir alguns segundos depois. O número que importa é a velocidade que chega à TV, não a contratada com a operadora: Wi-Fi distante do roteador e vários aparelhos dividindo a rede derrubam a taxa entregue à televisão.
O teste feito no celular não mede a conexão da TV. O próprio app da Netflix tem um verificador:
No celular, o caminho é Minha Netflix, Menu, Configurações do aplicativo e Teste a velocidade da internet. No computador, a Netflix indica o site Fast.com.
Cada perfil tem uma opção de uso de dados própria. Se ela estiver em Baixo ou Médio, a Netflix não entrega 4K. Para conferir:
O HDR também pode estar desligado no app. Em TVs e aparelhos compatíveis, basta abrir a Netflix, apertar Voltar, entrar em Ajuda, depois em Vídeo, e selecionar HDR ativado. Segundo a Netflix, alguns aparelhos saem de fábrica com o HDR desativado.
Sim, e esse é o elo mais esquecido. Para exibir 4K, todos os aparelhos entre a internet e a tela precisam ser compatíveis com a resolução. A Netflix usa como exemplo uma TV ligada a um streaming stick e a um receptor de áudio: os três precisam suportar 4K ou HDR.
Um stick de entrada que só reproduz em Full HD, ou uma soundbar antiga instalada no meio do caminho do HDMI, trava a resolução da TV inteira. O teste mais rápido é abrir a Netflix pelo app nativo da smart TV, sem intermediários. Se o título aparecer em 4K ali, o gargalo está fora da televisão.
A Netflix também pede sistema e firmware atualizados em cada aparelho da cadeia. Outro ponto é conferir se a resolução de saída do stick ou do receptor está configurada para 4K.
Cabo comum e porta errada estão entre as causas mais simples de corrigir. Os requisitos são:
Só depois de esgotar a lista. Se o app nativo da TV, com plano Premium, título com selo 4K, pelo menos 15 Mbps medidos na própria televisão, uso de dados em Alto ou Automático e software atualizado, ainda não exibe 4K, a Netflix orienta procurar o fabricante do aparelho. O suporte da marca consegue confirmar se o modelo é compatível com o app em Ultra HD ou se há atualização pendente.
Não. A resolução depende do plano Premium, de o título estar disponível em 4K, da conexão e de todos os aparelhos ligados à TV. A qualidade também pode cair durante a reprodução se a internet oscilar.
Não. A Netflix recomenda 15 Mbps estáveis para Ultra HD. Em casas com várias telas assistindo ao mesmo tempo, a conexão é dividida entre elas.
Não. O Padrão e o Padrão com anúncios chegam a 1080p. O 4K é exclusivo do Premium.
Não. HDR, HDR10+ e Dolby Vision tratam de contraste e cores; 4K trata de resolução. Em algumas TVs, porém, um título em 4K com Dolby Vision exibe só o selo Dolby Vision.
Até 7 GB por hora por aparelho, segundo a Netflix. Quem tem franquia de dados pode reduzir o uso nas Configurações de reprodução do perfil.