'Dexter: Ressurreição': quando estreia o 2º episódio da segunda temporada?

Dexter Morgan ainda tem contas a acertar. Depois de escapar da morte e tentar se reaproximar do filho, o serial killer está de volta em uma nova temporada de Dexter: Ressurreição. A produção, estrelada por Michael C. Hall, estreou nesta sexta-feira, 30 de outubro, no Paramount+.

O novo ano terá dez episódios, disponibilizados um por semana. A história volta a acompanhar Dexter em Nova York, onde ele terá de lidar com novos criminosos e com os problemas que continuam ligados ao seu passado.

Quem quiser acompanhar a sequência da trama já pode marcar a próxima data:o segundo episódio será lançado em 6 de novembro, sexta-feira, às 4h (horário de Brasília), no Paramount+.

O que acontece na segunda temporada?

Desta vez, Dexter está dividido entre dois assassinos. Um deles é conhecido há décadas e tem uma longa trajetória de mortes. O outro é mais jovem e começa a aterrorizar Nova York de maneiras nunca vistas antes.

Harrison, vivido por Jack Alcott, também segue sua própria busca por justiça. Enquanto o filho enfrenta seus conflitos, Dexter precisa lidar com mais um problema inesperado: uma crise de meia-idade.

A temporada traz novos nomes para a produção. Brian Cox interpreta Don Frampt, o Estripador de Nova York, e divide o elenco regular com Dan Stevens, Bokeem Woodbine e Nona Parker Johnson. Krysten Ritter retorna em participação especial, enquanto Gabriel Luna aparece como convidado no papel do serial killer O Estranho de Olhos Caídos.

Como termina a história antes da nova temporada?

Dexter: Ressurreição dá continuidade à história apresentada em Dexter (2006-2013) e Dexter: New Blood (2022). No fim da produção anterior, o público acreditava que o protagonista havia morrido. A nova série, porém, revelou que ele sobreviveu.

Depois de despertar do coma, Dexter descobre que Harrison desapareceu. Ele vai então para Nova York à procura do filho, na esperança de consertar os erros do passado.

A busca também traz de volta Angel Batista (David Zayas), antigo colega de Dexter no Departamento de Polícia Metropolitana de Miami. Desconfiado, o detetive começa a fazer perguntas sobre o protagonista.

A primeira temporada ainda contou com o retorno de James Remar, como Harry Morgan, pai de Dexter, além de John Lithgow e Jimmy Smits, que interpretam novamente Arthur Miller, o Assassino da Trindade, e Miguel Prado.