Sua TV é 4K, mas a Netflix não? O que conferir antes de trocar o aparelho

RESUMO ＋ A Netflix só exibe 4K quando as condições se somam: plano Premium, título disponível em 4K, conexão estável de pelo menos 15 Mbps, uso de dados em Alto ou Automático e aparelhos, cabos e portas HDMI compatíveis. Antes de trocar a TV, o teste mais rápido é abrir o app nativo da televisão, medir a rede pelo próprio app e reproduzir um título com selo 4K.

A TV traz 4K estampado na caixa, mas a Netflix aparece com imagem de Full HD. Na maior parte dos casos, a televisão não é a culpada. Para entregar a resolução máxima, a Netflix exige plano Premium, título disponível em 4K, internet estável de pelo menos 15 Mbps e uma cadeia de aparelhos, cabos e portas HDMI compatível do começo ao fim. Quando um desses elos falha, o serviço reproduz na maior qualidade que o elo mais fraco permite.

A checagem abaixo segue a ordem indicada pela Central de Ajuda da Netflix e não exige comprar nada.

Qual plano da Netflix tem 4K?

Só o Premium. É o único plano com resolução 4K (Ultra HD) e HDR. O Padrão e o Padrão com anúncios param em 1080p. Desde o reajuste de outubro de 2026, o Premium custa R$ 71,90 por mês no Brasil, contra R$ 51,90 do Padrão e R$ 25,90 do plano com anúncios.

O nome do plano ativo aparece na página Conta, no navegador. Quando o app detecta um aparelho capaz de reproduzir em qualidade superior à da assinatura, a Netflix pode exibir um convite para mudar de plano.

Como saber se o filme ou série está em 4K na Netflix?

Nem todo título do catálogo tem versão 4K. A página de detalhes de cada filme ou série mostra rótulos que indicam a qualidade em que ele será reproduzido naquele aparelho:

4K: maior resolução disponível na Netflix, também chamada de Ultra HD;

maior resolução disponível na Netflix, também chamada de Ultra HD; 4K HDR: resolução 4K combinada com alta faixa dinâmica;

resolução 4K combinada com alta faixa dinâmica; HD: 1080p ou 720p, mesmo em uma TV 4K;

1080p ou 720p, mesmo em uma TV 4K; Dolby Vision, HDR ou HDR10+: indicam alta faixa dinâmica, que melhora contraste e cores, e não resolução.

Digitar "4K" na busca do app lista os títulos disponíveis no formato. Para teste de resolução, a Netflix indica Ilha de Segredos, 1922, Após o Furacão Maria e Passarinheiros. Para HDR, a sugestão é Nosso Planeta, Perdidos no Espaço e A Fera do Mar.

Em algumas TVs, a página mostra um único rótulo mesmo quando mais de um se aplica. Um título reproduzido em 4K com Dolby Vision, por exemplo, pode exibir só o selo Dolby Vision. A falta do selo 4K, sozinha, não comprova problema no plano ou na TV.

Qual velocidade de internet a Netflix pede para 4K?

A recomendação oficial é de 15 Mbps ou mais, com conexão estável, para Ultra HD. Para 1080p, o patamar cai para 5 Mbps, e para 720p, para 3 Mbps.

Em conexões lentas ou instáveis, o app reduz a qualidade para evitar travamentos. A reprodução também pode começar em resolução mais baixa e subir alguns segundos depois. O número que importa é a velocidade que chega à TV, não a contratada com a operadora: Wi-Fi distante do roteador e vários aparelhos dividindo a rede derrubam a taxa entregue à televisão.

Como testar a internet da TV pelo app da Netflix

O teste feito no celular não mede a conexão da TV. O próprio app da Netflix tem um verificador:

Abra o app: entre na Netflix pela TV ou pelo aparelho de streaming e escolha um perfil; Abra o menu: na tela inicial, aperte o botão Voltar do controle remoto; Acesse o teste: selecione Ajuda e depois Verifique a sua rede (no menu superior, a opção fica à esquerda do ícone do perfil; no menu lateral, na parte de baixo); Compare o resultado: para 4K, a velocidade exibida precisa ser igual ou maior que 15 Mbps.

No celular, o caminho é Minha Netflix, Menu, Configurações do aplicativo e Teste a velocidade da internet. No computador, a Netflix indica o site Fast.com.

Qual configuração da conta pode limitar a imagem?

Cada perfil tem uma opção de uso de dados própria. Se ela estiver em Baixo ou Médio, a Netflix não entrega 4K. Para conferir:

No navegador, acesse a página Conta da Netflix; Entre em Perfis e escolha o perfil usado na TV; Selecione Configurações de reprodução; Em Uso de dados por tela, marque Alto ou Automático.

O HDR também pode estar desligado no app. Em TVs e aparelhos compatíveis, basta abrir a Netflix, apertar Voltar, entrar em Ajuda, depois em Vídeo, e selecionar HDR ativado. Segundo a Netflix, alguns aparelhos saem de fábrica com o HDR desativado.

Streaming stick, soundbar ou receiver podem bloquear o 4K?

Sim, e esse é o elo mais esquecido. Para exibir 4K, todos os aparelhos entre a internet e a tela precisam ser compatíveis com a resolução. A Netflix usa como exemplo uma TV ligada a um streaming stick e a um receptor de áudio: os três precisam suportar 4K ou HDR.

Um stick de entrada que só reproduz em Full HD, ou uma soundbar antiga instalada no meio do caminho do HDMI, trava a resolução da TV inteira. O teste mais rápido é abrir a Netflix pelo app nativo da smart TV, sem intermediários. Se o título aparecer em 4K ali, o gargalo está fora da televisão.

A Netflix também pede sistema e firmware atualizados em cada aparelho da cadeia. Outro ponto é conferir se a resolução de saída do stick ou do receptor está configurada para 4K.

Qual cabo HDMI e qual porta usar para Netflix em 4K?

Cabo comum e porta errada estão entre as causas mais simples de corrigir. Os requisitos são:

Cabo: Premium High Speed HDMI ou Ultra High Speed HDMI, com a identificação em geral impressa no próprio cabo ou nos conectores;

Premium High Speed HDMI ou Ultra High Speed HDMI, com a identificação em geral impressa no próprio cabo ou nos conectores; Porta: entrada HDMI compatível com HDCP 2.2 ou versão posterior, que costuma ser a HDMI 1;

entrada HDMI compatível com HDCP 2.2 ou versão posterior, que costuma ser a HDMI 1; Configuração da entrada: algumas TVs exigem ativar um modo de sinal ampliado por porta HDMI, com nomes como HDMI Ultra HD Deep Color, em modelos LG, e Sinal de Entrada Plus, em modelos Samsung.

Quando vale trocar a TV?

Só depois de esgotar a lista. Se o app nativo da TV, com plano Premium, título com selo 4K, pelo menos 15 Mbps medidos na própria televisão, uso de dados em Alto ou Automático e software atualizado, ainda não exibe 4K, a Netflix orienta procurar o fabricante do aparelho. O suporte da marca consegue confirmar se o modelo é compatível com o app em Ultra HD ou se há atualização pendente.