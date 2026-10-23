Quando estreia o último episódio da 13ª temporada de 'American Horror Story'?

O último episódio da 13ª temporada de "American Horror Story" estreia na próxima sexta-feira, 30, à 1h da manhã, no Disney+. Intitulado "Devil of a Good Time", o capítulo encerra a nova fase da antologia de terror às vésperas do Halloween. A temporada tem 13 episódios, com lançamentos semanais após a estreia tripla em setembro.

A 13ª temporada estreou em 24 de setembro, com três capítulos disponibilizados no mesmo dia. Na semana seguinte, outros três episódios chegaram ao público. Depois, a produção passou a lançar dois capítulos por semana, até a chegada do desfecho.

O que esperar do episódio final?

O capítulo "Devil of a Good Time" acompanha as bruxas de Cordelia em uma tentativa de se unir diante de uma ameaça que coloca o destino do mundo em risco. A sinopse divulgada indica que o coven enfrentará uma situação cada vez mais difícil enquanto busca uma maneira de impedir a catástrofe.

A trama dá continuidade aos acontecimentos dos episódios anteriores, que recuperam personagens e elementos de diferentes temporadas da antologia, como as bruxas de "Coven", a família Langdon e figuras sobrenaturais que marcaram a trajetória da produção.

Uma temporada que celebra toda a franquia

Criada por Ryan Murphy e Brad Falchuk, "American Horror Story" estreou em 2011 e construiu sua identidade com histórias independentes que exploram diferentes vertentes do terror.

Para a 13ª temporada, a proposta foi revisitar esse universo por meio do retorno de personagens e referências de fases anteriores. A nova temporada contou com o retorno de Jessica Lange, Sarah Paulson e Evan Peters, Angela Bassett, Emma Roberts, Kathy Bates, Billie Lourd, Gabourey Sidibe e Leslie Grossman.

A escolha de lançar o último episódio na véspera do Halloween está relacionada à temática da série, que explora bruxaria, fantasmas, assassinos e ameaças sobrenaturais.

Confira o teaser do episódio 13 de 'American Horror Story 13'